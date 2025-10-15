Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe śledztwa i procesy prawne czekają na René Benko?

Jakie firmy są wierzycielami grupy Signa i jakie zgłoszono roszczenia?

Dlaczego upadek Signy jest uważany za najbardziej spektakularne bankructwo w Austrii od 1945 roku?

Sąd w Innsbrucku skazał Benko na dwa lata więzienia za przelanie 300 000 euro (około 1,3 mln złotych) na konto jego matki, uznając, że była to próba ukrycia pieniędzy przed wierzycielami – informuje agencja Reutera.

300 mln euro strat Grupy Signa, założyciel skazany

Grupa Signa okazała się największą ofiarą załamania europejskiego rynku nieruchomości, gdy część jej największych spółek ogłosiła upadłość w 2023 roku. Prokuratura prowadzi szeroko zakrojone śledztwo w sprawie możliwych przestępstw i szacuje, że szkody z nimi związane sięgają około 300 milionów euro (prawie 1,3 mld złotych).

Sprawa rozpatrywana w tym tygodniu dotyczyła jednak tylko niewielkiej części tej sumy – około 660 000 euro – które, zdaniem prokuratorów, René Benko próbował ukryć przed wierzycielami w kontekście własnej niewypłacalności jako przedsiębiorcy.

48-letni Benko nie przyznał się do winy. Jego adwokat nazwał zarzuty „absurdalnymi”.