Aktualizacja: 14.10.2025 15:25 Publikacja: 14.10.2025 15:00
Uczestnicy szczytu pokojowego w Szarm el-Szejk. Nie było na nim przedstawiciela Polski
Foto: REUTERS
Zawarte w Egipcie porozumienie to drugie podejście prezydenta Donalda Trumpa do zapewnienia pokoju na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że plan „Dobrobyt dla pokoju” ze stycznia 2020 r. zakładał wymianę terytoriów. Choć został on odrzucony, udało się jednak pod groźbą aneksji przez Izrael części Zachodniego Brzegu przekuć go w sukces, jakim było podpisanie Porozumień Abrahamowych - układów normalizacyjnych między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem a Izraelem.
Polska miała w tym swój udział w postaci zorganizowania w lutym 2019 r. konferencji bliskowschodniej i zainicjowania na niej Procesu Warszawskiego, który stworzył międzynarodowe ramy dla rozmów między dyplomatami Izraela i państw arabskich. Według ówczesnego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo konferencja warszawska stanowiła przełom, który utorował drogę do Porozumień Abrahamowych.
Atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku
Foto: PAP
Znany z konferencji bliskowschodniej zięć prezydenta USA Jared Kushner był tym razem wysłannikiem Białego Domu i brał istotny udział w negocjacjach. Był jednym z autorów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa i odegrał wraz ze Stevem Witkoffem kluczową rolę w zawarciu porozumienia. Amerykańscy wysłannicy zastosowali taktykę polegającą na potraktowaniu polityki zagranicznej jak handlu nieruchomościami, w czym obaj mają dużą praktykę.
Chęć zapobieżenia podpisaniu porozumienia normalizacyjnego przez największe państwo Zatoki Perskiej, Arabię Saudyjską, była prawdopodobnie głównym motywem ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Czerwoną linią dla Arabii Saudyjskiej do zawarcia takiego porozumienia było zakończenie wojny Izraela w Strefie Gazy i stworzenie realnej perspektywy na utworzenie państwa palestyńskiego.
Zapowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa przystąpienie kolejnych państw do Porozumień Abrahamowych byłoby także sukcesem Polski. Mimo że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie rozumiał globalnego znaczenia konferencji bliskowschodniej i Procesu Warszawskiego oraz nie uznawał za stosowne podtrzymywania pamięci o tych inicjatywach. Z kolei partie tworzące obecną koalicję rządową były wtedy w opozycji i nie dostrzegały znaczenia naszej współpracy z USA w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.
Dziś rzecznik MSZ dostrzega, że brak Polski w Egipcie nie jest bez znaczenia. Nikomu jednak nie przyszło na myśl, żeby zaprosić także nasz kraj, a w spotkaniu uczestniczyło ponad 20 państw, w tym główne państwa europejskie, a także Węgry i Norwegia. Czy aby nasze aspiracje do członkostwa w G20 nie są mocno na wyrost?
Pozostaje nam trzymać kciuki za zapowiadane rozszerzanie Porozumień Abrahamowych na kolejne kraje. A także za to, żeby przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie pozwoliło Donaldowi Trumpowi na skoncentrowanie się na kolejnym, ważnym dla Polski konflikcie – wojnie w Ukrainie.
