Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Wcześniej Kaczyński zapowiadał, że chce, żeby PiS miało ponad 40 proc. poparcia i rządziło samodzielnie, a nie z Konfederacją. – Konfederacja, tak jak PSL nie jest chętna do rządzenia z PiS – analizuje Flis. I pyta retorycznie: – Kaczyński kpi z Mentzena i odsądza od czci i wiary, a później mają sobie powiedzieć: przepraszamy i prosimy o wybaczenie?

Prof. Antoni Dudek zwraca z kolei uwagę, że „na samej polaryzacji i ataku na PiS rząd Tuska daleko nie zajedzie”. Czego możemy zatem spodziewać się w kolejnym dwuleciu rządów koalicji 15 października? A może dojdzie do wcześniejszych wyborów parlamentarnych?

Dwa lata do wyborów to będzie polityczna walka o wszystko między Tuskiem i Kaczyńskim

Dziś nie tylko krajobraz międzynarodowy wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze dwa lata temu, ale również wewnętrzna sytuacja w Polsce i koalicji rządowej. Szymon Hołownia zarzucał rządzącym, że namawiali go do „zamachu stanu”, żeby nie zaprzysiąc Karola Nawrockiego w planowym terminie. Lider Polski 2050, który wcześniej chciał rozliczać Kaczyńskiego, latem spotykał się z nim nocą w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana, którego jego partia chciała z kolei rozliczyć za aferę w NCBiR. Trudna zmiana Marszałka Sejmu i nominacja dla nowego wicepremiera pokazują, że koalicja 15 października zdecydowanie nie jest już tak spójna jak po wyborach parlamentarnych.

– Tusk ma problem, bez dwóch zdań. Sam jest atutem wewnętrznym koalicji, ale w rywalizacji zewnętrznej idzie mu gorzej. Jest mistrzem w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych, ale dla reszty ma niską wiarygodność. W sondażach prowadzi, licząc średnie poparcie, ale szału nie ma. KO ma średnią jak PiS, a jej koalicjanci są słabsi od Konfederacji. Ani jedni, ani drudzy najwyraźniej sami nie porządzą – konkluduje prof. Flis. Naukowiec dodaje, że „ci, którzy nie akceptują polaryzacji PO–PiS odpłyną od Kaczyńskiego do Konfederacji, Brauna i skrajności” po kolejnych wyborach. – Może się okazać, że w Polsce będzie jak we Francji – będą trzy siły, z których żadna nie będzie miała możliwości samodzielnego rządzenia. 40 proc. ma KO z sojusznikami, PiS ma 30 proc. i 30 proc. mają inni, w tym Konfederacja. Kto z tego uskłada większość? Dziś jeszcze każdy wierzy, że mu się uda, lecz przykład Macrona pokazuje, że to się nie zawsze spina – ocenia socjolog.

Czy koalicja 15 października wygra wybory parlamentarne z innym premierem niż Donald Tusk?

– Jedyną szansą na wygranie wyborów parlamentarnych dla koalicji może być zmiana premiera, ale Tusk wyciął wszystkich pretendentów do urzędu w swoim otoczeniu, poza Radosławem Sikorskim – mówi prof. Antoni Dudek.

Szef MSZ w sondażach zaufania społecznego radzi sobie lepiej niż Donald Tusk, a jego polityczna waga rośnie, o czym świadczy m.in. to, że jest najczęściej atakowanym członkiem rządu przez PiS. Prof. Dudek uważa, że nic w sprawie przyszłych wyborów nie jest przesądzone i zmiana szefa rządu, który przyszedłby z nowymi pomysłami, mogłaby dać nowy impet koalicji. – Oceniam te rządy na ocenę dostateczną. Promocja jest, ale z niską notą. Nowy premier, z nowymi pomysłami mógłby uratować tę koalicję. Oni muszą przedstawić swoje CPK. Tusk nie ma lokomotywy, która mogłaby pociągnąć za sobą poparcie Polaków – mówi prof. Dudek.

Kolejne sondaże pokazują, że również frekwencja w kolejnych wyborach może nie być już tak wysoka jak dwa lata temu. Czy zaktywizowanie Polaków mogłoby uratować koalicję 15 października? – Frekwencja nie układa się w trend. Są skoki i drgania. Wyższa frekwencja służy temu, kto zmobilizuje swoich wyborców. PiS już w 2023 r. próbował podgrzewać atmosferę i zrażać „normalsów” licząc tylko na twardy elektorat. Normalsi jednak poszli do wyborów i pogonili PiS. Jak zachowają się teraz? – zastanawia się prof. Flis. Czy rząd ma plan B?

– Planu B premiera nie widzę. Z tym szefem rządu ta koalicja daleko nie pojedzie. Zużywa się szybciej niż ekipa PiS, ale wolniej niż SLD i ekipa Leszka Millera. Zużywanie się jest naturalne w polityce, ale bez ozdrowieńczych środków obecne sondaże zmaterializują się za dwa lata i rządzić będzie PiS z Konfederacją – mówi prof. Dudek.

Na pytanie, kto wygra przyszłe wybory parlamentarne, prof. Jarosław Flis mówi wprost: – Przegra głupszy. Samo się nie wygrywa, samo się przegrywa. Kto się wykaże, ten ciągle może jeszcze polecieć w górę. Lecz każdy ma swój balast i nikt na razie nie fruwa wysoko, nawet jeśli nie leci w dół jak kamień.