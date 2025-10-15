Ruginienė zapowiedziała, że Litwa zamierza przeznaczyć w budżecie na 2026 roku 5,38 proc. PKB na obronność. Dotychczas żaden kraj NATO nie przeznaczał na obronność takiego odsetka PKB. Polska, z najwyższymi – w stosunku do PKB – wydatkami na obronność w NATO w 2025 roku ma przeznaczyć na swoje siły zbrojne ok. 4,7 proc. PKB, a w 2026 roku – ok. 4,8 proc. PKB.

W liczbach bezwzględnych Litwa wyda na obronność 10 razy mniej niż Polska

– Wydatki na obronność w budżecie na 2026 rok osiągną 5,38 proc. PKB. To rekord – powiedziała Ruginienė po posiedzeniu rządu.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas poinformował, że w liczbach bezwzględnych Litwa wyda na obronność blisko 4,8 mld euro (ok. 20,5 mld zł). Polska ma wydać na obronność w 2026 roku ok. 201 mld złotych. W liczbach bezwzględnych najwięcej na obronność w NATO wydają Stany Zjednoczone (w 2025 roku ich budżet na obronność wynosił ok. 850 mld dolarów, czyli 3,63 bln złotych). Jednak w stosunku do PKB USA wydatki te stanowią ok. 3,4 proc. PKB)

Z wypowiedzi Ruginienė wynika, że wydatki Litwy na obronność obejmą również wydatki niepodnoszące bezpośrednio potencjału obronnego kraju. Do tej kategorii zaliczone zostaną też wydatki np. na infrastrukturę (chodzi np. o wytyczenie nowych i zmodernizowanie istniejących dróg, prowadzących na poligony).