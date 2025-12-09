Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśla, że jest on jednym z priorytetów rządu i jednocześnie realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników, dla których podstawową formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest dzierżawa.

Ministerstwo przekonuje: dzierżawa ziemi jest lepsza od zakupu

W komunikacie czytamy, iż w przeciwieństwie do zakupu nieruchomości, dzierżawa nie wymaga angażowania znacznych środków finansowych, a użytkowanie nieruchomości jest następstwem prowadzonych przetargów, w tym przetargów ograniczonych, w których uczestniczyć mogą rolnicy indywidualni planujący utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Ministerstwo wskazuje również, że "dzierżawa państwowych gruntów pozwala rolnikom dywersyfikować posiadane zasoby i stwarza łatwiejszą ścieżkę rozwoju produkcji rolnej bez potrzeby inwestowania posiadanych środków w zakup ziemi. Jednocześnie utrzymanie priorytetowej roli dzierżawy może chronić gospodarstwa rodzinne przed ryzykiem niestabilności rynkowej i nadmiernym zadłużeniem".

Obecnie ponad 1 mln ha gruntów jest dzierżawionych rolnikom. Z najnowszych danych przekazanych przez MRiRW wynika, że do listopada 2025 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły ponad 49 tys. ha ziemi oraz przedłużyły niemal 7 tys. umów, obejmujących dzierżawą ok.145 tys. ha. Największe wydzierżawione zasoby Skarbu Państwa znajdują się w województwach: