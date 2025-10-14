Aktualizacja: 14.10.2025 10:37 Publikacja: 14.10.2025 10:26
Prof. Ewa Marciniak
Mamy do czynienia z pewnym wzmożeniem politycznym związanym z Szymonem Hołownią i Polską 2050. Po dwóch latach okazało się, że osoba, która zapowiadała uzdrowienie polityki, wprowadza pewien stan chorobowy. A obecne promowanie minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałecz na stanowisko wicepremiera ociera się wręcz o szantaż polityczny. Nie takiej polityki spodziewali się wyborcy, którzy oddali swój głos na Polskę 2050.
Polityka jest grą zespołową, a sukcesy osiąga ten, kto ma zdolności koalicyjne. Polska 2050 jest skazana na tę koalicję, ale też obecna koalicja jest skazana na posłów Szymona Hołowni. Dlatego myślę, że Donald Tusk temu „politycznemu szantażowi” ulegnie.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada, że ona może dowieźć pewne zobowiązania wyłącznie wtedy, kiedy będzie wicepremierką. A to dowożenie wydaje się dzisiaj kluczowym celem dla tej koalicji.
Nasze sondaże pokazują, że obecnie na czele jest Prawo i Sprawiedliwość, wyprzedzając minimalnie Koalicję Obywatelską. Do Sejmu, gdyby wybory odbywały się dziś, weszłaby także Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Progu wyborczego nie przekraczają dziś ani PSL, ani Polska 2050, ani Partia Razem.
Lewica utrzymuje dobry wynik ok. 6-7 proc. Wiele działań, które zainicjowano, pochodzi z resortów obsadzonych przez polityków Lewicy, co wydaje się dobrą perspektywą na przyszłość. Lewica ma potencjał na dobre, czwarte miejsce.
To raczej nie zmieni notowań Lewicy w sensie negatywnym. Ale w tym czasie odbędą się wybory szefa tego ugrupowania. Myślę, że jeżeli Włodzimierz Czarzasty nie będzie w nich startować i odda przywództwo np. Agnieszce Dziemianowicz-Bąk czy Krzysztofowi Gawkowskiemu, to tylko wzmocni pozycję Lewicy na scenie politycznej.
Myślę, że Sławomir Mentzen może wiązać pewne nadzieje z prezydentem Karolem Nawrockim i ewentualną partią prezydencką, która być może wokół niego powstanie. Prezydent Nawrocki i Sławomir Mentzen są młodzi i mają dużo politycznego czasu przed sobą. W 2027 r. Konfederacja nie musi być w rządzie, może nadal budować swoją pozycję. W polityce potrzebna jest cierpliwość i wydaje się, że Sławomir Mentzen ją ma.
