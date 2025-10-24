Rzeczpospolita

PiS i PO nie rozumieją Polaków, ale mają sposób na wymuszanie głosów

Społeczeństwo jest w innym miejscu niż politycy, ma w sobie większą otwartość na zmiany niż zakładają dwie największe partie. Coraz większe znaczenie mają podziały pokoleniowe. I nie dotyczy to tylko stosunku do zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, o który w stolicy wybuchła niedawno taka awantura.

Publikacja: 24.10.2025 06:00



Czy Polacy chcą, aby świat wreszcie się zmienił, ale oczekują, że potrzeby te zaspokoją politycy starego porządku?

Foto: Below the Sky/Shutterstock

Estera Flieger

Wojciech Jagielski, korespondent wojenny, we wstępie do albumu „Fotografie, które nie zmieniły świata”, opowiada o fotografie Krzysztofie Millerze: „Kiedyśmy się spotykali, twierdził, że fotografowanie placów zabaw i ogródków działkowych dla wydań stołecznych sprawia mu taką samą satysfakcję jak dokumentowanie wojen i przełomowych wyborów na pierwszą stronę gazety. Mówił nawet, że to nowe fotografowanie jest ważniejsze, bo wpływa na ludzkie życia, podczas gdy dawne było jedynie kroniką śmierci. – Kiedy sfotografuję stertę śmieci wyrzuconych w parku przez jakiegoś łajdaka, nazajutrz przyjedzie ktoś z urzędu miasta i wszystko uprzątnie (…) A moje fotografie z Konga, Czeczenii czy Afganistanu w niczym nie poprawiły losów moich bohaterów”.

