Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia – o dwóch takich, co przegrali z Tuskiem

Politycy, którzy w ramach obozu liberalnego mogli być alternatywą dla Donalda Tuska, okazali się zbyt słabi. Jeden – Szymon Hołownia – ucieka, drugi – Rafał Trzaskowski – sam się skazuje na marginalizację.

Publikacja: 03.10.2025 08:20

Foto: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Piotr Zaremba

Rafał Trzaskowski przerwał milczenie – jako organizator imprezy Campus Academy w Międzyzdrojach, która jest smętną pozostałością masowego zlotu jego zwolenników, przede wszystkim młodych. Pojawił się przed tymi, co pozostali przy nim, w młodzieżowej bluzie z kapturem (ma 53 lata). I spróbował podsumować swą porażkę w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Zaczął od opisania swojej reakcji na wszystko, co jest jej konsekwencją, słowami „czuję wk...nie”. Może to odpowiedź na wcześniejsze krytyki, że brzmi „zbyt intelektualnie”, a może jego recepta na wspólny język z młodymi. Potem przedstawił swoją interpretację zdarzeń. Zdawało się, że widzi je w szerszym kontekście, bo powiedział o „europejskich trendach”. Ale to złudzenie.

