Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Rząd chce przedłużyć zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 10 lat

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy wydłużający o 10 lat, tj. do 30 kwietnia 2036 r. zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Publikacja: 09.12.2025 20:25

Rząd chce przedłużyć zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 10 lat

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśla, że jest on jednym z priorytetów rządu i jednocześnie realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników, dla których podstawową formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest dzierżawa. 

Czytaj więcej

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Nieruchomości
Jest porozumienie w sprawie słynnej działki pod CPK

Ministerstwo przekonuje: dzierżawa ziemi jest lepsza od zakupu

W komunikacie czytamy, iż w przeciwieństwie do zakupu nieruchomości, dzierżawa nie wymaga angażowania znacznych środków finansowych, a użytkowanie nieruchomości jest następstwem prowadzonych przetargów, w tym przetargów ograniczonych, w których uczestniczyć mogą rolnicy indywidualni planujący utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego. 

Ministerstwo wskazuje również, że "dzierżawa państwowych gruntów pozwala rolnikom dywersyfikować posiadane zasoby i stwarza łatwiejszą ścieżkę rozwoju produkcji rolnej bez potrzeby inwestowania posiadanych środków w zakup ziemi. Jednocześnie utrzymanie priorytetowej roli dzierżawy może chronić gospodarstwa rodzinne przed ryzykiem niestabilności rynkowej i nadmiernym zadłużeniem". 

Obecnie ponad 1 mln ha gruntów jest dzierżawionych rolnikom. Z najnowszych danych przekazanych przez MRiRW wynika, że do listopada 2025 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły ponad 49 tys. ha ziemi oraz przedłużyły niemal 7 tys. umów, obejmujących dzierżawą ok.145 tys. ha. Największe wydzierżawione zasoby Skarbu Państwa znajdują się w województwach:

Reklama
Reklama
  • zachodniopomorskim – 218 tys. ha;
  • wielkopolskim – 162 tys. ha;
  • dolnośląskim – 153 tys. ha;
  • warmińsko-mazurskim – 126 tys. ha

Obecnie obowiązująca ustawa przewiduje, iż zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa ma obowiązywać do 30 kwietnia 2026 r.

Czytaj więcej

Sejm przywrócił możliwość zbywania części państwowych gruntów
Nieruchomości
Sejm przywrócił możliwość zbywania części państwowych gruntów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Rolnictwo Nieruchomości
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Materiał Promocyjny
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Tzw. zielona strzałka sygnalizuje warunkowy skręt w prawo
Prawo drogowe
Koniec mandatów za zieloną strzałkę? Ministerstwo szykuje rewolucyjne zmiany
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Fundacja Helsińska nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Nieruchomości
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Twoje dziecko jest ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć
Prawo w Polsce
Twoje dziecko jest ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama