Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó uczestniczył w Rosyjskim Tygodniu Energii w Moskwie w tym samym czasie, gdy ministrowie obrony NATO spotykali się w Brukseli, by omówić pomoc wojskową dla Ukrainy – co wyraźnie podkreśliło różnice między Budapesztem a większością członków sojuszu w podejściu do relacji z Moskwą.

Reklama Reklama

Węgry utrzymują swoją zależność od rosyjskiej energii od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, co spotyka się z krytyką ze strony wielu państw Unii Europejskiej i NATO.

Szef MSZ Węgier: Rosja nigdy nas nie zawiodła

Szijjártó powiedział dziennikarzom w Moskwie, że interes narodowy jest dla Budapesztu najważniejszy, jeśli chodzi o dostawy energii. – Rosja nigdy nas nie zawiodła. Dostawy zawsze docierały… Umowy były zawsze dotrzymywane. I moje pytanie brzmi: dlaczego mielibyśmy zrywać tę współpracę? – powiedział.

Węgry sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej, by do końca 2027 roku całkowicie zrezygnować z importu rosyjskiego gazu i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez państwa UE, co pogłębia spór Budapesztu z Brukselą w kwestii stosunków z Moskwą.