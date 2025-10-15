Aktualizacja: 15.10.2025 04:55 Publikacja: 15.10.2025 04:46
Powodem ewakuacji jest „pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa” w rejonie, w którym trwają intensywne działania militarne Rosji. Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow poinformował, że do ewakuacji wezwano 409 rodzin, w których wychowuje się 601 dzieci z 27 miejscowości w rejonie Kupiańska. Telewizja Suspilne podała z kolei, że liczba miejscowości objętych ewakuacją została powiększona do 40.
Mer Winnicy Serhij Morhunow poinformował, że drony trafią do 22. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej i Brygady Straży Granicznej „Pomsta”.
Do ataków doszło w rejonie Wołczańska, na kierunku południowosłobodziańskim.
Ukraińska administracja obwodu ługańskiego informuje, że Rosjanie zatrudniają uczniów szkół zawodowych z okupowanego obwodu ługańskiego do pracy w przedsiębiorstwach rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak podkreśla ukraińska administracja uczniowie trafiają do pracy kosztem nauki w szkole.
Prokuratura obwodu mikołajowskiego poinformowała, że do przekazywania Rosjanom broni przez byłego policjanta doszło w czasie rosyjskiej okupacji Snihuriwki. Mężczyzna zgodził się współpracować z Rosjanami i dobrowolnie przekazał im pistolet oraz dwa magazynki wydane mu, w związku z przygotowaniami do obrony miasta. Wzywał też innych funkcjonariuszy policji do kapitulacji i podjęcia współpracy z Rosjanami. Za kolaborację mężczyzna został skazany na pięć lat więzienia i konfiskatę majątku. Dodatkowo przez 15 lat nie może się ubiegać o pracę w organach bezpieczeństwa, ani w instytucjach państwowych. Mężczyzna został skazany in absentia, ponieważ obecnie przebywa na terenach okupowanych przez Rosjan.
O tym, że lotnisko w Wołgogradzie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Zamknięcie lotniska ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów cywilnych.
Jesienny pobór zaczął się w Rosji 1 października. W tym roku ma objąć 135 tys. mężczyzn w wieku 18-30 lat, którzy nie odbyli jeszcze rocznej, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Rosyjskie władze zapewniają, że poborowi trafią do jednostek znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej i nie będą uczestniczyć w działaniach militarnych na Ukrainie.
Na marginesie spotkania, które będzie poświęcone kwestiom odstraszania i wzmacniania potencjału obronnego państw Sojuszu, odbędzie się nieformalne posiedzenie Rady Ukraina-NATO.
Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował o strąceniu w nocy kilku dronów nad jedną z miejscowości obwodu woroneskiego. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że atak nie pociągnął za sobą żadnych zniszczeń, nikt nie został też poszkodowany.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1329 dniu wojny
Foto: PAP
