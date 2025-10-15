Aktualizacja: 15.10.2025 14:39 Publikacja: 15.10.2025 14:28
Foto: Reuters
Kraje Unii Europejskiej są bliskie zawarcia umowy o udzieleniu Ukrainie pożyczki za pośrednictwem mechanizmu, który pozwoli im uniknąć bezpośredniego zajęcia aktywów, poinformowali agencję Bloomberg przedstawiciele zachodnich władz.
Do Wspólnoty dołączą Wielka Brytania i Kanada, na terenie których także zostały zamrożone rosyjskie aktywa. Według marcowych danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w kraju zamrożono aktywa warte ponad 25 mld funtów (28,8 mld euro). Według Banku Rosji, na początku 2022 r., kiedy kraje zachodnie zdecydowały się przejąć jego rezerwy w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, posiadał on 37 mld dolarów w funtach szterlingach i 19 mld dolarów w dolarach kanadyjskich.
Natomiast łączna wartość aktywów Banku Rosji zamrożonych na terenie Wspólnoty wynosi około 200 mld euro. Z tego około 185 mld euro znajduje się w depozycie Euroclear; z tej kwoty około 170 mld euro stanowi obecnie gotówka wygenerowana z wykupu europejskich obligacji rządowych, w które zainwestowano rezerwy.
Bruksela planuje przekazać Ukrainie 140 mld euro. Kwota ta będzie obejmować częściowo spłacone środki z 45 mld euro, które kraje G7 (USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia i Kanada) zgodziły się wcześniej pożyczyć Ukrainie jako zabezpieczenie przyszłych dochodów z inwestowania rosyjskich rezerw. Z tej kwoty UE wpłaciła 18 mld euro, Kanada i Wielka Brytania (wraz z Japonią) wniosły 9 mld euro; pozostałe 18 mld euro miały przekazać Stany Zjednoczone.
Kijów będzie mógł wykorzystać 140 mld euro na zakup broni, w tym od Stanów Zjednoczonych. Jednak to kompleks wojskowo-przemysłowy krajów Wspólnoty będzie głównym źródłem dostaw broni dla Ukrainy walczącej od 3,5 roku z rosyjską agresją.
Kijów będzie mógł kupić nie tylko potrzebną broń, doposażyć walczących żołnierzy, ale też wykorzystać pożyczkę na wsparcie ukraińskiej gospodarki. Plan zakłada, że Ukraina zwróci pożyczkę jedynie w przypadku otrzymania od Rosji pełnej rekompensaty za szkody wyrządzone rozpętaną przez Putina wojną.
Główną przeszkodą w przekazaniu Ukrainie rosyjskich rezerw była postawa Belgii. Nalegała ona na porozumienie z innymi krajami UE na wypadek gdyby Rosja w przyszłości zgłosiła roszczenia do aktywów, powiedziała Bloombergowi osoba znająca sytuację. Zdecydowano, że Wspólnota jako całość lub grupa krajów udzieliłaby belgijskiemu bankowi Euroclear gwarancji, że będą w stanie zaspokoić potencjalne roszczenia Rosji, jeśli powstaną one w wyniku postępowania sądowego.
Zakłada się, że takie gwarancje zastąpiłyby środki wypłacone z rosyjskiego konta w Euroclear, unikając w ten sposób prawnej konfiskaty rezerw. Aktywa mogą zostać zwrócone Rosji tylko wtedy, gdy zgodzi się ona wypłacić Ukrainie reparacje za inwazję.
W środę 15 października sekretarz obrony USA Pete Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w siedzibie Sojuszu w Brukseli wezwał sojuszników do zwiększenia wydatków na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy, po tym jak specjalny raport ujawnił gwałtowny spadek wsparcia wojskowego dla Kijowa. We wtorek Kiloński Instytut Gospodarki Światowej poinformował, że pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła o 43 proc. w lipcu i sierpniu w porównaniu z pierwszą połową roku.
Hegseth zaapelował o zwiększenie inwestycji w program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), który zastąpił amerykańskie darowizny broni dla Ukrainy i obecnie wymaga od sojuszników pokrycia kosztów dostaw broni ze strony USA. Według niemieckiego instytutu, większość wsparcia wojskowego przepływa obecnie za pośrednictwem inicjatywy PURL, do której do sierpnia dołączyły Belgia, Kanada, Dania, Niemcy, Łotwa, Holandia, Norwegia i Szwecja.
„Oczekujemy dziś, że kolejne kraje przekażą jeszcze więcej, że kupią jeszcze więcej, aby wesprzeć Ukrainę i doprowadzić ten konflikt do pokojowego zakończenia” – apelował Amerykanin cytowany przez agencję Reutera.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odpowiedział, że spodziewa się dalszych deklaracji, zauważając, że w ramach mechanizmu przekazano już 2 mld dolarów. Jednak kwota ta jest niższa od 3,5 mld dolarów, które prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał nadzieję pozyskać do października.
W odpowiedzi na amerykański apel Szwecja, Estonia i Finlandia zobowiązały się w środę do wniesienia swojego wkładu w większe zakupy broni dla Ukrainy. Kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Francja i Wielka Brytania spotkały się z krytyką innych za wstrzymywanie się z większym wsparciem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kraje Unii Europejskiej są bliskie zawarcia umowy o udzieleniu Ukrainie pożyczki za pośrednictwem mechanizmu, który pozwoli im uniknąć bezpośredniego zajęcia aktywów, poinformowali agencję Bloomberg przedstawiciele zachodnich władz.
Decyzja o ogłoszeniu upadłości Cinkciarza, niegdyś największego kantoru internetowego w Polsce, jest coraz bliże...
Cena złota ustanowiła we wtorek po południu nowy rekord. Po raz pierwszy w historii przebiła poziom 4000 dolarów...
Działamy w Ukrainie, Izraelu, w Chinach, na Tajwanie i w innych gorących miejscach na mapie świata. Dlatego musi...
Płatności odroczone na terminalach płatniczych Polskich ePłatności.
Jak wygląda transformacja roli dyrektorów finansowych w firmach – pokazała czwarta już odsłona konferencji CFO C...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas