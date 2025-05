Karol Nawrocki pojawił się w Białym Domu 1 maja. Prezes IPN, popierany przez PiS kandydat na prezydenta wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Modlitwy zorganizowanych w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Przy tej okazji rozmawiał m.in. z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem. W trakcie wizyty został też przyjęty w Gabinecie Owalnym przez Donalda Trumpa – czego dowodem są m.in. dwa zdjęcia opublikowane na profilu Białego Domu. Nie jest jasne jak długo trwała rozmowa Nawrockiego z Trumpem ani czego dokładnie dotyczyła. Nawrocki mówił po spotkaniu, że usłyszał od amerykańskiego prezydenta „You'll win” (pol. Wygrasz).



Karol Nawrocki o spotkaniu z Donaldem Trumpem: Nie chodziło o to, by uzyskać poparcie w walce o prezydenturę

Na terenie Białego Domu Nawrocki miał przebywać ponad siedem godzin. Jest pierwszym politykiem z Polski, który pojawił się w Gabinecie Owalnym po tym, jak Donald Trump 20 stycznia został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Trump spotkał się z Andrzejem Dudą - ale to spotkanie odbyło się na marginesie konferencji CPAC w Waszyngtonie.



W czasie organizowanej przez TV Republika debaty Nawrocki, pytany przez Szymona Hołownię o wizytę w Białym Domu mówił, że stanowiła ona przygotowanie do wykonywania przez niego obowiązków prezydenta i służyła „zobaczeniu, jaka w Białym Domu panuje atmosfera relacji polsko-amerykańskich”. Zapewnił, że nie była to wizyta po to, by „uzyskać poparcie w (...) walce o prezydenturę”.