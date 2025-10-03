Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 09:22 Publikacja: 03.10.2025 08:20
Foto: Artur Widak/NurPhoto via AFP
Rafał Trzaskowski przerwał milczenie – jako organizator imprezy Campus Academy w Międzyzdrojach, która jest smętną pozostałością masowego zlotu jego zwolenników, przede wszystkim młodych. Pojawił się przed tymi, co pozostali przy nim, w młodzieżowej bluzie z kapturem (ma 53 lata). I spróbował podsumować swą porażkę w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Zaczął od opisania swojej reakcji na wszystko, co jest jej konsekwencją, słowami „czuję wk...nie”. Może to odpowiedź na wcześniejsze krytyki, że brzmi „zbyt intelektualnie”, a może jego recepta na wspólny język z młodymi. Potem przedstawił swoją interpretację zdarzeń. Zdawało się, że widzi je w szerszym kontekście, bo powiedział o „europejskich trendach”. Ale to złudzenie.
