Aktualizacja: 09.10.2025 05:08 Publikacja: 09.10.2025 05:04
Strefa Gazy została niemal całkowicie zniszczona w wyniku izraelskiej operacji odwetowej po 7 października 2023 roku
Foto: REUTERS
Porozumienie dotyczy zawieszenia broni i uwolnienia przez Hamas pozostających jeszcze na terenie enklawy zakładników, uprowadzonych w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku (chodzi o 48 osób, z których 20 nadal żyje). W zamian za uwolnienie zakładników Izrael ma uwolnić pewną liczbę Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach – plan mówi o ok. 250 Palestyńczykach z wyrokami dożywocia oraz ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wydarzeniach z października 2023 roku.
Zaproponowany przez Trumpa 20-punktowy plan pokojowy ma zakończyć trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy. Trump przekonywał również, że plan ma przynieść pokój na całym Bliskim Wschodzie.
Do porozumienia między Izraelem a Hamasem ws. realizacji pierwszego etapu tego planu doszło w czasie negocjacji prowadzonych od poniedziałku w Egipcie.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Porozumienie dotyczy zawieszenia broni i uwolnienia przez Hamas pozostających jeszcze na terenie enklawy zakładników, uprowadzonych w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku (chodzi o 48 osób, z których 20 nadal żyje). W zamian za uwolnienie zakładników Izrael ma uwolnić pewną liczbę Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach – plan mówi o ok. 250 Palestyńczykach z wyrokami dożywocia oraz ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wydarzeniach z października 2023 roku.
Polski rząd może zdecydować o otwarciu kolejnych przejść granicznych z Białorusią, zamkniętych jeszcze za czasów...
Rosyjska Duma zatwierdziła wypowiedzenie przez Rosję Porozumienia o zarządzaniu i likwidacji plutonu (PMDA), umo...
To Europejczycy wepchnęli nas w objęcia Moskwy – sugeruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Eisa Kameli, nowy ambasa...
Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, był pytany przez dziennikarzy o wypowiedź byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel...
Rządy państw UE zgodziły się co do ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów po terytorium Unii...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas