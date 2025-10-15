Aktualizacja: 15.10.2025 12:53 Publikacja: 15.10.2025 12:01
Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó
Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov
Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó uczestniczył w Rosyjskim Tygodniu Energii w Moskwie w tym samym czasie, gdy ministrowie obrony NATO spotykali się w Brukseli, by omówić pomoc wojskową dla Ukrainy – co wyraźnie podkreśliło różnice między Budapesztem a większością członków sojuszu w podejściu do relacji z Moskwą.
Węgry utrzymują swoją zależność od rosyjskiej energii od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, co spotyka się z krytyką ze strony wielu państw Unii Europejskiej i NATO.
Szijjártó powiedział dziennikarzom w Moskwie, że interes narodowy jest dla Budapesztu najważniejszy, jeśli chodzi o dostawy energii. – Rosja nigdy nas nie zawiodła. Dostawy zawsze docierały… Umowy były zawsze dotrzymywane. I moje pytanie brzmi: dlaczego mielibyśmy zrywać tę współpracę? – powiedział.
Węgry sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej, by do końca 2027 roku całkowicie zrezygnować z importu rosyjskiego gazu i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez państwa UE, co pogłębia spór Budapesztu z Brukselą w kwestii stosunków z Moskwą.
W 2021 roku Węgry podpisały z Rosją 15-letni kontrakt na zakup 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, a w ubiegłym roku zwiększyły zakupy z Gazpromu do około 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu przesyłanego rurociągiem TurkStream.
Węgry importują również większość ropy naftowej z Rosji rurociągiem „Przyjaźń”, który biegnie przez Białoruś i Ukrainę do Węgier oraz Słowacji. Chorwacki operator rurociągów JANAF transportuje też ropę do rafinerii węgierskiej grupy energetycznej MOL.
– Bruksela chce, byśmy odcięli jeden z dwóch rurociągów w imię tzw. dywersyfikacji – powiedział Szijjártó. – Jak można uważać, że posiadanie jednego rurociągu zamiast dwóch jest bezpieczniejsze? To szaleństwo – dodał.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym miesiącu, że będzie naciskał na Węgry, aby zaprzestały kupowania rosyjskiej ropy – w ramach działań mających na celu wywarcie presji na sojuszników z NATO, by ograniczyli relacje energetyczne z Moskwą w związku z jej wojną przeciwko Ukrainie.
W odpowiedzi premier Węgier Viktor Orbán stwierdził, że rezygnacja z rosyjskiej energii byłaby katastrofą dla węgierskiej gospodarki.
