Zgodnie z umową koalicyjną z 10 listopada 2023 roku Hołownia po połowie kadencji przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu – w fotelu marszałka zastąpi go wówczas lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć umowa koalicyjna tego nie precyzuje Polska 2050, po zmianie marszałka, ma uzyskać fotel wicemarszałka (partia rekomenduje na to stanowisko Hołownię) oraz tekę wicepremiera (obecnie Polska 2050 jest jedyną koalicyjną partią, która nie ma „swojego” wicepremiera).

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kontra Paulina Hennig-Kloska. Zdecydowały dwa głosy

W poniedziałek, na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polski 2050 posłowie tego ugrupowania zdecydowali, że rekomendują Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i I wiceprzewodniczącą partii na stanowisko wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz nie była jednak jedyną kandydatką do uzyskania rekomendacji – starała się o nią również minister środowiska Paulina Hennig-Kloska. Ostatecznie o rekomendacji dla Pełczyńskiej-Nałęcz zdecydowały dwa głosy – podaje TVN24 powołując się na swoje ustalenia.

Hennig-Kloskę do ubiegania się o rekomendację mieli namówić krytycy Pełczyńskiej-Nałęcz w klubie. Po głosowaniu – jak podaje TVN24, powołując się na głosy z klubu – I wiceprzewodnicząca Polski 2050 miała być „w szoku, że ma tak mało posłów za sobą”.