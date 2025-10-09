Porozumienie dotyczy zawieszenia broni i uwolnienia przez Hamas pozostających jeszcze na terenie enklawy zakładników, uprowadzonych w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku (chodzi o 48 osób, z których 20 nadal żyje). W zamian za uwolnienie zakładników Izrael ma uwolnić pewną liczbę Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach – plan mówi o ok. 250 Palestyńczykach z wyrokami dożywocia oraz ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wydarzeniach z października 2023 roku.

Zaproponowany przez Trumpa 20-punktowy plan pokojowy ma zakończyć trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy. Trump przekonywał również, że plan ma przynieść pokój na całym Bliskim Wschodzie.

Do porozumienia między Izraelem a Hamasem ws. realizacji pierwszego etapu tego planu doszło w czasie negocjacji prowadzonych od poniedziałku w Egipcie.

