Dokonana pod koniec poprzedniej kadencji nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzona została instytucja planu ogólnego. Ten rodzaj aktu prawa miejscowego zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z którym muszą być zgodne plany miejscowe oraz na podstawie którego wydaje się decyzje o warunkach zabudowy.

W wyniku tej nowelizacji w szeregu ustaw, które posługiwały się pojęciem studium, zmieniono je na pojęcie planu ogólnego. Taką zmianę dokonano m.in. w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Akt ten przewiduje w ciągu 10 lat od jej wejścia w życie (a wiec do kwietnia 2026 r.) wstrzymanie sprzedaży nieruchomości (ich części oraz udziałów we współwłasności) wchodzących do państwowego zasobu. Od tego są co prawda liczne wyjątki, m.in. polegające na tym, że tym ograniczeniom nie podleją nieruchomości, które w studium przeznaczono na cele nierolne.

Paraliżująca luka

Kłopot w tym, że nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym daje gminom czas na przygotowanie planów ogólnych do 1 stycznia 2026. W rezultacie nawet jeśli według studium dana nieruchomość była nierolna, to i tak podlega zakazowi sprzedaży jeśli nie został uchwalony plan ogólny.