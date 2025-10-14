Według chińskiej służby celnej, w maju i czerwcu do Rosji wyeksportowano rekordowe ilości kabli światłowodowych – odpowiednio 190 400 km i 208 000 km. W sierpniu liczba ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie rok do roku, do 524 800 km – pisze „The Washington Post”.

Wysoka wartość przesyłek w stosunku do ich wagi, odnotowywana od końca 2024 r. wskazuje na to, że są to kable klasy wojskowej, potwierdził waszyngtońskiej gazecie Joseph Webster, starszy pracownik naukowy Atlantic Council, który monitoruje wzrost eksportu zbrojeniowego.

Drony światłowodowe mogą pokonać odległość do 20 km. Same sierpniowe dostawy z Chin, gdyby w pełni wykorzystać je do zasilania dronów, wystarczyłyby na 26 240 urządzeń. Chiny eksportują również kable światłowodowe do Ukrainy, ale ich wielkość jest symboliczna w porównaniu do dostaw dla rosyjskiego reżimu: to zaledwie 115 km w sierpniu.

Chiny dostarczają też Rosji baterie do dronów

Amerykanie zwracają uwagę, że już latem, kiedy Rosja znacząco zintensyfikowała bombardowanie ukraińskich miast, wysyłając ponad 500 dronów w jednym nalocie, gwałtownie urosły też dostawy chińskich baterii litowo-jonowych, osiągając w czerwcu rekordową wartość 54 mln dol. Baterie takie są prawdopodobnie wykorzystywane do zasilania dronów, ponieważ Rosja sama nie produkuje masowo pojazdów elektrycznych ani elektroniki – innych kluczowych zastosowań dla tej technologii, twierdzi Webster.

Chiny oficjalnie zaprzestały dostaw gotowych dronów do Rosji, ale eksport potrzebnych do nich komponentów pokazuje, że nadal wspierają rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy.

– Chińczycy odgrywają tu kluczową rolę, ponieważ z przyjemnością są gotowi włączyć swoje linie produkcyjne – podkreśla Katerina Bondar z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.