O transakcji Rafał Brzoska, prezes firmy InPost poinformował w środę na platformie społecznościowej LinkedIn.

– Kolejny strategiczny krok w europejskiej ekspansji InPost – napisał Rafał Brzoska. Właśnie sfinalizowaliśmy przejęcie firmy Spending Transporte y Logistica, wiodącego hiszpańskiego dostawcy usług kurierskich i fulfillment – wyjaśnił szef InPostu.

InPost na Półwyspie Iberyjskim

I dodał, że to strategiczny krok, który wzmacnia ogólnokrajową sieć logistyczną firmy i poszerza ofertę produktową w całym regionie. Jest to przy tym już druga akwizycja InPostu w tym roku, po niedawnym przejęciu w Wielkiej Brytanii. – Konsekwentnie realizujemy naszą wizję, budujemy najsilniejszą sieć logistyczną w Europie, łącząc wzrost organiczny z mądrymi przejęciami na kluczowych rynkach – stwierdził Rafał Brzoska.

Tłumaczył też, co jego firmie daje akwizycja Sending. Na liście korzyści znalazła się integracja dostaw door-to-door. – Usługa 24-godzinnej dostawy do drzwi, dotychczas realizowana przez Sending, idealnie uzupełni sieć 2400 maszyn Paczkomat i 9500 punktów PUDO InPost – wyjaśnił prezes Brzoska. Do tego dochodzi rozbudowa sieci logistycznej. Do sieci InPost dołącza 155 centrów logistycznych Sending, zwiększając liczbę obiektów firmy do ponad 170. Przejęcie Sending oznacza także wzmocnienie działalności transgranicznej InPostu, bo firma ta obsługuje też m.in. Andorę, Gibraltar, Wyspy Kanaryjskie i Azory, a także zapewnia usługi transportowe na Półwysep Iberyjski z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii.