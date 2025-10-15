Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

140 mld euro dla Ukrainy. Rosyjskie pieniądze nie poleżą spokojnie

Wielka Brytania i Kanada dołączą do planu UE, dotyczącego przekazania Ukrainie 140 mld euro zamrożonych rosyjskich pieniędzy. Umowa zostanie zawarta wkrótce. Biały Dom chce zwiększenia zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.

Publikacja: 15.10.2025 14:28

140 mld euro dla Ukrainy. Rosyjskie pieniądze nie poleżą spokojnie

Foto: Reuters

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakie cele planowane jest przeznaczenie zamrożonych rosyjskich aktywów?
  • Które kraje dołączają do planu przekazania Ukrainie 140 mld euro?
  • Jakie przeszkody negocjacyjne pojawiły się w kontekście przekazania środków Ukrainie?
  • W jaki sposób Bruksela planuje zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami rosyjskimi?
  • Jakie działania podjęły kraje NATO w odpowiedzi na apel Stanów Zjednoczonych o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy?

Kraje Unii Europejskiej są bliskie zawarcia umowy o udzieleniu Ukrainie pożyczki za pośrednictwem mechanizmu, który pozwoli im uniknąć bezpośredniego zajęcia aktywów, poinformowali agencję Bloomberg przedstawiciele zachodnich władz. 

Ile rosyjskich aktywów zostało zamrożonych?

Do Wspólnoty dołączą Wielka Brytania i Kanada, na terenie których także zostały zamrożone rosyjskie aktywa. Według marcowych danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w kraju zamrożono aktywa warte ponad 25 mld funtów (28,8 mld euro). Według Banku Rosji, na początku 2022 r., kiedy kraje zachodnie zdecydowały się przejąć jego rezerwy w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, posiadał on 37 mld dolarów w funtach szterlingach i 19 mld dolarów w dolarach kanadyjskich.

Natomiast łączna wartość aktywów Banku Rosji zamrożonych na terenie Wspólnoty wynosi około 200 mld euro. Z tego około 185 mld euro znajduje się w depozycie Euroclear; z tej kwoty około 170 mld euro stanowi obecnie gotówka wygenerowana z wykupu europejskich obligacji rządowych, w które zainwestowano rezerwy.

Bruksela planuje przekazać Ukrainie 140 mld euro. Kwota ta będzie obejmować częściowo spłacone środki z 45 mld euro, które kraje G7 (USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia i Kanada) zgodziły się wcześniej pożyczyć Ukrainie jako zabezpieczenie przyszłych dochodów z inwestowania rosyjskich rezerw. Z tej kwoty UE wpłaciła 18 mld euro, Kanada i Wielka Brytania (wraz z Japonią) wniosły 9 mld euro; pozostałe 18 mld euro miały przekazać Stany Zjednoczone.

Reklama
Reklama

Belgia opierała się najdłużej

Kijów będzie mógł wykorzystać 140 mld euro na zakup broni, w tym od Stanów Zjednoczonych. Jednak to kompleks wojskowo-przemysłowy krajów Wspólnoty będzie głównym źródłem dostaw broni dla Ukrainy walczącej od 3,5 roku z rosyjską agresją.

Kijów będzie mógł kupić nie tylko potrzebną broń, doposażyć walczących żołnierzy, ale też wykorzystać pożyczkę na wsparcie ukraińskiej gospodarki. Plan zakłada, że Ukraina zwróci pożyczkę jedynie w przypadku otrzymania od Rosji pełnej rekompensaty za szkody wyrządzone rozpętaną przez Putina wojną.

Główną przeszkodą w przekazaniu Ukrainie rosyjskich rezerw była postawa Belgii. Nalegała ona na porozumienie z innymi krajami UE na wypadek gdyby Rosja w przyszłości zgłosiła roszczenia do aktywów, powiedziała Bloombergowi osoba znająca sytuację. Zdecydowano, że Wspólnota jako całość lub grupa krajów udzieliłaby belgijskiemu bankowi Euroclear gwarancji, że będą w stanie zaspokoić potencjalne roszczenia Rosji, jeśli powstaną one w wyniku postępowania sądowego.

Zakłada się, że takie gwarancje zastąpiłyby środki wypłacone z rosyjskiego konta w Euroclear, unikając w ten sposób prawnej konfiskaty rezerw. Aktywa mogą zostać zwrócone Rosji tylko wtedy, gdy zgodzi się ona wypłacić Ukrainie reparacje za inwazję.

Biały Dom wzywa NATO do zakupów amerykańskiej broni

W środę 15 października sekretarz obrony USA Pete Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w siedzibie Sojuszu w Brukseli wezwał sojuszników do zwiększenia wydatków na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy, po tym jak specjalny raport ujawnił gwałtowny spadek wsparcia wojskowego dla Kijowa. We wtorek Kiloński Instytut Gospodarki Światowej poinformował, że pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła o 43 proc. w lipcu i sierpniu w porównaniu z pierwszą połową roku.

Hegseth zaapelował o zwiększenie inwestycji w program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), który zastąpił amerykańskie darowizny broni dla Ukrainy i obecnie wymaga od sojuszników pokrycia kosztów dostaw broni ze strony USA. Według niemieckiego instytutu, większość wsparcia wojskowego przepływa obecnie za pośrednictwem inicjatywy PURL, do której do sierpnia dołączyły Belgia, Kanada, Dania, Niemcy, Łotwa, Holandia, Norwegia i Szwecja.

Reklama
Reklama

„Oczekujemy dziś, że kolejne kraje przekażą jeszcze więcej, że kupią jeszcze więcej, aby wesprzeć Ukrainę i doprowadzić ten konflikt do pokojowego zakończenia” – apelował Amerykanin cytowany przez agencję Reutera.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odpowiedział, że spodziewa się dalszych deklaracji, zauważając, że w ramach mechanizmu przekazano już 2 mld dolarów. Jednak kwota ta jest niższa od 3,5 mld dolarów, które prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał nadzieję pozyskać do października.

W odpowiedzi na amerykański apel Szwecja, Estonia i Finlandia zobowiązały się w środę do wniesienia swojego wkładu w większe zakupy broni dla Ukrainy. Kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Francja i Wielka Brytania spotkały się z krytyką innych za wstrzymywanie się z większym wsparciem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Finanse w Firmie Aktywa Finanse Bank Rosji broń Euroclear Bank

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakie cele planowane jest przeznaczenie zamrożonych rosyjskich aktywów?
  • Które kraje dołączają do planu przekazania Ukrainie 140 mld euro?
  • Jakie przeszkody negocjacyjne pojawiły się w kontekście przekazania środków Ukrainie?
  • W jaki sposób Bruksela planuje zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami rosyjskimi?
  • Jakie działania podjęły kraje NATO w odpowiedzi na apel Stanów Zjednoczonych o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

Kraje Unii Europejskiej są bliskie zawarcia umowy o udzieleniu Ukrainie pożyczki za pośrednictwem mechanizmu, który pozwoli im uniknąć bezpośredniego zajęcia aktywów, poinformowali agencję Bloomberg przedstawiciele zachodnich władz. 

Ile rosyjskich aktywów zostało zamrożonych?

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Czerwona nota Interpolu oznacza, że poszukiwanego należy zatrzymać – nie jest to równoznaczne ani z
Finanse
Zbliża się decyzja o upadłości Cinkciarza. Spółka chciała mieć proces w USA
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Złoto już po 4000 dolarów za uncję
Finanse
Złoto już po 4000 dolarów za uncję
Ed Skyler, szef Enterprise Services & Public Affairs w Citi
Finanse
Świat finansów musi odpowiedzieć na globalne wyzwania
Rewolucja przy kasie: zapłać później lub na raty prosto z terminala dzięki Comfino i PeP
Materiał Promocyjny
Rewolucja przy kasie: zapłać później lub na raty prosto z terminala dzięki Comfino i PeP
Konferencja CFO Compass Connect Forum 2025. Na scenie Marcin Makusak, partner PwC Polska, lider inic
Finanse
CFO liderem zmian w firmie
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie