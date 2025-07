Modyfikując język, możemy zmieniać nastawienie i oczekiwania – nasze i naszego otoczenia. Taka zmiana może poprawić, na dalszym etapie, rzeczywistość polityczną w Polsce i Europie.

Dlaczego według wspomnianego badania nawet niewykwalifikowany robotnik budowlany cieszy się dwa razy większym prestiżem niż poseł? Jakakolwiek zła czy bulwersująca informacja o polityku kwitowana jest słowami „taka jest polityka” lub „oni wszyscy są tacy sami”. Również wśród lekarzy, prawników, profesorów i przedsiębiorców zdarzają się niekompetentni i nieuczciwi ludzie. Rozumiemy jednak, że są to czarne owce, winnych wskazujemy z imienia i nazwiska. Nie mówimy, że cała profesja medyczna, akademicka czy prawna jest do cna zepsuta. Notabene, nie akceptowalibyśmy takiej sytuacji – domagalibyśmy się zmiany. Inną miarę przykładamy jednak do złych wydarzeń ze świata polityki. Niewątpliwie część polityków zasługuje na surowy osąd. Jest to jednak czymś innym niż osądzenie a priori całej klasy społecznej.

Modyfikacja języka może poprawić rzeczywistość polityczną

Jeśli syn lub córka sąsiada zostaje lekarzem, sędzią, pilotem czy prezesem firmy, czujemy przeważnie radość i dumę, gratulujemy naszym znajomym. Kiedy jednak ta sama osoba chciałaby zaangażować się w politykę, zostać posłem lub radnym, w wielu przypadkach współczulibyśmy rodzicom lub czulibyśmy lekkie zażenowanie. Jak w takich warunkach oczekiwać, że najzdolniejsi i najlepsi obywatele z kolejnego pokolenia mieliby angażować się w służbę państwu i społeczeństwu?

Gdyby podobnie zła opinia panowała w odniesieniu do profesji medycznej, a jej adepci wybierani byliby w ramach selekcji negatywnej, to leczyliby nas najmniej kompetentni ludzie z danego pokolenia. Politycy są zaś nie mniej ważni od lekarzy, prawników i nauczycieli. To polityka współtworzy lub hamuje warunki do rozwoju kraju i poprawy standardu życia.

Jeśli chcemy więc, by to najlepsi szli – na kilka lat, a nie jak obecnie na całe życie – do polityki, to powinniśmy mieć takie oczekiwania. Jednocześnie w naszych codziennych rozmowach i opisie rzeczywistości powinniśmy piętnować poszczególne złe zachowania – z imienia i nazwiska – lecz bronić się przed potępianiem całej profesji i przeciwstawiać się temu. Język wpływa na postrzeganie świata, wyznacza jego granice. Modyfikując język, możemy zmieniać nastawienie i oczekiwania – nasze i naszego otoczenia. Taka zmiana może poprawić, na dalszym etapie, rzeczywistość polityczną w Polsce i Europie. Nie mówmy więc, że „taka jest polityka”.