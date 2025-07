Prof. Antoni Dudek: Polska 2050 Szymona Hołowni nie zbudowała własnej tożsamości

W ocenie Dudka jedynym elementem, który może jeszcze utrzymać Hołownię w polityce, jest rola rozjemcy. – Jest w Polsce grupa wyborców, która ma dość sporu dzielącego Polaków na „pisiorów” i „platfusów”. To nie jest wielka grupa – wynosi kilka procent, ale te kilka procent może dziś Hołownię jeszcze politycznie uratować – stwierdził.

Profesor ocenił również, że Polska 2050 ma największy problem w koalicji, by odróżnić się tożsamościowo i programowo od Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem formacja Hołowni „nie zbudowała własnej tożsamości”, ponieważ jej lider „zajmował się czym innym i nie miał czasu”. Wskazał przy tym na transfer Michała Koboski do Brukseli po zdobyciu przez niego mandatu europosła i zaangażowanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w pracę w rządzie.

Dudek zaznaczył, że obecnie koalicja nie zdecyduje się na zerwanie z Polską 2050, a rada krajowa partii przyjęła uchwałę wyrażającą zaufanie do lidera. – Na razie to, co się dzieje w Polsce 2050 i wokół spotkań Hołowni z Kaczyńskim, to burza w szklance wody – ocenił.

Prof. Antoni Dudek: Hołownia może podzielić los Kukiza, Petru i Gowina

Jednak w dłuższej perspektywie przewiduje, że Donald Tusk może próbować rozparcelować Polskę 2050, a jej posłowie zaczną rozglądać się za miejscami na bardziej rokujących listach. – Jeśli zostanie w polityce, to może tak właśnie skończyć – powiedział, porównując możliwy los Hołowni do Pawła Kukiza, Ryszarda Petru czy Jarosława Gowina.

W środę wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że na prośbę Hołowni odroczone zostały plany dotyczące rekonstrukcji rządu – nowa data to 22 lipca. Jak relacjonował Czarzasty, marszałek Sejmu motywował wniosek koniecznością uporządkowania spraw we własnym ugrupowaniu.