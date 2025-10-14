Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Prof. Ewa Marciniak: Nie takiej polityki spodziewali się wyborcy, którzy oddali głos na Polskę 2050

Polityka jest grą zespołową, a sukcesy osiąga ten, kto ma zdolności koalicyjne. Polska 2050 jest skazana na tę koalicję, ale też obecna koalicja jest skazana na posłów Szymona Hołowni – mówi prof. Ewa Marciniak, politolożka, szefowa CBOS.

Publikacja: 14.10.2025 10:26

Prof. Ewa Marciniak

Prof. Ewa Marciniak

Foto: tv.rp.pl

Joanna Ćwiek-Świdecka

Mija półmetek obecnej kadencji Sejmu. W jakiej sytuacji politycznej obecnie jesteśmy?  

Mamy do czynienia z pewnym wzmożeniem politycznym związanym z Szymonem Hołownią i Polską 2050. Po dwóch latach okazało się, że osoba, która zapowiadała uzdrowienie polityki, wprowadza pewien stan chorobowy. A obecne promowanie minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałecz na stanowisko wicepremiera ociera się wręcz o szantaż polityczny. Nie takiej polityki spodziewali się wyborcy, którzy oddali swój głos na Polskę 2050.  

Reklama
Reklama

Czy Polska 2050 może wyjść z koalicji, jeśli Donald Tusk nie zgodzi się na Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku wicepremiera?

Polityka jest grą zespołową, a sukcesy osiąga ten, kto ma zdolności koalicyjne. Polska 2050 jest skazana na tę koalicję, ale też obecna koalicja jest skazana na posłów Szymona Hołowni. Dlatego myślę, że Donald Tusk temu „politycznemu szantażowi” ulegnie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada, że ona może dowieźć pewne zobowiązania wyłącznie wtedy, kiedy będzie wicepremierką. A to dowożenie wydaje się dzisiaj kluczowym celem dla tej koalicji.  

Kto może wygrać wybory parlamentarne w 2027 r.?

Nasze sondaże pokazują, że obecnie na czele jest Prawo i Sprawiedliwość, wyprzedzając minimalnie Koalicję Obywatelską. Do Sejmu, gdyby wybory odbywały się dziś, weszłaby także Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Progu wyborczego nie przekraczają dziś ani PSL, ani Polska 2050, ani Partia Razem.  

Reklama
Reklama

A Lewica?

Lewica utrzymuje dobry wynik ok. 6-7 proc. Wiele działań, które zainicjowano, pochodzi z resortów obsadzonych przez polityków Lewicy, co wydaje się dobrą perspektywą na przyszłość. Lewica ma potencjał na dobre, czwarte miejsce.   

W listopadzie Włodzimierz Czarzasty ma zostać marszałkiem Sejmu. Jak to wpłynie na notowania Lewicy?  

To raczej nie zmieni notowań Lewicy w sensie negatywnym. Ale w tym czasie odbędą się wybory szefa tego ugrupowania. Myślę, że jeżeli Włodzimierz Czarzasty nie będzie w nich startować i odda przywództwo np. Agnieszce Dziemianowicz-Bąk czy Krzysztofowi Gawkowskiemu, to tylko wzmocni pozycję Lewicy na scenie politycznej.  

Foto: Tomasz Sitarski

Czy na prawicy możliwy jest pakt senacki PiS z Konfederacją?

Myślę, że Sławomir Mentzen może wiązać pewne nadzieje z prezydentem Karolem Nawrockim i ewentualną partią prezydencką, która być może wokół niego powstanie. Prezydent Nawrocki i Sławomir Mentzen są młodzi i mają dużo politycznego czasu przed sobą. W 2027 r. Konfederacja nie musi być w rządzie, może nadal budować swoją pozycję. W polityce potrzebna jest cierpliwość i wydaje się, że Sławomir Mentzen ją ma.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Wybory Osoby Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia Firmy Polska 2050 CBOS koalicja rządząca

Mija półmetek obecnej kadencji Sejmu. W jakiej sytuacji politycznej obecnie jesteśmy?  

Mamy do czynienia z pewnym wzmożeniem politycznym związanym z Szymonem Hołownią i Polską 2050. Po dwóch latach okazało się, że osoba, która zapowiadała uzdrowienie polityki, wprowadza pewien stan chorobowy. A obecne promowanie minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałecz na stanowisko wicepremiera ociera się wręcz o szantaż polityczny. Nie takiej polityki spodziewali się wyborcy, którzy oddali swój głos na Polskę 2050.  

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Karol Polejowski i Karol Nawrocki
Polityka
Rekordowa liczba chętnych w konkursie na prezesa IPN
Antoni Macierewicz
Polityka
Antoni Macierewicz wciąż nierozliczony za korzystanie z ochrony Żandarmerii Wojskowej
Premier Donald Tusk
Polityka
Dwa lata temu Donald Tusk przejął władzę. Jak żyje się Polakom?
Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Polityka
Spotkanie Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem. „Każde ma wymiar polityczny”
Reklama
Reklama
e-Wydanie