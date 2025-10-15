Rzeczpospolita
Szef MSZ Węgier w Moskwie. Skrytykował politykę energetyczną Unii Europejskiej

Węgry ucierpiałyby, gdyby zostały odcięte od rosyjskiej energii – powiedział w środę w Moskwie węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó, ponownie podkreślając, że Budapeszt nie zaakceptuje zewnętrznej presji w kwestii decyzji dotyczących dostaw energii.

Publikacja: 15.10.2025 12:01

Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó

Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

Przemysław Malinowski

Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó uczestniczył w Rosyjskim Tygodniu Energii w Moskwie w tym samym czasie, gdy ministrowie obrony NATO spotykali się w Brukseli, by omówić pomoc wojskową dla Ukrainy – co wyraźnie podkreśliło różnice między Budapesztem a większością członków sojuszu w podejściu do relacji z Moskwą.

Węgry utrzymują swoją zależność od rosyjskiej energii od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, co spotyka się z krytyką ze strony wielu państw Unii Europejskiej i NATO.

Szef MSZ Węgier: Rosja nigdy nas nie zawiodła

Szijjártó powiedział dziennikarzom w Moskwie, że interes narodowy jest dla Budapesztu najważniejszy, jeśli chodzi o dostawy energii.  – Rosja nigdy nas nie zawiodła. Dostawy zawsze docierały… Umowy były zawsze dotrzymywane. I moje pytanie brzmi: dlaczego mielibyśmy zrywać tę współpracę? – powiedział.

Węgry sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej, by do końca 2027 roku całkowicie zrezygnować z importu rosyjskiego gazu i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez państwa UE, co pogłębia spór Budapesztu z Brukselą w kwestii stosunków z Moskwą.

W 2021 roku Węgry podpisały z Rosją 15-letni kontrakt na zakup 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, a w ubiegłym roku zwiększyły zakupy z Gazpromu do około 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu przesyłanego rurociągiem TurkStream.

Węgry importują również większość ropy naftowej z Rosji rurociągiem „Przyjaźń”, który biegnie przez Białoruś i Ukrainę do Węgier oraz Słowacji. Chorwacki operator rurociągów JANAF transportuje też ropę do rafinerii węgierskiej grupy energetycznej MOL.

– Bruksela chce, byśmy odcięli jeden z dwóch rurociągów w imię tzw. dywersyfikacji – powiedział Szijjártó. – Jak można uważać, że posiadanie jednego rurociągu zamiast dwóch jest bezpieczniejsze? To szaleństwo – dodał.

Donald Trump chce, by Węgry odcięły się od rosyjskiej ropy

Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym miesiącu, że będzie naciskał na Węgry, aby zaprzestały kupowania rosyjskiej ropy – w ramach działań mających na celu wywarcie presji na sojuszników z NATO, by ograniczyli relacje energetyczne z Moskwą w związku z jej wojną przeciwko Ukrainie.

W odpowiedzi premier Węgier Viktor Orbán stwierdził, że rezygnacja z rosyjskiej energii byłaby katastrofą dla węgierskiej gospodarki.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Rosja Węgry

