Aktualizacja: 20.11.2025 11:42 Publikacja: 20.11.2025 10:30
Foto: Adobe Stock
Chociaż wczoraj na GPW powiało optymizmem, a i start dzisiejszych notowań wypadł okazale, to rynek walutowy zdaje się ignorować te ruchy. W efekcie możemy zobaczyć słabszego złotego. Presja na jego deprecjację nie jest zbyt duża, jednak kontrastuje z zachowaniem giełd. O poranku do dolara płacono 3,67 zł, czyli o 0,2 proc. więcej niż wczoraj. Euro drożało o 0,1 proc. do 4,23 zł. Frank drożał o 0,2 proc. do 4,55 zł.
Czytaj więcej
Na rynkach znów zapanował optymizm. Pomogła Nvidia. W Polsce wsparciem byków jest m.in. PZU, któr...
Rynek walutowy żyje przede wszystkim postawą dolara. Ten jest zaś nieco mocniejszy, a para EUR/USD schodzi w okolice 1,15. O ile giełdy czekały wczoraj na wyniki Nvidii, tak dla rynku walutowego ważne były też zapiski z posiedzenia Rezerwy Federalnej. – Wydarzeniem ostatnich godzin była publikacja wyników Nvidii, która wstępnie wydaje się być dobrze przyjęta przez rynek. Dodatkowo Jensen podtrzymał „byczy” guidance wokół sektora AI, co tłumaczy ostatnie CAPEXy. Na rynku walutowym trwa jednak realizacja innego scenariusza – rynek koryguje oczekiwania wobec obniżek stóp Fed w grudniu. Podbija to siłę dol. na rynku, niemniej w dalszym ciągu mówimy o poziomach 1,15-1,16 dol. Złoty zanotował ostatnio lekkie podbicie zmienności, jednak nie doszło do naruszenia istotniejszych zakresów cenowych – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.
Niewykluczone jednak, że to nie koniec atrakcji na rynku walutowym. Dzisiaj poznamy opóźnione dane z rynku pracy. O ile więc ostatnio można było narzekać, że inwestorzy nie mają pod co grać, tak teraz nie powinno być z tym problemu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chociaż wczoraj na GPW powiało optymizmem, a i start dzisiejszych notowań wypadł okazale, to rynek walutowy zdaje się ignorować te ruchy. W efekcie możemy zobaczyć słabszego złotego. Presja na jego deprecjację nie jest zbyt duża, jednak kontrastuje z zachowaniem giełd. O poranku do dolara płacono 3,67 zł, czyli o 0,2 proc. więcej niż wczoraj. Euro drożało o 0,1 proc. do 4,23 zł. Frank drożał o 0,2 proc. do 4,55 zł.
W piątek polska waluta pozostała niewzruszona mimo wyraźnego pogorszenia globalnych nastrojów.
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Narodowy Bank Czech po raz pierwszy w swojej historii dokonał zakupu aktywów cyfrowych. Testowy portfel ma warto...
Poprawa nastrojów na światowych rynkach stworzyła korzystne warunki do umocnienia polskiej waluty.
Środowy poranek przyniósł niewielkie zmiany na rynku walutowym. Czy handel rozkręci się w ciągu dnia?
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Polska waluta zachowuje spokój w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas