Donald Tusk i Szymon Hołownia
– Stanowisko papieża jest już zajęte, więc Szymon zadowoli się wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców – mówi nam jedna z koleżanek Szymona Hołowni, z którą budował Polskę 2050. Partia dziś jest w kryzysie, sondaże dają jej 1 proc. poparcia i nic nie wskazuje na to, żeby formacja, która traci rozpoznawalnego lidera, miała odbić się od sondażowego dna.
Kulisy porażki Polski 2050 są nierozerwanie związane z niespełnionymi ambicjami Hołowni.
– Partia i marszałkowanie miały być dla niego wehikułem do prezydentury. Gdy plan legł w gruzach, Szymon postanowił się wycofać. Obraził się na wszystkich – mówi polityczka Polski 2050. Jeszcze kilka miesięcy temu w rozmowie z „Rzeczpospolitej” Hołownia przekonywał, że „nie jest przechodniem w polityce” i zamierza tworzyć lepszą Polskę dla swojej córki.
Do polityki wszedł przebojem jako jeden z popularniejszych dziennikarzy, autor ok. 30 książek, człowiek z rozpoznawalną twarzą. W wyborach prezydenckich w 2020 r. zdobył trzeci wynik.
Podobnie jak wcześniej Janusz Palikot czy Paweł Kukiz długo wzbraniał się przed założeniem partii i przekształceniem w nią zarejestrowanego wcześniej stowarzyszenia. I podobnie jak oni wprowadził do Sejmu wielu posłów, został trzecią siłą w parlamencie. I również jak oni – dał się przemielić polskiej polityce. – Zawsze oczekiwany jest ktoś nowy, jak Palikot, Petru, Kukiz, a teraz Hołownia. I zawsze kończy się na niespełnionych marzeniach i zawiedzonych oczekiwaniach – mówi „Rzeczpospolitej” o sytuacji nowych ugrupowań, które nie przetrwały próby czasu, prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
– Bycie marszałkiem Sejmu było dla niego spełnieniem i przekleństwem. Uznał, że nie da się po byciu drugą osobą w państwie zostać szeregowym posłem, a do rządu nie chciał wejść, nawet na stanowisko ministerialne w randze wicepremiera – mówi nam jeden z liderów koalicji 15 października.
Szymonowi Hołowni udał się krótkotrwały cud. Kiedy został marszałkiem Sejmu, błyskawicznie polepszył wizerunek polityki parlamentarnej, a tzw. sejmflix, czyli relacje z posiedzeń Sejmu, były hitem. Obrady śledzono nawet w kinie, a statystyki wyświetleń poszybowały w górę. Inny był styl marszałkowania Hołowni, w szczególności w porównaniu z tym, co proponowali jego poprzednicy, jak np. Elżbieta Witek czy Marek Kuchciński, którzy z Sejmu uczynili pole walki, a posłowie opozycji mieli wymierzony czas co do sekundy i byli często karani. Lider Polski 2050 prowadził obrady z lekkością, humorem, a zapiekłość partyjną zamienił na ludzką życzliwość. Stał się popularnym politykiem, o największym zaufaniu społecznym.
Jednak czar szybko prysł. Umowa koalicyjna zakładała, że po dwóch i pół roku oddaje stanowisko Włodzimierzowi Czarzastemu z Nowej Lewicy. Hołownia długo nie mógł się z tym pogodzić i robił dużo, żeby tę umowę renegocjować. To się nie udało, ale wcześniej mógł rozdawać karty.
Jeszcze przed powrotem do polskiej polityki Donalda Tuska, trio Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia miało założyć nową partię. Na papierze formacja „trzech muszkieterów” wyglądała dobrze. Młodzi, doświadczeni, sympatyczni, niezgrani politycznie, mogący odebrać wyborców ogranej Platformie Obywatelskiej – liczyli więc na polityczny sukces. Ale się przestraszyli. Donald Tusk niczym wilk zdmuchnął plany prezydenta Warszawy oraz liderów Trzeciej Drogi. Wrócił do kraju, stanął ponownie na czele PO i zaczął odbierać Polsce 2050 poparcie, czym rozsierdził Hołownię.
W wywiadach marszałek Sejmu zapowiadał, że ma dobre relacje z Tuskiem, ale w rzeczywistości nie zgadzał się na poszerzanie pola wpływów doświadczonego polityka, który odbudowywał poparcie swojego ugrupowania kosztem formacji Hołowni. Trzecia Droga nikła w sondażach, aż w końcu doszło do końca współpracy Polski 2050 i PSL.
Hołownia chciał pokazać Tuskowi, że ma alternatywę. Pozytywnie wypowiadał się o nim prezydent Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński i wielu polityków PiS. Marszałek Sejmu coraz częściej spotykał się z Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Sejmu, wyrzuconym wcześniej z PO, który nie kryje swojej niechęci do szefa Platformy. I ten zaczął mu doradzać, żeby rozmawiał z wrogami politycznymi Tuska. Stąd tajne spotkania w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą czy nocne posiedzenia z prezesem PiS w mieszkaniu Adama Bielana. – Jemu imponowało, że ważni politycy się z nim liczą. Raz powiedział mi przy świadkach, że Kaczyński chce z nim rozmawiać jako z jedynym politykiem z obozu władzy. Powiedziałem Szymonowi, że zaraz mogę zadzwonić do Kaczyńskiego i też umówi się ze mną na spotkanie, bo tak nas rozgrywa. Hołownia był zaskoczony. On nie rozumie polityki – mówi nam jeden z partyjnych liderów.
Szymon Hołownia bardzo przeżył słaby wynik wyborów prezydenckich w 2025 r. Do samego końca, również w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, zapewniał, że wejdzie do drugiej tury. – Wierzył, że wygra i miał żal do Tuska i Kosiniaka-Kamysza, że nie było wspólnego kandydata i nie postawili na niego – mówi polityk będący blisko Hołowni.
Kiedy pojawiły się zastrzeżenia wobec wyniku wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki, Hołownia powiedział w Polsat News, że był namawiany do „zamachu stanu”, sugerując, że rządzący nie chcieli, żeby doprowadził do zaprzysiężenia Nawrockiego. Premier, wicepremierzy i partie rządzące odcinały się od wypowiedzi marszałka Sejmu. Ale Nawrocki został zaprzysiężony w terminie, a Hołownia uczestniczył w ceremonii, demonstrując dobre relacje z nowym prezydentem i politykami PiS.
Pod koniec wakacji wybuchła afera KPO, za którą współodpowiedzialne było ministerstwo nadzorowane przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, osobę bliską Hołowni. PiS mocno zaczęło grzać temat i... nagle przestało, mimo że sprawa miała duży potencjał polityczny. Dlaczego opozycja go nie wykorzystała? – Hołownia dogadał się z PiS i Nawrockim. Nie jest przypadkiem, że temat KPO ucichł. Nie chcieli uderzać w Polskę 2050 i Pełczyńską-Nałęcz. Mają dług wobec Hołowni – mówi nam polityk bliski marszałkowi Sejmu. Może zaskakiwać łatwość, z jaką udało się Hołowni zdobyć poparcie Karola Nawrockiego dla kandydatury na wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Ale Polsce 2050 na pewno nikogo nie zaskoczyło to, że zgłosił tam swój akces i zdecydował się nie wchodzić do rządu.
– Szymon kilka lat temu podczas spotkania świątecznego sugerował nam, że odejdzie wkrótce z polityki i zostawi nas samych – mówi uczestniczka spotkania klubu parlamentarnego Polska 2050. W partii Hołowni trudno znaleźć osobę, która byłaby zaskoczona decyzją Hołowni, że chce porzucić krajową politykę dla zagranicznej funkcji. Jednak w koalicji rządowej do samego końca liczono, że wejdzie do rządu.
Jeszcze w lipcu politycy KO mówili „Rzeczpospolitej”, że czekają na „dokończenie rekonstrukcji”, a Hołownia ma na stole funkcję ministra kultury lub może zmienić Pełczyńską-Nałęcz i zostać wicepremierem. Hołownia nie chciał wziąć ani ministerstwa, ani wicepremierostwa, ani wicemarszałkowania. – Po byciu drugą osobą w państwie trudno jest zejść niżej i zająć się zwyczajną robotą – mówi jeden z ministrów. Hołownia zdecydował się porzucić polską politykę. Czy skutecznie?
Ustępujący marszałek przyznaje nieoficjalnie, że ma małe szanse zostać komisarzem ONZ. Zgłoszenia wysyła się do 6 października, a on zdecydował się na to w ostatniej chwili. Nie prowadził szerokiej kampanii wyborczej dla swojej kandydatury. Nie robili też tego premier ani żaden z prezydentów, a jeśli już, to symbolicznie i śladowo. Hołownia nie ma też międzynarodowej rozpoznawalności i doświadczenia. Wysoce prawdopodobne, że ta próba zakończy się porażką.
Co wtedy? Czy wróci do Sejmu jako szeregowy poseł? To możliwy scenariusz. Pewne jest, że nie chce być szefem partii. Stery w Polsce 2050 przejmie prawdopodobnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która nie ma dobrych relacji z Tuskiem. Partia jest jednak podzielona. W jej klubie parlamentarnym 16 głosów było za rekomendacją dla Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremier, a 14 dla Pauliny Hening-Kloski, która chce kandydować na szefową partii. Szefem partii chce zostać też Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej.
Pełczyńska-Nałęcz chwali się, że ma co najmniej 13 posłów za sobą i bez Polski 2050 Tusk nie będzie mieć większości w Sejmie. Minister nie zamierza dać się marginalizować, a chce dla swojej partii wydrzeć, ile się da. Priorytetem są miejsca na wspólnych listach. Polska 2050 będzie popierać ustawy koalicji 15 października i rządu, jeśli dostanie biorące miejsca na listach w przyszłych wyborach.
Czy możliwe jest wyjście Polski 2050 z rządu? Niektórzy w partii tego chcą. – Koalicja rządowa wisi na posłach Polski 2050, tak samo jak na lewicowych parlamentarzystach. Tusk nie może stracić tych szabel – mówi „Rz” prof. Jarosław Flis, socjolog i obserwator polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z naszych informacji wynika, że fuzja Koalicji Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska nie obejmie Polski 2050. Partię (jeszcze) Szymona Hołowni czekają wielomiesięczne wewnętrzne spory i konflikty w obrębie koalicji. – Może Tusk przeprosi się z Partią Razem i wypełni brakujące szable z Polski 2050? – zastanawia się prof. Flis.
Premier Donald Tusk albo dogada się z Pełczyńską-Nałęcz, albo będzie miał nową opozycję zewnętrzną i zatęskni za Szymonem Hołownią. PiS, Konfederacja i Karol Nawrocki liczą na to, że wewnętrzne spory w koalicji rządowej osłabią ją i obniżą poparcie dla rządu Donalda Tuska, które i tak już nie jest wysokie.
