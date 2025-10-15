Aktualizacja: 15.10.2025 14:13 Publikacja: 15.10.2025 13:11
Inga Ruginienė
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Ruginienė zapowiedziała, że Litwa zamierza przeznaczyć w budżecie na 2026 roku 5,38 proc. PKB na obronność. Dotychczas żaden kraj NATO nie przeznaczał na obronność takiego odsetka PKB. Polska, z najwyższymi – w stosunku do PKB – wydatkami na obronność w NATO w 2025 roku ma przeznaczyć na swoje siły zbrojne ok. 4,7 proc. PKB, a w 2026 roku – ok. 4,8 proc. PKB.
– Wydatki na obronność w budżecie na 2026 rok osiągną 5,38 proc. PKB. To rekord – powiedziała Ruginienė po posiedzeniu rządu.
Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas poinformował, że w liczbach bezwzględnych Litwa wyda na obronność blisko 4,8 mld euro (ok. 20,5 mld zł). Polska ma wydać na obronność w 2026 roku ok. 201 mld złotych. W liczbach bezwzględnych najwięcej na obronność w NATO wydają Stany Zjednoczone (w 2025 roku ich budżet na obronność wynosił ok. 850 mld dolarów, czyli 3,63 bln złotych). Jednak w stosunku do PKB USA wydatki te stanowią ok. 3,4 proc. PKB)
Foto: PAP
Z wypowiedzi Ruginienė wynika, że wydatki Litwy na obronność obejmą również wydatki niepodnoszące bezpośrednio potencjału obronnego kraju. Do tej kategorii zaliczone zostaną też wydatki np. na infrastrukturę (chodzi np. o wytyczenie nowych i zmodernizowanie istniejących dróg, prowadzących na poligony).
– To naturalne, że kiedy kupujesz czołg, musisz być w stanie przemieszczać go w czasie wojny – mówiła litewska premier. – Nie powinniśmy patrzeć na obronę wyłącznie przez pryzmat zakupu broni. Jest wiele innych spraw, które są kluczowe w czasie wojny – dodała.
Premier Litwy mówiła też, że zwiększone środki na obronność nie wpłyną na kluczowe projekty kraju w zakresie obronności, takie jak osiągnięcie gotowości bojowej przez pierwszą dywizję w litewskiej armii (ma to nastąpić do 2030 roku) czy realizację projektów związanych z przebywaniem na terytorium Litwy wojsk z innych państw NATO.
Wydatki na obronność w państwach NATO
Foto: PAP
Laurynas Kasčiūnas, lider opozycyjnego Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów ostrzegał, że rząd może stosować „oszustwa” w sposobie, w jaki liczy wydatki na obronność.
Zdaniem Kasčiūnasa wydatki na projekty „podwójnego zastosowania” (militarno-cywilnego), takie jak drogi, z których ma korzystać armia, mogą być wykorzystywane do sztucznego podnoszenia wydatków na obronność.
– Zobaczymy wszystko, gdy poznamy szczegółowy budżet na system obrony narodowej. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, czy dochodzi tu do oszustwa czy nie. Może tak być – powiedział Kasčiūnas w czasie rozmowy z dziennikarzami w parlamencie.
Na tegorocznym szczycie NATO w Hadze zapadła decyzja, że państwa Sojuszu powinny wydawać na obronność 5 proc. PKB (dotychczas postulowanym poziomem wydatków było 2 proc. PKB), przy czym 3,5 proc. mają stanowić wydatki bezpośrednio zwiększające potencjał obronny, a 1,5 proc. – to wydatki na cele takie jak np. modernizacja infrastruktury, z której korzysta wojsko.
