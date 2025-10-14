Aktualizacja: 14.10.2025 05:55 Publikacja: 14.10.2025 04:47
- Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś wygląda to bardziej jak polowanie na najbliższego mechanika – mówił po pojawieniu się doniesień, że rosyjski okręt podwodny Noworosyjsk musiał wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji z powodu usterki.
Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, przemawiając w Słowenii, żartował ze stanu rosyjskiej floty...
Takie szacunki przedstawiła Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Powodem uzależnienia Rosji od importu paliw mają być ukraińskiej ataki na rafinerie, które ograniczyły ich możliwości produkcyjne. Dodatkowo – jak podkreślają Ukraińcy – w gospodarkę Rosji uderzają rosnące ceny benzyny, które podnoszą ceny transportu i zwiększają inflację. Z kolei zakaz eksportu benzyny wprowadzony we wrześniu pozbawia rosyjskie spółki paliwowe dopływu środków na modernizację.
Takie informacje przekazuje ukraiński Sztab Generalny. Rosjanie przeprowadzili 73 ataki powietrzne, 1 924 ataków z użyciem dronów i ostrzelali 3 249 razy pozycje ukraińskich wojsk i tereny zabudowane.
- Putin go szanuje. A on jest moim przyjacielem – mówił o prezydencie Turcji Trump. - Wiecie, gdy NATO na problem z Erdoğanem, co zdarza się często, dzwonią do mnie, żebym z nim porozmawiał. I nigdy nie zawiodłem - dodał.
Informacje takie przekazał mer miasta Ihor Terechow. W wyniku nalotu uszkodzone zostały linie wysokiego napięcia, przez co niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione dostaw prądu. - Wróg atakuje sektor energetyczny, podstacje transformatorowe – próbuje zrobić wszystko, by pozbawić nas elektryczności – mówił Terechow.
W wyniku ataku powietrznego na Charków z użyciem bomb szybujących sześć osób zostało rannych. W ataku ucierpiał szpital, a w płomieniach stanął garaż, w wyniku czego uszkodzonych zostało 17 samochodów – poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow oraz ukraińska Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W szpitalu, który ucierpiał w ataku, przebywało 57 pacjentów – wszyscy zostali ewakuowani do innej placówki.
Z komunikatu ukraińskiej straży granicznej wynika, że do ataku doszło na południowym odcinku frontu.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Niżnym Nowogrodzie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1328 dniu wojny
