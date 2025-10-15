Rzeczpospolita
Ekonomia
Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police

Płocki koncern proponuje nieco ponad 1 mld zł. Ta kwota ma wystarczyć na restrukturyzację wszystkich wierzytelności i roszczeń dotyczących GA Polyolefins oraz na zakup wszystkich akcji tego podmiotu od pozostałych akcjonariuszy.

Publikacja: 15.10.2025 10:34

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

Dziś (15 października) w nocy Orlen złożył Azotom niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji firmy Grupa Azoty Polyolefins (GA Polyolefins), podmiotu odpowiedzialnego za realizację sztandarowej inwestycji nawozowego koncernu dotyczącej budowy w Policach zakładu polipropylenu. Złożona propozycja dotyczy w szczególności nabycia majątku wchodzącego w skład przejmowanego podmiotu, wolnego od wszystkich obciążeń na zasadzie tzw. cash free debt free.

Orlen uzależnia przejęcie GA Polyolefins od spełnienia kilku warunków

Orlen zastrzegł, że realizacja potencjalnej transakcji uzależniona jest od spełnienia czterech istotnych warunków zawieszających. Pierwszy dotyczy przeprowadzenia przez GA Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego z Hyundai Engineering. Konieczne będzie też uzgodnienie warunków nabycia akcji GA Polyolefins przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami przejmowanego podmiotu.

Płocki koncern przeprowadzanie transakcji uzależnia też od uzyskania satysfakcjonującego dla siebie wyniku procesu badania GA Polyolefins (due diligence). Wreszcie ostatnia grupa warunków dotyczy uzyskania wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do końca tego roku, natomiast finalizacja transakcji oczekiwana jest do końca czerwca 2026 r. Płocki koncern precyzuje, że oferta dotyczy dostarczenia finansowania do GA Polyolefins, niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności i roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji tego podmiotu od pozostałych akcjonariuszy. Opiewa ona na łączną kwotę 1,022 mld zł.

Giełda
Azoty rozpatrzą propozycję Orlenu i o podjętej decyzji poinformują później

W ostatnim zdaniu komunikatu giełdowego Orlen przekonuje, że złożona przez niego propozycja przejęcia GA Polyolefins wpisuje się w realizację strategii grupy do 2035 r. w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

Kilka godzin po komunikacie Orlenu, informację o niemal identycznej treści co płocki koncern opublikowały Azoty. Dodatkowo podały, że rozpatrzą otrzymaną propozycję i że w oddzielnym raporcie poinformują o swoich decyzjach.

Orlen posiada obecnie w GA Polyolefins 17,3 proc. akcji i głosów, które odziedziczył po przejęciu Lotosu. Największymi udziałowcami są Zakłady Chemiczne Police i tarnowskie Azoty, do których należy odpowiednio 34,4 proc. i 30,5 proc. walorów. Właścicielami pozostałych są Hyundai Engineering (16,6 proc.) oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (1,1 proc.).

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami roczne docelowe moce powstałe w ramach projektu Polimery Police mają sięgać 429 tys. ton propylenu i 437 tys. ton polipropylenu. Kontrakt na realizację projektu Polimery Police grupa Azoty zawarła 11 maja 2019 r. Cały kompleks miał kosztować 1,8 mld dol. Gdy ruszyły prace, rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowano na I kwartał 2023 r. Do dziś to jednak nie nastąpiło.

