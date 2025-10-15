Dziś (15 października) w nocy Orlen złożył Azotom niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji firmy Grupa Azoty Polyolefins (GA Polyolefins), podmiotu odpowiedzialnego za realizację sztandarowej inwestycji nawozowego koncernu dotyczącej budowy w Policach zakładu polipropylenu. Złożona propozycja dotyczy w szczególności nabycia majątku wchodzącego w skład przejmowanego podmiotu, wolnego od wszystkich obciążeń na zasadzie tzw. cash free debt free.

Orlen uzależnia przejęcie GA Polyolefins od spełnienia kilku warunków

Orlen zastrzegł, że realizacja potencjalnej transakcji uzależniona jest od spełnienia czterech istotnych warunków zawieszających. Pierwszy dotyczy przeprowadzenia przez GA Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego z Hyundai Engineering. Konieczne będzie też uzgodnienie warunków nabycia akcji GA Polyolefins przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami przejmowanego podmiotu.

Płocki koncern przeprowadzanie transakcji uzależnia też od uzyskania satysfakcjonującego dla siebie wyniku procesu badania GA Polyolefins (due diligence). Wreszcie ostatnia grupa warunków dotyczy uzyskania wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do końca tego roku, natomiast finalizacja transakcji oczekiwana jest do końca czerwca 2026 r. Płocki koncern precyzuje, że oferta dotyczy dostarczenia finansowania do GA Polyolefins, niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności i roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji tego podmiotu od pozostałych akcjonariuszy. Opiewa ona na łączną kwotę 1,022 mld zł.