Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów

Chiny dziesięciokrotnie zwiększyły eksport do Rosji komponentów do dronów bojowych, którymi agresor atakuje Ukrainę. Dostawy na potrzeby wojny są jedynymi w dwustronnej wymianie towarowej, które wciąż rosną.

Publikacja: 14.10.2025 11:39

Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany zachodzą w chińskim eksporcie do Rosji?
  • Co to są drony światłowodowe i jakie mają zastosowanie?
  • Jakie konsekwencje niosą ze sobą chińskie dostawy do Rosji dla Ukrainy?

Całkowity eksport Chin do Rosji spadł w tym roku o ponad 10 proc. Spadek przyspiesza, bo we wrześniu eksport chiński był już mniejszy o ponad 21 proc. w ujęciu rocznym. Nie dotyczy to jednak chińskiego eksportu na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki. 

Drony światłowodowe atakują Ukrainę

Podobnie jak reżim Korei Północnej, tak i komunistyczne władze Chin wspierają rosyjską agresję na Ukrainę. Jak ustalił „The Washington Post”, dostawy chińskich komponentów do dronów używanych przez Rosję w Ukrainie rosną skokowo. W sierpniu wzrosły 10-krotnie w ujęciu rocznym. 

Chodzi o tzw. drony światłowodowe. Niezwykle cienki kabel pozwala operatorom sterować dronem bez obawy przed zakłóceniami ze strony wrogich systemów walki elektronicznej. Takie drony mogą wyrządzić znaczne szkody, mówi Samuel Bendett z waszyngtońskiego Center for a New American Security. Odcinają one m.in. stałe szlaki zaopatrzenia ukraińskich żołnierzy na linii frontu i polują na ukraińskich cywilów pozostających w miastach i wsiach na linii frontu.

Czytaj więcej

We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opła
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe
Reklama
Reklama

Według chińskiej służby celnej, w maju i czerwcu do Rosji wyeksportowano rekordowe ilości kabli światłowodowych – odpowiednio 190 400 km i 208 000 km. W sierpniu liczba ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie rok do roku, do 524 800 km – pisze „The Washington Post”. 

Wysoka wartość przesyłek w stosunku do ich wagi, odnotowywana od końca 2024 r. wskazuje na to, że są to kable klasy wojskowej, potwierdził waszyngtońskiej gazecie Joseph Webster, starszy pracownik naukowy Atlantic Council, który monitoruje wzrost eksportu zbrojeniowego.

Drony światłowodowe mogą pokonać odległość do 20 km. Same sierpniowe dostawy z Chin, gdyby w pełni wykorzystać je do zasilania dronów, wystarczyłyby na 26 240 urządzeń. Chiny eksportują również kable światłowodowe do Ukrainy, ale ich wielkość jest symboliczna w porównaniu do dostaw dla rosyjskiego reżimu: to zaledwie 115 km w sierpniu.

Chiny dostarczają też Rosji baterie do dronów

Amerykanie zwracają uwagę, że już latem, kiedy Rosja znacząco zintensyfikowała bombardowanie ukraińskich miast, wysyłając ponad 500 dronów w jednym nalocie, gwałtownie urosły też dostawy chińskich baterii litowo-jonowych, osiągając w czerwcu rekordową wartość 54 mln dol. Baterie takie są prawdopodobnie wykorzystywane do zasilania dronów, ponieważ Rosja sama nie produkuje masowo pojazdów elektrycznych ani elektroniki – innych kluczowych zastosowań dla tej technologii, twierdzi Webster.

Chiny oficjalnie zaprzestały dostaw gotowych dronów do Rosji, ale eksport potrzebnych do nich komponentów pokazuje, że nadal wspierają rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. 

– Chińczycy odgrywają tu kluczową rolę, ponieważ z przyjemnością są gotowi włączyć swoje linie produkcyjne – podkreśla Katerina Bondar z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.

Reklama
Reklama

Lżejsze i dłuższe kable pozwoliły rosyjskiej armii na zwiększenie zasięgu ataków. 5 października władze w ukraińskim Kramatorsku, położonym około 20 kilometrów od linii frontu, poinformowały o pierwszym ataku dronów światłowodowych. – Jeśli spojrzeć na zmieniającą się linię frontu, to Rosja przejmuje kawałkami terytoria równe odległości, jaką mogą pokonać drony światłowodowe – mówi   Katerina Bondar.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Technologie Drony Wojna w Ukrainie kabel telekomunikacyjny światłowód

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany zachodzą w chińskim eksporcie do Rosji?
  • Co to są drony światłowodowe i jakie mają zastosowanie?
  • Jakie konsekwencje niosą ze sobą chińskie dostawy do Rosji dla Ukrainy?

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Całkowity eksport Chin do Rosji spadł w tym roku o ponad 10 proc. Spadek przyspiesza, bo we wrześniu eksport chiński był już mniejszy o ponad 21 proc. w ujęciu rocznym. Nie dotyczy to jednak chińskiego eksportu na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki. 

Drony światłowodowe atakują Ukrainę

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opła
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe
Polacy gruntownie przygotowują się do zakupów. Najpierw sprawdzą ceny w internecie
Handel
Polacy gruntownie przygotowują się do zakupów. Najpierw sprawdzą ceny w internecie
Prezydent Chin Xi Jinping
Handel
Chiny odpowiadają Donaldowi Trumpowi. Bronią ograniczeń eksportu metali ziem rzadkich
Prezydent USA Donald Trump (z lewej) ma się spotkać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem (w środku). P
Handel
Czy Chiny dadzą Ameryce zwycięstwo handlowe w zamian za Tajwan?
Prezydent USA Donald Trump i dyrektor generalny koncernu AstraZeneca Pascal Soriot
Handel
Najpierw Pfizer, teraz AstraZeneca. Donald Trump zawarł nową umową w sprawie cen leków w USA
Reklama
Reklama
e-Wydanie