Wtorkowy optymizm inwestorów związany z postępami w negocjacjach dotyczących kształtu planu pokojowego dla Ukrainy wygasł. W środę inwestorzy są nastawieni mniej przychylnie do złotego, co przekłada się na jego słabość względem najważniejszych walut. Dolar powrócił do zwyżek, osiągając poziom blisko 3,66 zł. Więcej płacono także za euro, które kosztowało blisko ok. 4,23 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego poszybowały w górę osiągając prawie 4,54 zł
Inwestorzy czekają na kolejne pozytywne wieści w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że strony są coraz bliżej porozumienia, choć pozostaje kilka kwestii spornych , które są nie do zaakceptowania dla Ukrainy. Trzeba się też liczyć z tym, że plan może zostać odrzucony przez stronę rosyjską. Dlatego rynki dość ostrożnie podchodzą do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta USA Donalda Trumpa ogłaszającego sukces trwających negocjacjach. - Globalne nastroje, szczególnie kwestia ewentualnego przyjęcia lub odrzucenia planu pokojowego przez Ukrainę, mogą istotnie wpływać na rynek dziś i do końca tygodnia – wskazują w komentarzu porannym ekonomiści Santander Banku Polska.
