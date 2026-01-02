Aktualizacja: 03.01.2026 12:58 Publikacja: 02.01.2026 04:27
Foto: PAP/EPA
Magazyn „Time” zaproponował, by wchodząc w nowy rok, zadać sobie sześć pytań. Co w 2025 r. dawało mi szczerą radość, a co ją odbierało? Które relacje były odżywcze, a które mnie wyczerpywały? Jakie pozytywne cechy dostrzegłam u siebie w tym okresie? Z czego jestem najbardziej dumna i za co wdzięczna? Czy byłam dla siebie dobra? Co chciałabym zrobić w 2026 r., gdybym się nie bała?
Na pewno w minionym roku zaskoczyłam samą siebie spokojem, z jakim obserwowałam polską politykę. Nie stoi to w sprzeczności z wręcz głębokim niepokojem o przyszłość Europy. Ważne jest to, czemu sami nadajemy takie znaczenie.
Nic nie wskazuje na to, że 2026 r. w polityce międzynarodowej będzie inny. Według dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Konończuka okaże się „trudny, pełen różnych napięć i konfliktów, co wynika z tego, że jesteśmy pomiędzy jedną a drugą epoką polityczną”. Tym bardziej potrzebny jest więc spokój.
Właściwie w przedostatni dzień 2025 r., wykonując zawodowe obowiązki, a więc komentując w jednym z programów bieżące wydarzenia, przypomniałam sobie o dwóch słowach: „Nie wiem”. Chcę ich częściej używać w nowym roku. Są początkiem przygody. I dobrej analizy. „Dorośli nie robią takich rzeczy, bo boją się, że się ośmieszą” – mówi Muminek o korzystaniu ze zjeżdżalni. Chwilę później korzysta z niej Tatuś Muminka. No więc trzeba być jak Tatuś Muminka – nie bać się nie wiedzieć.
Czytaj więcej
Polityka generować będzie coraz większe emocje, a już dziś są olbrzymie (przynajmniej w mediach t...
Bo dwa akapity temu wcale nie chciałam powiedzieć, że to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej jest irrelewantne. Bardzo ważne jest to, czy pewne zjawiska są sezonowe, czy świadczą o trwałej zmianie. Jeszcze tego nie wiem. Wiem natomiast, że odpowiedź prędzej znajdę, przyglądając się, polskiemu społeczeństwu, niż przeżywając polską politykę.
Urzekło mnie to, co napisał ceniony przeze mnie ekonomista Ignacy Morawski z „Plusu Biznesu”. W tekście „Moje błędy i lekcje z 2025 r.” odwołał się do nieznanej mi wcześniej idei „skromnej epistemologii”, której autorem jest amerykański pisarz Ali Elizer Yudkowski. „Człowiek w życiu bardzo rzadko może dostrzec i zrozumieć coś, czego nie widzą i nie rozumieją inni. Zdarza się to może parę razy w życiu. Trochę częściej, bo kilka razy w roku, można rozpoznać, kto ma rację w jakimś ważnym sporze ekonomicznym, politycznym, filozoficznym. Generalnie ciekawe i użyteczne spostrzeżenia goszczą w naszej głowie i życiu tylko raz na jakiś czas. Ale jest jeden warunek, by one w ogóle się tam znalazły: trzeba próbować. Próbować, próbować, próbować. I na bieżąco weryfikować, co się sprawdza, a co nie” – wyjaśnia Morawski.
Jest mi to bliskie, bo kiedy podsumowuję pracę wykonaną w minionym roku, to myślę, że jej sensem było podjęcie próby pchnięcia – w jakimś jej niewielkim fragmencie – debaty publicznej.
Zatem w 2026 r. życzę sobie zachować spokój, nie wiedzieć i próbować. I jestem nieustannie wdzięczna Czytelnikom i Czytelniczkom, którzy chcą mi w tym towarzyszyć.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie jestem aż tak naiwny, by wierzyć, iż Putin szybko zakończy wojnę, że Kaczyński przestanie wabić ekstremistów...
Europa wcale nie przestała być polem walki sprzecznych ideologii. Pozostaje ideowo i normatywnie głęboko podziel...
Dzisiejszy głupiec polski wojnę w Ukrainie pojmuje jako bijatykę obcych, w którą niepotrzebnie się mieszamy. Ale...
Polska, tak jak Izrael, ma obowiązek pilnować prawdy o niemieckiej okupacji – pisze Maciej Korkuć z krakowskiego...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Kochamy Boże Narodzenie, bo obawiamy się głębiej spojrzeć w oczy Dzieciątku, gdzie nieuchronnie znajdziemy sedno...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas