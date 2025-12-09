Aktualizacja: 09.12.2025 21:07 Publikacja: 09.12.2025 20:25
Foto: Adobe Stock
Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśla, że jest on jednym z priorytetów rządu i jednocześnie realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników, dla których podstawową formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest dzierżawa.
Czytaj więcej
Działka w Zabłotni, która jest niezbędna pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie zw...
W komunikacie czytamy, iż w przeciwieństwie do zakupu nieruchomości, dzierżawa nie wymaga angażowania znacznych środków finansowych, a użytkowanie nieruchomości jest następstwem prowadzonych przetargów, w tym przetargów ograniczonych, w których uczestniczyć mogą rolnicy indywidualni planujący utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.
Ministerstwo wskazuje również, że "dzierżawa państwowych gruntów pozwala rolnikom dywersyfikować posiadane zasoby i stwarza łatwiejszą ścieżkę rozwoju produkcji rolnej bez potrzeby inwestowania posiadanych środków w zakup ziemi. Jednocześnie utrzymanie priorytetowej roli dzierżawy może chronić gospodarstwa rodzinne przed ryzykiem niestabilności rynkowej i nadmiernym zadłużeniem".
Obecnie ponad 1 mln ha gruntów jest dzierżawionych rolnikom. Z najnowszych danych przekazanych przez MRiRW wynika, że do listopada 2025 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły ponad 49 tys. ha ziemi oraz przedłużyły niemal 7 tys. umów, obejmujących dzierżawą ok.145 tys. ha. Największe wydzierżawione zasoby Skarbu Państwa znajdują się w województwach:
Obecnie obowiązująca ustawa przewiduje, iż zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa ma obowiązywać do 30 kwietnia 2026 r.
Czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa p...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać przed strzałką do warunkowego skrętu w prawo, jeśli Ministerstwo Infrastru...
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła zastrzeżenia do projektu ustawy, który ma uregulować status osób powo...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych obszerny projekt nowelizacji ustawy o s...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W internecie wcale nie jesteśmy anonimowi. Jeśli dziecko jest ofiarą hejtu i cyberprzemocy, warto przedstawić po...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas