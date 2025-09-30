Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Klub Polski 2050 wskazał swoją kandydatkę na wicepremiera. Zdecydowały dwa głosy

Klub parlamentarny Polski 2050 zdecydował o tym, kogo będzie rekomendował na stanowisko wicepremiera w rządzie. Partia ma otrzymać tekę wicepremiera po tym, gdy jej obecny lider, Szymon Hołownia, ustąpi w połowie listopada ze stanowiska marszałka Sejmu.

Publikacja: 30.09.2025 06:43

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Zgodnie z umową koalicyjną z 10 listopada 2023 roku Hołownia po połowie kadencji przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu – w fotelu marszałka zastąpi go wówczas lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć umowa koalicyjna tego nie precyzuje Polska 2050, po zmianie marszałka, ma uzyskać fotel wicemarszałka (partia rekomenduje na to stanowisko Hołownię) oraz tekę wicepremiera (obecnie Polska 2050 jest jedyną koalicyjną partią, która nie ma „swojego” wicepremiera). 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kontra Paulina Hennig-Kloska. Zdecydowały dwa głosy

W poniedziałek, na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polski 2050 posłowie tego ugrupowania zdecydowali, że rekomendują Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i I wiceprzewodniczącą partii na stanowisko wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz nie była jednak jedyną kandydatką do uzyskania rekomendacji – starała się o nią również minister środowiska Paulina Hennig-Kloska. Ostatecznie o rekomendacji dla Pełczyńskiej-Nałęcz zdecydowały dwa głosy – podaje TVN24 powołując się na swoje ustalenia. 

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Ważne oświadczenie Szymona Hołowni. „To ten moment, ta chwila”

Hennig-Kloskę do ubiegania się o rekomendację mieli namówić krytycy Pełczyńskiej-Nałęcz w klubie. Po głosowaniu – jak podaje TVN24, powołując się na głosy z klubu – I wiceprzewodnicząca Polski 2050 miała być „w szoku, że ma tak mało posłów za sobą”.

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Pobierz
Reklama
Reklama

Ostateczną decyzję w sprawie rekomendacji dla kandydatki na wicepremiera podejmie Rada Krajowa, która zbierze się we wtorek. Rekomendacja nie oznacza automatycznego wyznaczenia kandydatki na stanowisko wicepremiera – ostatnie słowo ma w tej kwestii premier Donald Tusk.

Obecnie w rządzie jest trzech wicepremierów – Radosław Sikorski (KO, minister spraw zagranicznych), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL, minister obrony narodowej) oraz Krzysztof Gawkowski (Lewica, minister cyfryzacji). 

Szymon Hołownia oddaje władzę w Polsce 2050

Od weekendu wiadomo, że w Polsce 2050 na początku przyszłego roku dojdzie do zmiany przywództwa – obecny lider ugrupowania, Szymon Hołownia, nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego partii. Wśród kandydatek do jego zastąpienia jest Pełczyńska-Nałęcz. 

Od poniedziałku wiadomo też, że Hołownia stara się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Gdyby uzyskał to stanowisko wyjechałby z Polski na co najmniej 5 lat (tyle trwa kadencja Komisarza, funkcję tę można sprawować przez dwie kadencje). 

Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ nominuje sekretarz generalny ONZ, a wybiera go Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Starania Hołowni o stanowisko w ONZ mają popierać zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Osoby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Szymon Hołownia Nowa Lewica Polska 2050

Zgodnie z umową koalicyjną z 10 listopada 2023 roku Hołownia po połowie kadencji przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu – w fotelu marszałka zastąpi go wówczas lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć umowa koalicyjna tego nie precyzuje Polska 2050, po zmianie marszałka, ma uzyskać fotel wicemarszałka (partia rekomenduje na to stanowisko Hołownię) oraz tekę wicepremiera (obecnie Polska 2050 jest jedyną koalicyjną partią, która nie ma „swojego” wicepremiera). 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kontra Paulina Hennig-Kloska. Zdecydowały dwa głosy

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Polityka
Policja zatrzymała Zbigniewa Ziobrę na płycie lotniska w Warszawie. Został przesłuchany przez komisję
Pojawienie się tajemniczych dronów zakłóciły działanie m.in. lotniska w Aalborgu
Polityka
Tajemnicze drony nad Danią. Niemcy wysyłają żołnierzy
Marszałek Sejmu, przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia chce pożegnać się z polityką. Jego plan zakłada zgodę rządu i prezydenta
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polityka
Jak Donald Tusk wypada w roli premiera? Wiemy, co uważają Polacy
Reklama
Reklama
e-Wydanie