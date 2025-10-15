Aktualizacja: 15.10.2025 11:02 Publikacja: 15.10.2025 10:08
Pierwsza część tygodnia nie była zbyt łaskawa dla złotego. Nasza waluta traciła na wartości, głównie względem amerykańskiego dolara. Środowy poranek przyniósł próbę przerwania tego ruchu. O poranku złoty umacniał się wobec dolara o około 0,2 proc. i amerykańska waluta była wyceniana na 3,66 zł. Euro taniało o 0,1 proc. do 4,26 zł. Frank szwajcarski spadał o ponad 0,1 proc. i znalazł się poniżej 4,58 zł. To, co definiuje teraz nastroje na rynkach to oczywiście dolar i Donald Trump.
– Środowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi odbicie eurodolara oraz zdejmuje nieco presji z walut EM w tym złotego nieco nastroje. Szczególnie istotne wydaje się wystąpienie Powella, które przypomniało inwestorom o scenariuszu obniżek stóp procentowych w USA, co podbiło indeksy. W tle pozostaje oczywiście obawa o stan relacji handlowych USA–Chiny. Tutaj inwestorzy czekają na spotkanie prezydentów w Korei. Para USD/PLN po wczorajszych sygnałach dotyczących próby wybicia cofa się ponownie w ramy konsolidacji – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.
Co dzisiaj w kalendarzu makro? – Dziś w centrum zainteresowania będzie rewizja krajowej inflacji CPI za wrzesień. Według wstępnych danych inflacja ustabilizowała się na poziomie 2,9 proc. r/r, a poziom cen nie zmienił się w stosunku do sierpnia. W kierunku wzrostu inflacji w ujęciu r/r działały ceny paliw, ze względu na efekt bazy, ale zostało to zneutralizowane przez korzystniejsze niż rok temu kształtowanie się cen żywności – wskazują ekonomiści PKO BP. Globalnie rynek dalej będzie patrzył na poczynania Donalda Trumpa. W Stanach Zjednoczonych trwa nadal government shutdown, co wpływa na brak tych najważniejszych danych makro.
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
