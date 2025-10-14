Jesper Brodin został oficjalnie nominowany przez szwedzki centroprawicowy rząd, po ośmiu latach kierowania siecią sklepów meblowych IKEA, jako kandydat na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jak zauważa dziennik „Financial Times”, to rzadki przypadek, gdy przedstawiciel świata biznesu otrzymuje poparcie na ważne stanowisko w polityce międzynarodowej.

Reklama Reklama

Jesper Brodin – z IKEA do ONZ

Brodin, który ustąpi ze stanowiska prezesa firmy w przyszłym miesiącu, dołącza do grona osób, które będą ubiegały się o stanowisko. Lista obejmuje byłego fińskiego ministra spraw zagranicznych, ambasadora Turcji przy ONZ oraz byłych ministrów ds. migracji z Belgii i Szwajcarii.

Swoją kandydaturę zgłosił też ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który jako kandydat rozpoczął już kampanię promocyjną, choćby odwiedzając siedzibę ONZ w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z obecnym komisarzem.

– Byłem mile zaskoczony, że rząd pomyślał o moim nazwisku, ponieważ to dość nietypowe, aby nominowano lidera biznesu – powiedział Jesper Brodin w rozmowie z „Financial Times”. – Musimy przełamać podziały w społeczeństwie, niezależnie od tego, czy chodzi o klimat, czy o uchodźców – dodał.