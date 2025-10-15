Aktualizacja: 15.10.2025 19:42 Publikacja: 15.10.2025 18:34
Austriacki sąd uznał byłego miliardera i potentata nieruchomości René Benko za winnego
Foto: REUTERS/Leonhard Foeger
Sąd w Innsbrucku skazał Benko na dwa lata więzienia za przelanie 300 000 euro (około 1,3 mln złotych) na konto jego matki, uznając, że była to próba ukrycia pieniędzy przed wierzycielami – informuje agencja Reutera.
Grupa Signa okazała się największą ofiarą załamania europejskiego rynku nieruchomości, gdy część jej największych spółek ogłosiła upadłość w 2023 roku. Prokuratura prowadzi szeroko zakrojone śledztwo w sprawie możliwych przestępstw i szacuje, że szkody z nimi związane sięgają około 300 milionów euro (prawie 1,3 mld złotych).
Sprawa rozpatrywana w tym tygodniu dotyczyła jednak tylko niewielkiej części tej sumy – około 660 000 euro – które, zdaniem prokuratorów, René Benko próbował ukryć przed wierzycielami w kontekście własnej niewypłacalności jako przedsiębiorcy.
48-letni Benko nie przyznał się do winy. Jego adwokat nazwał zarzuty „absurdalnymi”.
René Benko przebywa w areszcie od stycznia tego roku. Jak zaznaczono, niezależnie od środowego wyroku nie spodziewano się jego natychmiastowego zwolnienia, ponieważ wciąż toczy się śledztwo, w ramach którego został zatrzymany.
Jednak czas już spędzony w areszcie zostanie zaliczony na poczet orzeczonej kary – informuje agencja.
Prokuratura wniosła dotąd jeszcze jeden akt oskarżenia przeciwko Benko, również dotyczący oszustwa związanego z niewypłacalnością – sprawa ta również trafi do sądu.
Proces dotyczył dwóch płatności ryczałtowych, obejmujących czynsz zapłacony z góry i inne opłaty w łącznej kwocie około 360 000 euro w 2023 roku, kiedy główne spółki Signa ogłaszały upadłość. Chodziło o dom w Innsbrucku. Prokuratorzy argumentowali, że płatności były nielogiczne, ponieważ nieruchomość wymagała remontu i w tamtym czasie nie nadawała się do zamieszkania.
Pozostałe 300 000 euro miało być rzekomo prezentem dla matki René Benko.
Choć znaczna część rozprawy koncentrowała się na umowie najmu i stanie technicznym domu, sąd uznał, że istnieje zbyt wiele niejasności, by skazać oskarżonego w tej części zarzutów. Adwokat zbankrutowanego milionera utrzymywał, że wszystkie płatności były zgodne z prawem, a Benko wprowadził się z rodziną do domu wcześniej, niż twierdziła prokuratura.
Upadek Signy był największym bankructwem w Austrii od czasów II wojny światowej.
Był to również spektakularny upadek samego René Benko, który zbudował Signę od podstaw, rozszerzając działalność na Niemcy, Szwajcarię i inne kraje, korzystając z okresu niskich stóp procentowych. Sytuacja firmy załamała się po gwałtownym wzroście kosztów finansowania, wywołanym przez inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku.
Wierzyciele Signy – w tym takie firmy jak Deutsche Bank, Allianz, Julius Baer i Raiffeisen Bank International – złożyli wobec grupy roszczenia na łączną kwotę sięgającą miliardów euro.
Jednak syndyk masy upadłościowej Andreas Grabenweger poinformował, że uznane roszczenia wierzycieli wynoszą około 45 milionów euro.
Źródło: rp.pl
