Belgia opierała się najdłużej

Kijów będzie mógł wykorzystać 140 mld euro na zakup broni, w tym od Stanów Zjednoczonych. Jednak to kompleks wojskowo-przemysłowy krajów Wspólnoty będzie głównym źródłem dostaw broni dla Ukrainy walczącej od 3,5 roku z rosyjską agresją.

Kijów będzie mógł kupić nie tylko potrzebną broń, doposażyć walczących żołnierzy, ale też wykorzystać pożyczkę na wsparcie ukraińskiej gospodarki. Plan zakłada, że Ukraina zwróci pożyczkę jedynie w przypadku otrzymania od Rosji pełnej rekompensaty za szkody wyrządzone rozpętaną przez Putina wojną.

Główną przeszkodą w przekazaniu Ukrainie rosyjskich rezerw była postawa Belgii. Nalegała ona na porozumienie z innymi krajami UE na wypadek gdyby Rosja w przyszłości zgłosiła roszczenia do aktywów, powiedziała Bloombergowi osoba znająca sytuację. Zdecydowano, że Wspólnota jako całość lub grupa krajów udzieliłaby belgijskiemu bankowi Euroclear gwarancji, że będą w stanie zaspokoić potencjalne roszczenia Rosji, jeśli powstaną one w wyniku postępowania sądowego.

Zakłada się, że takie gwarancje zastąpiłyby środki wypłacone z rosyjskiego konta w Euroclear, unikając w ten sposób prawnej konfiskaty rezerw. Aktywa mogą zostać zwrócone Rosji tylko wtedy, gdy zgodzi się ona wypłacić Ukrainie reparacje za inwazję.

Biały Dom wzywa NATO do zakupów amerykańskiej broni

W środę 15 października sekretarz obrony USA Pete Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w siedzibie Sojuszu w Brukseli wezwał sojuszników do zwiększenia wydatków na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy, po tym jak specjalny raport ujawnił gwałtowny spadek wsparcia wojskowego dla Kijowa. We wtorek Kiloński Instytut Gospodarki Światowej poinformował, że pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła o 43 proc. w lipcu i sierpniu w porównaniu z pierwszą połową roku.

Hegseth zaapelował o zwiększenie inwestycji w program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), który zastąpił amerykańskie darowizny broni dla Ukrainy i obecnie wymaga od sojuszników pokrycia kosztów dostaw broni ze strony USA. Według niemieckiego instytutu, większość wsparcia wojskowego przepływa obecnie za pośrednictwem inicjatywy PURL, do której do sierpnia dołączyły Belgia, Kanada, Dania, Niemcy, Łotwa, Holandia, Norwegia i Szwecja.