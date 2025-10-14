Aktualizacja: 14.10.2025 12:06 Publikacja: 14.10.2025 10:37
Jesper Brodin został oficjalnie nominowany przez szwedzki centroprawicowy rząd, po ośmiu latach kierowania siecią sklepów meblowych IKEA, jako kandydat na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jak zauważa dziennik „Financial Times”, to rzadki przypadek, gdy przedstawiciel świata biznesu otrzymuje poparcie na ważne stanowisko w polityce międzynarodowej.
Brodin, który ustąpi ze stanowiska prezesa firmy w przyszłym miesiącu, dołącza do grona osób, które będą ubiegały się o stanowisko. Lista obejmuje byłego fińskiego ministra spraw zagranicznych, ambasadora Turcji przy ONZ oraz byłych ministrów ds. migracji z Belgii i Szwajcarii.
Swoją kandydaturę zgłosił też ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który jako kandydat rozpoczął już kampanię promocyjną, choćby odwiedzając siedzibę ONZ w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z obecnym komisarzem.
– Byłem mile zaskoczony, że rząd pomyślał o moim nazwisku, ponieważ to dość nietypowe, aby nominowano lidera biznesu – powiedział Jesper Brodin w rozmowie z „Financial Times”. – Musimy przełamać podziały w społeczeństwie, niezależnie od tego, czy chodzi o klimat, czy o uchodźców – dodał.
Przez ostatnią dekadę UNHCR kierował Włoch Filippo Grandi. Agencja, podobnie jak sama ONZ, stoi przed poważnymi pytaniami dotyczącymi swojej przyszłości po dużych cięciach budżetowych w USA i niektórych krajach europejskich. Grandi, który odchodzi ze stanowiska pod koniec roku, powiedział w lipcu, że katastrofalne cięcia budżetowe napędzają wzrost migracji do Europy. Dodał, że uchodźcy z krajów takich jak Sudan i Czad udają się na północ, zamiast pozostać w swoich rodzinnych regionach, gdzie wcześniej znajdowali wsparcie.
Prezydent Donald Trump obniżył w tym roku finansowanie tej organizacji z 2 mld dol. do około 390 mln dol. Również Niemcy, Francja i Włochy ograniczyły swoje wsparcie.
Jesper Brodin powiedział, że ściśle współpracował z UNHCR, udzielając wsparcia uchodźcom z krajów sąsiednich na Ukrainie po inwazji Rosji w 2022 r., a także kiedy firma produkująca meble w paczkach oferowała pracę syryjskim uchodźcom w obozach w Jordanii. – ONZ przechodzi ważne okresy i zmiany, poszukuje liderów z doświadczeniem w dużych organizacjach działających w wielu krajach – powiedział Brodin. – Po tym, jak kierowałem jedną z największych firm, zatrudniającą 170 000 osób w 43 krajach, uznali, że się kwalifikuję – dodał.
Brodin zarządzał największym na świecie sprzedawcą mebli przez burzliwe osiem lat, w trakcie których przekształcił IKEA, wchodząc na rynek mniejszych sklepów w centrach miast i sprzedaży internetowej, jednocześnie zmagając się z pandemią COVID-19, kryzysem łańcucha dostaw i śmiercią założyciela firmy Ingvara Kamprada.
– ONZ zostanie wzmocniony przez osobę z doświadczeniem biznesowym, zwłaszcza w obliczu poważnych wyzwań, przed którymi obecnie stoi. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto wie, jak utrzymać finanse w ryzach i zapewnić sprawne funkcjonowanie – powiedział Benjamin Dousa, szwedzki minister rozwoju międzynarodowego i handlu.
Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, wybierze kandydata spośród innych kandydatów, a następnie musi on zostać zatwierdzony w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
