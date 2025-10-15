Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Austriacki miliarder ukrywał pieniądze przed wierzycielami. Sąd wydał wyrok

Austriacki sąd uznał byłego miliardera i potentata nieruchomości René Benko za winnego jednego zarzutu oszustwa związanego z niewypłacalnością — to jego pierwszy wyrok karny w związku z upadkiem grupy nieruchomościowej Signa. Z drugiego zarzutu został uniewinniony.

Publikacja: 15.10.2025 18:34

Austriacki sąd uznał byłego miliardera i potentata nieruchomości René Benko za winnego

Austriacki sąd uznał byłego miliardera i potentata nieruchomości René Benko za winnego

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe śledztwa i procesy prawne czekają na René Benko?
  • Jakie firmy są wierzycielami grupy Signa i jakie zgłoszono roszczenia?
  • Dlaczego upadek Signy jest uważany za najbardziej spektakularne bankructwo w Austrii od 1945 roku?

Sąd w Innsbrucku skazał Benko na dwa lata więzienia za przelanie 300 000 euro (około 1,3 mln złotych) na konto jego matki, uznając, że była to próba ukrycia pieniędzy przed wierzycielami – informuje agencja Reutera.

300 mln euro strat Grupy Signa, założyciel skazany

Grupa Signa okazała się największą ofiarą załamania europejskiego rynku nieruchomości, gdy część jej największych spółek ogłosiła upadłość w 2023 roku. Prokuratura prowadzi szeroko zakrojone śledztwo w sprawie możliwych przestępstw i szacuje, że szkody z nimi związane sięgają około 300 milionów euro (prawie 1,3 mld złotych).

Sprawa rozpatrywana w tym tygodniu dotyczyła jednak tylko niewielkiej części tej sumy – około 660 000 euro – które, zdaniem prokuratorów, René Benko próbował ukryć przed wierzycielami w kontekście własnej niewypłacalności jako przedsiębiorcy.

48-letni Benko nie przyznał się do winy. Jego adwokat nazwał zarzuty „absurdalnymi”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Siedziba Signa Holding GmbH w Wiedniu kontrolującej spółkę, do której należy wiedeński Park Hyatt Ho
Hotele
Luksusowy hotel w Europie na sprzedaż. Właściciel próbuje wyjść z długów

René Benko przebywa w areszcie od stycznia tego roku. Jak zaznaczono, niezależnie od środowego wyroku nie spodziewano się jego natychmiastowego zwolnienia, ponieważ wciąż toczy się śledztwo, w ramach którego został zatrzymany.

Jednak czas już spędzony w areszcie zostanie zaliczony na poczet orzeczonej kary – informuje agencja.

Austriacki inwestor z branży nieruchomości czeka na kolejny proces

Prokuratura wniosła dotąd jeszcze jeden akt oskarżenia przeciwko Benko, również dotyczący oszustwa związanego z niewypłacalnością – sprawa ta również trafi do sądu.

Proces dotyczył dwóch płatności ryczałtowych, obejmujących czynsz zapłacony z góry i inne opłaty w łącznej kwocie około 360 000 euro w 2023 roku, kiedy główne spółki Signa ogłaszały upadłość. Chodziło o dom w Innsbrucku. Prokuratorzy argumentowali, że płatności były nielogiczne, ponieważ nieruchomość wymagała remontu i w tamtym czasie nie nadawała się do zamieszkania.

Czytaj więcej

Dom towarowy KaDeWe
Handel
Niemieckie luksusowe galerie handlowe uratowane. Przejmuje go egzotyczny inwestor
Reklama
Reklama

Pozostałe 300 000 euro miało być rzekomo prezentem dla matki René Benko.

Choć znaczna część rozprawy koncentrowała się na umowie najmu i stanie technicznym domu, sąd uznał, że istnieje zbyt wiele niejasności, by skazać oskarżonego w tej części zarzutów. Adwokat zbankrutowanego milionera utrzymywał, że wszystkie płatności były zgodne z prawem, a Benko wprowadził się z rodziną do domu wcześniej, niż twierdziła prokuratura.

Najbardziej spektakularne bankructwo w Austrii od 1945 roku

Upadek Signy był największym bankructwem w Austrii od czasów II wojny światowej.

Był to również spektakularny upadek samego René Benko, który zbudował Signę od podstaw, rozszerzając działalność na Niemcy, Szwajcarię i inne kraje, korzystając z okresu niskich stóp procentowych. Sytuacja firmy załamała się po gwałtownym wzroście kosztów finansowania, wywołanym przez inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Czytaj więcej

Bernard Arnault podczas uroczystej kolacji w paryskiej restauracji Cheval Blance w dniu rozpoczęcia
Hotele
Prestiżowa porażka najbogatszego Europejczyka. Przegrał walkę o „perłę Wenecji”

Wierzyciele Signy – w tym takie firmy jak Deutsche Bank, Allianz, Julius Baer i Raiffeisen Bank International – złożyli wobec grupy roszczenia na łączną kwotę sięgającą miliardów euro.

Reklama
Reklama

Jednak syndyk masy upadłościowej Andreas Grabenweger poinformował, że uznane roszczenia wierzycieli wynoszą około 45 milionów euro.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria Bankructwo rynek nieruchomości

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe śledztwa i procesy prawne czekają na René Benko?
  • Jakie firmy są wierzycielami grupy Signa i jakie zgłoszono roszczenia?
  • Dlaczego upadek Signy jest uważany za najbardziej spektakularne bankructwo w Austrii od 1945 roku?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Sąd w Innsbrucku skazał Benko na dwa lata więzienia za przelanie 300 000 euro (około 1,3 mln złotych) na konto jego matki, uznając, że była to próba ukrycia pieniędzy przed wierzycielami – informuje agencja Reutera.

300 mln euro strat Grupy Signa, założyciel skazany

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Najbardziej zadłużone firmy Rosji. Gazprom na czele
Biznes
Najbardziej zadłużone firmy Rosji. Gazprom na czele
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Zygmunt Solorz i Justyna Kulka odwołani z nadzoru ZE PAK. Starcie prawników
Biznes
Zygmunt Solorz i Justyna Kulka odwołani z nadzoru ZE PAK. Starcie prawników
Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police
Biznes
Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police
Zygmunt Solorz
Biznes
Spór o sukcesję w Polsacie. Gorący październik w grupie Zygmunta Solorza
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Hossa państwowych spółek. Zbrojeniówka uratuje JSW? UE i presja Zachodu na Chiny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie