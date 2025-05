Mentzen podsumowuje rozmowy z Nawrockim i Trzaskowskim. „Idźcie na te wybory!”

- Kolejne dwa punkty dotyczyły spraw wojskowych. Zapytałem, czy zgodzi się na przyjęcie Ukrainy do NATO oraz czy zgodzi się na wysłanie polskich wojsk na Ukrainę. W obydwu tych sprawach Karol Nawrocki twardo zadeklarował, że póki on będzie prezydentem, Ukrainy w NATO nie będzie oraz polscy żołnierze nie trafią na Ukrainę. Dopytywałem, czy nawet gdyby Stany Zjednoczone bardzo nas o to prosiły – Karol Nawrocki uważa, że polscy żołnierze nie powinni trafić na Ukrainę - mówił Mentzen.

Opowiadał też o kolejnych tematach rozmowy, jak kwestia dostępu do broni. - Karol Nawrocki nie wyraził entuzjazmu do tego, by poluzować trochę te przepisy, za to pochwalił się, że on sam ma pozwolenie na broń do ochrony osobistej – mówił Mentzen.

Kolejne dwa punkty dotyczyły Unii Europejskiej. - Nawrocki deklaruje, że nie zgodzi się na oddanie kolejnych kompetencji Unii Europejskiej, nie zgodzi się na zmianę traktatów unijnych – relacjonował Mentzen.

- Na osiem punktów Karol Nawrocki zgodził się z ośmioma punktami, z niektórymi po bardzo krótkiej dyskusji – podsumował Mentzen.

„Tutaj Karol Nawrocki się wkopał”

Jak powiedział Sławomir Mentzen, kolejne pytania dotyczyły wezwania Nawrockiego, skierowanego do NBP o obniżenie stóp procentowych. - Chciałem wybadać, czy on w ogóle ma pojęcie, co to oznacza i jaki wpływ na gospodarkę ma obniżenie lub podwyższenie stóp procentowych. Tu od razu było widać, że Karol Nawrocki nie jest ekonomistą, jego pojęcie o gospodarce nie jest zbyt wielkie – podsumowywał Mentzen.

Jak mówił, rozmawiał z Nawrockim także o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych i rozmowę z Donaldem Trumpem. - Moje zdanie jest takie, że polscy politycy nie powinni starać się o poparcie zagranicznych polityków, bo jeśli zagraniczny polityk popiera polskiego polityka, to wiadomo, że czyni to w interesie swojego kraju – mówił Mentzen. - Tu muszę przyznać, że Karol Nawrocki mnie zdziwił, bo zamiast przyznać, że był tyo element jego kampanii wyborczej, zaczął twierdzić, że on tam w ogóle nie pojechał w związku z wyborami, że chciał załatwić jakieś rzeczy dla Polski, że nie myślał o tym jako o elemencie swojej kampanii wyborczej. Bardzo przepraszam, ale ja w to nie wierzę - powiedział Sławomir Mentzen.