Rafał Trzaskowski przerwał milczenie – jako organizator imprezy Campus Academy w Międzyzdrojach, która jest smętną pozostałością masowego zlotu jego zwolenników, przede wszystkim młodych. Pojawił się przed tymi, co pozostali przy nim, w młodzieżowej bluzie z kapturem (ma 53 lata). I spróbował podsumować swą porażkę w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Zaczął od opisania swojej reakcji na wszystko, co jest jej konsekwencją, słowami „czuję wk...nie”. Może to odpowiedź na wcześniejsze krytyki, że brzmi „zbyt intelektualnie”, a może jego recepta na wspólny język z młodymi. Potem przedstawił swoją interpretację zdarzeń. Zdawało się, że widzi je w szerszym kontekście, bo powiedział o „europejskich trendach”. Ale to złudzenie.