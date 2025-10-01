Do polityki wszedł przebojem jako jeden z popularniejszych dziennikarzy, autor ok. 30 książek, człowiek z rozpoznawalną twarzą. W wyborach prezydenckich w 2020 r. zdobył trzeci wynik.

Podobnie jak wcześniej Janusz Palikot czy Paweł Kukiz długo wzbraniał się przed założeniem partii i przekształceniem w nią zarejestrowanego wcześniej stowarzyszenia. I podobnie jak oni wprowadził do Sejmu wielu posłów, został trzecią siłą w parlamencie. I również jak oni – dał się przemielić polskiej polityce. – Zawsze oczekiwany jest ktoś nowy, jak Palikot, Petru, Kukiz, a teraz Hołownia. I zawsze kończy się na niespełnionych marzeniach i zawiedzonych oczekiwaniach – mówi „Rzeczpospolitej” o sytuacji nowych ugrupowań, które nie przetrwały próby czasu, prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Foto: Tomasz Sitarski

Szymon Hołownia miał założyć nową partię z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Rafałem Trzaskowskim

– Bycie marszałkiem Sejmu było dla niego spełnieniem i przekleństwem. Uznał, że nie da się po byciu drugą osobą w państwie zostać szeregowym posłem, a do rządu nie chciał wejść, nawet na stanowisko ministerialne w randze wicepremiera – mówi nam jeden z liderów koalicji 15 października.

Szymonowi Hołowni udał się krótkotrwały cud. Kiedy został marszałkiem Sejmu, błyskawicznie polepszył wizerunek polityki parlamentarnej, a tzw. sejmflix, czyli relacje z posiedzeń Sejmu, były hitem. Obrady śledzono nawet w kinie, a statystyki wyświetleń poszybowały w górę. Inny był styl marszałkowania Hołowni, w szczególności w porównaniu z tym, co proponowali jego poprzednicy, jak np. Elżbieta Witek czy Marek Kuchciński, którzy z Sejmu uczynili pole walki, a posłowie opozycji mieli wymierzony czas co do sekundy i byli często karani. Lider Polski 2050 prowadził obrady z lekkością, humorem, a zapiekłość partyjną zamienił na ludzką życzliwość. Stał się popularnym politykiem, o największym zaufaniu społecznym.

Jednak czar szybko prysł. Umowa koalicyjna zakładała, że po dwóch i pół roku oddaje stanowisko Włodzimierzowi Czarzastemu z Nowej Lewicy. Hołownia długo nie mógł się z tym pogodzić i robił dużo, żeby tę umowę renegocjować. To się nie udało, ale wcześniej mógł rozdawać karty.