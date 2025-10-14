05:54 Mark Rutte kpił w Słowenii z kłopotów załogi rosyjskiego okrętu podwodnego Noworosyjsk

- Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś wygląda to bardziej jak polowanie na najbliższego mechanika – mówił po pojawieniu się doniesień, że rosyjski okręt podwodny Noworosyjsk musiał wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji z powodu usterki.

05:04 Do końca roku Rosja będzie zaspokajać 60 proc. zapotrzebowania na paliwa importem?

Takie szacunki przedstawiła Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Powodem uzależnienia Rosji od importu paliw mają być ukraińskiej ataki na rafinerie, które ograniczyły ich możliwości produkcyjne. Dodatkowo – jak podkreślają Ukraińcy – w gospodarkę Rosji uderzają rosnące ceny benzyny, które podnoszą ceny transportu i zwiększają inflację. Z kolei zakaz eksportu benzyny wprowadzony we wrześniu pozbawia rosyjskie spółki paliwowe dopływu środków na modernizację.

04:43 13 października na ukraińskim froncie doszło do 166 potyczek

Takie informacje przekazuje ukraiński Sztab Generalny. Rosjanie przeprowadzili 73 ataki powietrzne, 1 924 ataków z użyciem dronów i ostrzelali 3 249 razy pozycje ukraińskich wojsk i tereny zabudowane.

04:41 Donald Trump wyraził przekonanie, że Recep Tayyip Erdoğan może pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie

- Putin go szanuje. A on jest moim przyjacielem – mówił o prezydencie Turcji Trump. - Wiecie, gdy NATO na problem z Erdoğanem, co zdarza się często, dzwonią do mnie, żebym z nim porozmawiał. I nigdy nie zawiodłem - dodał.

04:37 30 tys. odbiorców pozbawionych prądu po nalocie na Charków

Informacje takie przekazał mer miasta Ihor Terechow. W wyniku nalotu uszkodzone zostały linie wysokiego napięcia, przez co niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione dostaw prądu. - Wróg atakuje sektor energetyczny, podstacje transformatorowe – próbuje zrobić wszystko, by pozbawić nas elektryczności – mówił Terechow.

04:32 Sześć osób rannych po zbombardowaniu Charkowa przez Rosjan

W wyniku ataku powietrznego na Charków z użyciem bomb szybujących sześć osób zostało rannych. W ataku ucierpiał szpital, a w płomieniach stanął garaż, w wyniku czego uszkodzonych zostało 17 samochodów – poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow oraz ukraińska Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W szpitalu, który ucierpiał w ataku, przebywało 57 pacjentów – wszyscy zostali ewakuowani do innej placówki.

04:30 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataku drona na pojazd opancerzony i łódź

Z komunikatu ukraińskiej straży granicznej wynika, że do ataku doszło na południowym odcinku frontu.

04:27 Lotnisko w Niżnym Nowogrodzie tymczasowo wstrzymało działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Niżnym Nowogrodzie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.

