Aktualizacja: 30.09.2025 07:21 Publikacja: 30.09.2025 06:43
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Foto: PAP
Zgodnie z umową koalicyjną z 10 listopada 2023 roku Hołownia po połowie kadencji przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu – w fotelu marszałka zastąpi go wówczas lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć umowa koalicyjna tego nie precyzuje Polska 2050, po zmianie marszałka, ma uzyskać fotel wicemarszałka (partia rekomenduje na to stanowisko Hołownię) oraz tekę wicepremiera (obecnie Polska 2050 jest jedyną koalicyjną partią, która nie ma „swojego” wicepremiera).
W poniedziałek, na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polski 2050 posłowie tego ugrupowania zdecydowali, że rekomendują Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i I wiceprzewodniczącą partii na stanowisko wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz nie była jednak jedyną kandydatką do uzyskania rekomendacji – starała się o nią również minister środowiska Paulina Hennig-Kloska. Ostatecznie o rekomendacji dla Pełczyńskiej-Nałęcz zdecydowały dwa głosy – podaje TVN24 powołując się na swoje ustalenia.
Czytaj więcej
Podjąłem decyzję, że nie będę ubiegał się w styczniowych wyborach o funkcję przewodniczącego Pols...
Hennig-Kloskę do ubiegania się o rekomendację mieli namówić krytycy Pełczyńskiej-Nałęcz w klubie. Po głosowaniu – jak podaje TVN24, powołując się na głosy z klubu – I wiceprzewodnicząca Polski 2050 miała być „w szoku, że ma tak mało posłów za sobą”.
Ostateczną decyzję w sprawie rekomendacji dla kandydatki na wicepremiera podejmie Rada Krajowa, która zbierze się we wtorek. Rekomendacja nie oznacza automatycznego wyznaczenia kandydatki na stanowisko wicepremiera – ostatnie słowo ma w tej kwestii premier Donald Tusk.
Obecnie w rządzie jest trzech wicepremierów – Radosław Sikorski (KO, minister spraw zagranicznych), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL, minister obrony narodowej) oraz Krzysztof Gawkowski (Lewica, minister cyfryzacji).
Od weekendu wiadomo, że w Polsce 2050 na początku przyszłego roku dojdzie do zmiany przywództwa – obecny lider ugrupowania, Szymon Hołownia, nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego partii. Wśród kandydatek do jego zastąpienia jest Pełczyńska-Nałęcz.
Od poniedziałku wiadomo też, że Hołownia stara się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Gdyby uzyskał to stanowisko wyjechałby z Polski na co najmniej 5 lat (tyle trwa kadencja Komisarza, funkcję tę można sprawować przez dwie kadencje).
Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ nominuje sekretarz generalny ONZ, a wybiera go Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Starania Hołowni o stanowisko w ONZ mają popierać zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zgodnie z umową koalicyjną z 10 listopada 2023 roku Hołownia po połowie kadencji przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu – w fotelu marszałka zastąpi go wówczas lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć umowa koalicyjna tego nie precyzuje Polska 2050, po zmianie marszałka, ma uzyskać fotel wicemarszałka (partia rekomenduje na to stanowisko Hołownię) oraz tekę wicepremiera (obecnie Polska 2050 jest jedyną koalicyjną partią, która nie ma „swojego” wicepremiera).
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Były minister sprawiedliwości po godzinie 10 został zatrzymany na lotnisku w Warszawie. Zgodnie z decyzją sądu z...
Francja, Niemcy i Szwecja wysyłają żołnierzy i systemy antydronowe do Danii przed środowym spotkaniem przywódców...
Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia w sobotę zapowiedział, że nie będę ubiegać się w styczniowych...
Polacy są podzieleni w ocenie pracy Donalda Tuska – wskazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Survey...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas