Sławomir Mentzen odpowiada na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w poniedziałkowym wystąpieniu ocenił, że zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich to „czerwona kartka” dla rządu Donalda Tuska i dlatego – w ocenie Kaczyńskiego – obecny rząd „powinien po prostu odejść”. Zaproponował też powołanie rządu technicznego, który – jak przekonywał - powinien być apolityczny, a poszczególnymi resortami mieliby kierować specjaliści z różnych dziedzin. Według Kaczyńskiego takie rozwiązanie pomogłoby uspokoić powyborcze nastroje i sytuację międzynarodową Polski. Rząd miałby także doprowadzić do „poprawy sytuacji we wszystkich ważnych aspektach naszego życia społecznego”.

Sławomir Mentzen: propozycja na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans

Wystąpienie Kaczyńskiego skomentował lider Konfederacji Sławomir Mentzen. „Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie" - stwierdził we wpisie na platformie X.

„Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to” - dodał Mentzen.