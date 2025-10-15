Z ubiegłorocznego raportu Transparency International wynikało, że sytuacja w Ukrainie pod względem korupcji jest gorsza niż w Maroku, ale nieco lepsza niż w Algierii. – Historia nieco zatacza koło, bo pod koniec swoich rządów Poroszenko również był obarczany wszystkimi problemami w Ukrainie. Dodatkowo obciążało go to, że będąc prezydentem, był jednocześnie biznesmenem. Zełenski takiego kłopotu nie ma – dodaje.

Na podium wśród potencjalnych konkurentów Wołodymyra Zełenskiego niezmiennie znajduje się gen. Wałeryj Załużny. Mimo że były dowódca armii nigdy nie zapowiadał udziału w żadnych wyborach i nie angażował się w politykę, spekulacje na jego temat krążą, odkąd został ambasadorem Ukrainy w Londynie. Wszystkie dotychczasowe sondaże wskazywały, że spośród wszystkich potencjalnych konkurentów Zełenskiego to właśnie on ma największe szanse na zwycięstwo w przyszłych wyborach prezydenckich.

Wałeryj Załużny przygotowuje się do wyborów w Ukrainie? Generał stanowczo zaprzecza

Z niedawnych doniesień francuskiego portalu Intelligence Online, powołującego się na anonimowych rozmówców, wynika, że generał zaproponował już kilku wojskowym wysokiej rangi wejście na listę jego (nieistniejącego jeszcze) ugrupowania w wyborach parlamentarnych – w razie wystawienia przez Załużnego własnej kandydatury na urząd prezydenta. Informacje te podchwyciły też czołowe media ukraińskie. Załużny stanowczo temu zaprzeczył i zapewnił, że nie tworzy żadnego sztabu wyborczego i nie ma związków z żadną siłą polityczną.

– Nie ma dymu bez ognia. Są osoby, które kręcą się wokół Załużnego i przygotowują się do ewentualnego udziału generała w wyborach. Na razie badają temat, bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dopóki trwa wojna, żadnych wyborów nie będzie – mówi „Rzeczpospolitej” jeden dobrze poinformowany rozmówca w Kijowie.

W sierpniu brytyjski „The Guardian” informował, że szef prezydenckiego biura Andrij Jermak odwiedzał Londyn i proponował Załużnemu dołączenie do ekipy Zełenskiego podczas przyszłych wyborów prezydenckich. Z doniesień tych wynikało, że generał miał odmówić.