Aktualizacja: 26.09.2025 16:00 Publikacja: 26.09.2025 15:10
Jacek Bury
Foto: PAP/Albert Zawada
Chciałem przypomnieć, że w tamtym okresie szefem Platformy Obywatelskiej był Borys Budka i to powinno wystarczyć za cały komentarz. Natomiast Szymonowi naprawdę się chciało zmieniać Polskę. Mam nadzieję, że nadal mu się chce, bo jako patriota chciałbym, żeby Polska zmierzała w dobrym kierunku, a nie wierzę tym politykom, którzy są na scenie od 20 czy 30 lat, bo oni dbają głównie o siebie. Wydawało mi się, że Polska 2050 jest tym miejscem, w którym można coś zmienić. Niestety, zaraz po wyborach w 2023 r. miałem inną wizję działania naszej partii niż Szymon.
