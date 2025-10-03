Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kandydatów do tego stanowiska jest siedmioro. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi.

Z kolei w ubiegły weekend Hołownia, lider współtworzącej koalicję rządzącą Polski 2050 poinformował, że nie będzie ubiegał się o kierowanie partią przez kolejną kadencję.

Szymon Hołownia: Nie jestem faworytem wyścigu o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców

W rozmowie z TVN24 Hołownia był pytany „jak czuje się przed rozmową o pracę”. - To nie jest jeszcze rozmowa o pracę, rozmów o pracę w tym procesie będzie mnóstwo. UNHCR to bardzo złożona organizacja. Trzeba przekonać nie tylko sekretarza generalnego – odparł marszałek Sejmu.

Kandydaci na Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców Niels Annen (Niemcy) - sekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;



Christine Schraner Burgener (Szwajcaria) - była specjalna wysłannik ONZ w Mjanmie;



Matthew Crentsil (Ghana) - przedstawicielem UNHCR w Ugandzie;



Anne Hidalgo (Francja) - mer Paryża;



Szymon Hołownia (Polska) - marszałek Sejmu;



Nicole de Moor (Belgia) - była sekretarza stanu do spraw azylu i migracji;



Ahmet Yıldız (Turcja) - stały przedstawiciel Turcji przy ONZ.

Jak dodał w czasie wizyty w Nowym Jorku spotka się też z Annaleną Baerbock, byłą szefową MSZ Niemiec, obecnie przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślił, że spotkanie z Baerbock odbywa się „w ramach jego obowiązków” jako marszałka Sejmu.