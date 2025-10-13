Aktualizacja: 13.10.2025 11:41 Publikacja: 13.10.2025 11:03
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
To bardzo ważny dzień dla Bliskiego Wschodu i dla świata. Oraz dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Rano do Izraela wróciło, po dwóch latach uwięzienia przez Hamas, siedmiu z ostatnich 20 żyjących jeszcze izraelskich zakładników. Uwolnienie było możliwe dzięki wysiłkom Donalda Trumpa, który w realizację swojego planu pokojowego dla Strefy Gazy wciągnął najważniejszych przywódców państw arabskich i muzułmańskich.
Prezydent USA świętuje sukces na Bliskim Wschodzie (niezależnie od tego, co z realizacją dalszych punktów planu pokojowego, uwalnianie zakładników w zamian za palestyńskich więźniów jest sukcesem). Najpierw świętuje i przyjmuje wyrazy wdzięczności w Izraelu, gdzie spotka się z rodzinami zakładników oraz przemawia przed Knesetem. A potem w egipskim kurorcie nad Morzem Czerwonym – Szarm el-Szejk.
Tam po południu odbywa się szczyt przywódców, który w nazwie ma pokój oraz porozumienie o zakończeniu wojny w Strefie Gazy. Współorganizatorami są Donald Trump i Abd al-Fatah Sisi, przywódca Egiptu, kraju od dwóch lat zaangażowanego wraz z Katarem i USA w negocjacje między Izraelem a Hamasem. Zapowiada się wielka ceremonia z udziałem kilkudziesięciu przywódców.
Czytaj więcej
Uwolnienie izraelskich zakładników i rozejm w Gazie nie prowadzą automatycznie do pokoju na Blisk...
Musieli szybko dostosować swoje plany do przyjazdu na Synaj, bo pomysł szczytu ma ledwie parę dni.
Prezydent Trump dał już do zrozumienia, że porozumienie dotyczące Gazy to może być najważniejsza polityczna rzecz, jakiej dokonał.
Najważniejsze wydarzenia świętuje się w gronie najistotniejszych i najbliższych. Lista uczestników, ujawniana w mediach amerykańskich, szczególnie w dobrze poinformowanym w kwestiach bliskowschodnich portalu Axios, najpierw, czyli w ostatni piątek, obejmowała przywódców lub szefów dyplomacji kilku monarchii arabskich, Turcji, Pakistanu, Indonezji oraz kilku państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch.
Potem się rozrastała. Kilkanaście godzin przed rozpoczęciem egipskie media rządowe wymieniały kilkudziesięciu uczestników. Najpierw arabskich monarchów – króla Jordanii, emira Kataru, emira Kuwejtu, króla Bahrajnu, oraz prezydentów państw muzułmańskich: Turcji Indonezji, Azerbejdżanu, oraz przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej.
Czytaj więcej
Prezydent USA sugerował, że już w to nie wierzy. Ale czy należy mu wierzyć? Zwłaszcza że 33 godzi...
Potem wymieniano „inne duże nazwiska”. Są to francuski prezydent Emmanuel Macron, brytyjski premier Keir Starmer, niemiecki kanclerz Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Hiszpanii Pedro Sanchez, szef greckiego rządu Kiriakos Mitsotakis, premier Kanady Mark Carney, premier Pakistanu Shehbaz Sharif, szef rządu Węgier Viktor Orbán oraz premierzy Armenii, Norwegii, Iraku, prezydent Cypru i Przewodniczący Rady Europejskiej.
Na uroczystości tak ważnej dla Donalda Trumpa z naszego regionu tak uzależnionego od wsparcia Ameryki (i w jakimś sensie od humoru jej prezydenta) jest tylko premier Węgier, które akurat w sprawach bezpieczeństwa prowadzą politykę inną od Polski, Rumunii czy państw bałtyckich. Węgrom amerykańska pomoc w minimalizowaniu zagrożenia ze strony Rosji nie jest potrzebna. Nie traktują Rosji jak zagrożenia, przyjaźnią się z nią.
W Szarm el-Szejk miało też nie być premiera Izraela Beniamina Netanjahu. Wydawało się, że już wcześniej, podczas uroczystości w swoim kraju, zdąży wyrazić wdzięczność Donaldowi Trumpowi. Koło południa Egipcjanie podali jednak, że Netanjahu pojawi się na szczycie. Będzie u boku Trumpa w chwili jego wielkiego międzynarodowego triumfu.
Dlaczego na liście nie ma przedstawiciela Polski, a są na niej przywódcy z Węgier, Armenii, Azerbejdżanu, Cypru? - Trudne pytanie. Biorąc pod uwagę, kto reprezentuje USA i inne ważne świętujące kraje, tym przedstawicielem powinien być prezydent Karol Nawrocki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To bardzo ważny dzień dla Bliskiego Wschodu i dla świata. Oraz dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Rano do Izraela wróciło, po dwóch latach uwięzienia przez Hamas, siedmiu z ostatnich 20 żyjących jeszcze izraelskich zakładników. Uwolnienie było możliwe dzięki wysiłkom Donalda Trumpa, który w realizację swojego planu pokojowego dla Strefy Gazy wciągnął najważniejszych przywódców państw arabskich i muzułmańskich.
Zwycięstwo nad Litwą daje Polsce niemal pewne drugie miejsce w grupie i prawo do gry w barażach o finały mistrzo...
Nie było w Warszawie wielkiego marszu antyimigracyjnego, nie było wielkiej mobilizacji elektoratu Prawa i Sprawi...
Prezydent ponownie desygnuje Sébastiena Lecornu na premiera. Ale już na zupełnie nowych warunkach.
Postawa Radosława Sikorskiego wobec udziału Franciszka Sterczewskiego we flotylli humanitarnej płynącej do Gazy...
Opozycja, głównie otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, przedstawi „maglowanie” Szymona Hołowni w prokuraturze jako...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas