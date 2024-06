Brytyjki pozywają znane koncerny kosmetyczne. Chodzi o azbest w wielu produktach do makijażu

Dziesiątki Brytyjek wytoczyły wiodącym markom kosmetycznym procesy sądowe. Twierdzą one, że kosmetyki do makijażu bazujące na talku, wywołały u nich nowotwory. Niektóre sprawy, otwarte jeszcze w 2023 roku, zakończyły się ugodami, inne wciąż pozostają w toku – informuje „ The Guardian”.