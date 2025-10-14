Z tego artykułu się dowiesz: Jak Zbigniew Bogucki uzasadnia nieobecność Karola Nawrockiego na szczycie w Szarm el-Szejk?

Co Zbigniew Bogucki mówi o spotkaniu Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem?

Czy Karol Nawrocki mógłby być patronem paktu senackiego prawicy?

Bogucki był pytany o nieobecność prezydenta Polski Karola Nawrockiego na szczycie pokojowym zorganizowanym w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk, gdzie rozmawiano o pokoju na Bliskim Wschodzie. Szczyt, z udziałem prezydenta Donalda Trumpa, ale również m.in. premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz premiera Węgier Viktora Orbána zorganizowano po tym, jak Hamas i Izrael zgodziły się na zawieszenie broni w Strefie Gazy i realizację pierwszego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa.

Karola Nawrockiego nie było na szczycie pokojowym w Szarm el-Szejk, ponieważ „idzie własną drogą”

– Pan prezydent ma swoją marszrutę. Pamiętam, jak były podnoszone głosy krytyki, że prezydent nie jest (obecny) w Waszyngtonie wtedy, kiedy spotykała się tam część liderów europejskich z prezydentem Trumpem, z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim, kiedy siedzieli przed tym biurkiem (prezydenta USA) w takim półkolu... Potem za dwa tygodnie prezydent Karol Nawrocki rozmawiał jak partner z prezydentem Stanów Zjednoczonych, załatwiał bardzo ważne sprawy – odparł Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta RP nawiązał do spotkania w Białym Domu, do którego doszło po szczycie z udziałem Trumpa i Władimira Putina na Alasce. W spotkaniu brali udział Macron, Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz szefowa KE Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

– My jesteśmy istotnym krajem, o tym mówią Stany Zjednoczone – dodał Bogucki. – Prezydent ma swoją marszrutę, swój plan działania. Prezydent idzie własną drogą – powtórzył dopytywany, czy nie warto było, aby polski prezydent pojawił się w Szarm el-Szejk.

Spotkanie Karol Nawrocki – Sławomir Mentzen. Zbigniew Bogucki: Nie można pomijać wyborców konserwatywnych, którzy chcą głosować na Mentzena

Boguckiego pytano też o spotkanie Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem, liderem Nowej Nadziei, jednym z liderów Konfederacji. O tym, że do takiego spotkania i godzinnej rozmowy między prezydentem a liderem Nowej Nadziei doszło, mówił w Polsat News Mentzen. Polityk Konfederacji mówił, że rozmowa dotyczyła m.in. ewentualnego paktu senackiego prawicy i tego, czy prezydent mógłby być jego patronem. – Prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – mówił Mentzen w kontekście krytyki, jaka spada na niego ze strony Jarosława Kaczyńskiego, na co Mentzen odpowiada krytyką prezesa PiS. – Widać, że (Nawrocki) wolałby, żeby atmosfera po prawej stronie sceny politycznej była troszeczkę sympatyczniejsza. Natomiast rozumie zarówno moje argumenty, jak i argumenty Jarosława Kaczyńskiego. Czuję się uczciwie i sprawiedliwie oceniany przez prezydenta – dodał lider Nowej Nadziei.