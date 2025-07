Rolnik dłużnik świętą krową

Jak zwraca uwagę mec. Maciej Obrębski z kancelarii Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni, oprócz wyłączeń z art. 829, w przypadku dłużników prowadzących gospodarstwo obowiązują dodatkowe wyłączenia określone w art. 829[1] k.p.c. Z tego przepisu wynika m.in., że egzekucji nie podlegają również stada podstawowe zwierząt gospodarskich takich jak bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych etc. a także np. stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków, zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór czy rodziny pszczele.

– W świetle projektowanej nowelizacji art. 829 [1] w zakresie dotyczącym wyłączenia zwierząt spod egzekucji, stałby się zbędny (pkt 1-5), albowiem art. 829 w nowym brzmieniu wyłączy wszystkie zwierzęta spod egzekucji – wskazuje mec. Obrębski. – Zgadzam się, że egzekucja zwierząt gospodarskich napotyka w praktyce trudności, w szczególności związane z ich zabezpieczeniem na czas trwania zajęcia. Przepisy w tym zakresie można jednak poprawić. Nie można jednak w ogóle wyłączać zwierząt z egzekucji, gdyż doprowadzi to do nadmiarowej i nieuprawnionej ochrony dłużników. W praktyce dojdzie do sytuacji, w której rolnik-dłużnik, prowadzący fermę z kilkunastoma tysiącami sztuk drobiu będzie mógł nadal swobodnie gospodarować, nie zważając na rosnące zadłużenie, a wierzyciel będzie bezradny. Wskutek tej nowelizacji dotychczasowy problem jednej krowy, urośnie do rangi „świętej krowy”, którą będzie sam rolnik-dłużnik – wskazuje mec. Obrębski, który dodaje, że choć rolnicy pełnią bardzo ważną rolę w gospodarce i bezpieczeństwie żywnościowym państwa, to nie mogą stać zupełnie ponad prawem – dodaje adwokat.

Także zdaniem Sądu Najwyższego, o ile można zgodzić się z postulatem wyłączenia spod egzekucji wszystkich zwierząt domowych, to brak jest argumentów za objęciem zwolnieniem wszystkich zwierząt, w szczególności hodowlanych, w tym składających się na duże, przemysłowe gospodarstwa rolne (np. mleczarskie, fermy drobiu czy stadniny koni arabskich).

Jak tłumaczy poseł Przemysław Wipler, wyłączenie spod egzekucji wszystkich zwierząt, w tym hodowlanych, jest zabiegiem celowym. – Zwierzęta, dopóki nie zostaną sprzedane, są obciążeniem i kosztem, a nie aktywem. Jasnym jest, jeśli ktoś posiada fermę kaczek i gęsi, to wartością nie są hodowane zwierzęta, które trzeba utrzymać, lecz pieniądze uzyskane z tytułu sprzedaży – tłumaczy poseł Wipler, który też zapowiada złożenie autopoprawki, zawierającej również propozycję uchylenia art. 829[1] pkt 1-5.