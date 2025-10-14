Aktualizacja: 14.10.2025 11:57 Publikacja: 14.10.2025 11:39
Całkowity eksport Chin do Rosji spadł w tym roku o ponad 10 proc. Spadek przyspiesza, bo we wrześniu eksport chiński był już mniejszy o ponad 21 proc. w ujęciu rocznym. Nie dotyczy to jednak chińskiego eksportu na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki.
Podobnie jak reżim Korei Północnej, tak i komunistyczne władze Chin wspierają rosyjską agresję na Ukrainę. Jak ustalił „The Washington Post”, dostawy chińskich komponentów do dronów używanych przez Rosję w Ukrainie rosną skokowo. W sierpniu wzrosły 10-krotnie w ujęciu rocznym.
Chodzi o tzw. drony światłowodowe. Niezwykle cienki kabel pozwala operatorom sterować dronem bez obawy przed zakłóceniami ze strony wrogich systemów walki elektronicznej. Takie drony mogą wyrządzić znaczne szkody, mówi Samuel Bendett z waszyngtońskiego Center for a New American Security. Odcinają one m.in. stałe szlaki zaopatrzenia ukraińskich żołnierzy na linii frontu i polują na ukraińskich cywilów pozostających w miastach i wsiach na linii frontu.
Według chińskiej służby celnej, w maju i czerwcu do Rosji wyeksportowano rekordowe ilości kabli światłowodowych – odpowiednio 190 400 km i 208 000 km. W sierpniu liczba ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie rok do roku, do 524 800 km – pisze „The Washington Post”.
Wysoka wartość przesyłek w stosunku do ich wagi, odnotowywana od końca 2024 r. wskazuje na to, że są to kable klasy wojskowej, potwierdził waszyngtońskiej gazecie Joseph Webster, starszy pracownik naukowy Atlantic Council, który monitoruje wzrost eksportu zbrojeniowego.
Drony światłowodowe mogą pokonać odległość do 20 km. Same sierpniowe dostawy z Chin, gdyby w pełni wykorzystać je do zasilania dronów, wystarczyłyby na 26 240 urządzeń. Chiny eksportują również kable światłowodowe do Ukrainy, ale ich wielkość jest symboliczna w porównaniu do dostaw dla rosyjskiego reżimu: to zaledwie 115 km w sierpniu.
Amerykanie zwracają uwagę, że już latem, kiedy Rosja znacząco zintensyfikowała bombardowanie ukraińskich miast, wysyłając ponad 500 dronów w jednym nalocie, gwałtownie urosły też dostawy chińskich baterii litowo-jonowych, osiągając w czerwcu rekordową wartość 54 mln dol. Baterie takie są prawdopodobnie wykorzystywane do zasilania dronów, ponieważ Rosja sama nie produkuje masowo pojazdów elektrycznych ani elektroniki – innych kluczowych zastosowań dla tej technologii, twierdzi Webster.
Chiny oficjalnie zaprzestały dostaw gotowych dronów do Rosji, ale eksport potrzebnych do nich komponentów pokazuje, że nadal wspierają rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy.
– Chińczycy odgrywają tu kluczową rolę, ponieważ z przyjemnością są gotowi włączyć swoje linie produkcyjne – podkreśla Katerina Bondar z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.
Lżejsze i dłuższe kable pozwoliły rosyjskiej armii na zwiększenie zasięgu ataków. 5 października władze w ukraińskim Kramatorsku, położonym około 20 kilometrów od linii frontu, poinformowały o pierwszym ataku dronów światłowodowych. – Jeśli spojrzeć na zmieniającą się linię frontu, to Rosja przejmuje kawałkami terytoria równe odległości, jaką mogą pokonać drony światłowodowe – mówi Katerina Bondar.
