Większość z jego założeń będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Dotyczy to np. sprawy zarządzania Strefą Gazy po wojnie. Hamas jest za powołaniem organu zarządzającego złożonego z Palestyńczyków, licząc , że będzie w nim miejsce na jego zwolenników. Dogłębnych ustaleń wymaga także problem rozbrojenia Hamasu. Zgodnie z planem Trumpa członkowie tej organizacji powinni złożyć broń i czekać na amnestię lub udać się na wygnanie. Tego stanowczo domaga się Izrael, jednak Hamas ma tutaj poważne zastrzeżenia i chce jedynie częściowego rozbrojenia. Dopiero po uzgodnieniu wielu szczegółów do Gazy powinien dotrzeć kontyngent Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych złożony z oddziałów armii Egiptu, Kataru, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wtedy też Izrael miałby wycofać swą armię z całej strefy.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Foto: PAP

Hamas nie został całkowicie rozgromiony

— Nie negując wielkiego sukcesu, jakim jest wynegocjowanie pierwszego etapu porozumienia, a więc zakończenia wojny, pozostaje jeszcze wiele niewiadomych. Najważniejsze pytanie brzmi, czy Hamas, naciskany nawet przez kraje arabskie, zgodzi się na całkowite rozbrojenie i na jakich warunkach — mówi „Rz” Peter Lintl, ekspert berlińskiego prestiżowego think tanku Wissenschaft und Politik. Jego zdaniem zgoda Hamasu na wydanie zakładników może wskazać na gotowość do rozbrojenia, gdyż w ten sposób pozbawia się jedynej możliwości nacisku na Izrael i broń nie jest już w stanie pomóc. Inna sprawa, że premier Netanjahu znajdzie się w znacznie korzystniejszej pozycji, gdy zakładnicy będą już w domu. Wtedy wszystko zależeć będzie od Trumpa i jego zdecydowania w powstrzymaniu premiera państwa żydowskiego od wznowienia wojny.

Tak czy owak po realizacji pierwszego etapu planu amerykańskiego prezydenta przez pewien czas wpływ na wydarzenia w Gazie będzie miał nadal Hamas, tracący stale poparcie mieszkańców enklawy. Nie wiadomo, jak jest teraz, ale

z badań palestyńskiego Center for Policy and Survey Research w maju tego roku wynika, że Hamas wspierało zaledwie 43 proc. mieszkańców Gazy, najmniej od początku wojny. Równocześnie jednak dwie trzecie opowiedziało się przeciwko rozbrojeniu bojowników tej organizacji. Przy tym, o ile pod koniec 2023 roku połowa mieszkańców Gazy była zdania, że Hamas jest w stanie wygrać wojnę z Izraelem, to w maju tego roku takiego zdania było już jedynie 23 proc. Niemal połowa (46 proc.) uważała, że z tej wojny nikt nie wyjdzie zwycięsko. Wyniki te kontrastują mocno z oceną Hamasu na Zachodnim Brzegu, gdzie był noszony na rękach.