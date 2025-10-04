Aktualizacja: 04.10.2025 23:50 Publikacja: 04.10.2025 23:32
Foto: REUTERS/CHARLY TRIBALLEAU
3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na Gazę. Dzień później polityk po raz kolejny odniósł się do sprawy, publikując wpis w mediach społecznościowych.
Czytaj więcej
Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dot...
Prezydent USA Donald Trump poinformował w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth, że po przeprowadzonych negocjacjach Izrael zgodził się wycofać swe wojska z części Strefy Gazy, do linii, o której poinformowano przedstawicieli Hamasu.
Amerykański prezydent dodał, że jeśli Hamas zgodzi się na warunki, natychmiast rozpocznie się zawieszenie broni oraz wymiana zakładników i więźniów.
„Stworzymy warunki do kolejnego etapu wycofania (wojsk – red.), co zbliży nas do końca tej trwającej 3000 lat katastrofy” – napisał Trump.
W sobotę izraelski premier Beniamin Netanjahu powiedział, że ma nadzieję, iż wszyscy zakładnicy przetrzymywani w Strefie Gazy zostaną sprowadzeni do domu „w ciągu najbliższych dni”. Podziękował także swojemu „drogiemu przyjacielowi, prezydentowi Trumpowi” za wsparcie udzielone Izraelowi.
Netanjahu poinformował, że polecił izraelskiemu zespołowi negocjacyjnemu udać się do Egiptu, aby dopracować techniczne szczegóły uwolnienia zakładników. Premier Izraela stwierdził też, że to presja dyplomatyczna i wojskowa zmusiła Hamas do uwolnienia przetrzymywanych zakładników w Strefie Gazy oraz dodał, że organizacja zostanie rozbrojona. - W drugim etapie Hamas zostanie rozbrojony, a Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana — czy to w łatwy, czy w trudny sposób, ale ten cel zostanie osiągnięty — powiedział.
Czytaj więcej
Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dot...
Ogłoszony na początku tego tygodnia 20-punktowy plan Trumpa spotkał się z ostrożnym optymizmem ze strony przywódców innych państw Bliskiego Wschodu i całego świata.
Zgodnie z nim izraelski atak na Strefę Gazy zakończy się natychmiast po zaakceptowaniu propozycji przez obie strony, a wszyscy zakładnicy, żywi i martwi, zostaną uwolnieni w ciągu 72 godzin.
Plan zakłada, że nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia Gazy, a ci, którzy to zrobią, będą mogli wrócić. Droga do samostanowienia i państwowości Palestyny natomiast, której żądał Hamas, jest przedstawiona jako możliwy, ale nie gwarantowany rezultat negocjacji.
W piątek we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych postawił Hamasowi ultimatum, dając mu czas do niedzieli na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. „Jeśli to OSTATNIE porozumienie SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział” – napisał Trump.
W piątek Hamas poinformował, że przeanalizował warunki zawarte w planie pokojowym Donalda Trumpa i oświadczył, że zgadza się na uwolnienie izraelskich zakładników, pozostających w niewoli od października 2023 roku. „Hamas docenia wysiłki stron arabskich, islamskich i międzynarodowych, a także wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywające do zakończenia wojny w Strefie Gazy, wymiany więźniów, natychmiastowego dostarczenia pomocy, odrzucenia okupacji Strefy i odrzucenia wysiedlenia z niej narodu palestyńskiego” - czytamy w oświadczeniu.
Oprócz uwolnienia wszystkich zakładników, „żywych lub martwych”, Hamas wyraził gotowość do negocjacji za pośrednictwem mediatorów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu.
Grupa „potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji za pośrednictwem mediatorów w celu omówienia szczegółów tego porozumienia” – poinformowała w piątkowym oświadczeniu. „Ruch odnawia również swoją zgodę na przekazanie administracji Strefy Gazy palestyńskiej grupie niezależnych technokratów, w oparciu o palestyński konsensus narodowy oraz wsparcie arabskie i islamskie” – poinformował Hamas.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump wydał oświadczenie dotyczące eskalacji konfliktu w Strefie Gazy. Podał ter...
Dalej Hamas pisze, że pozostałe kwestie wymienione w propozycji prezydenta Trumpa, dotyczące przyszłości Strefy Gazy i niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, są powiązane z kompleksowym stanowiskiem narodowym i oparte na stosownych prawach i rezolucjach międzynarodowych”. Mają one być omawiane w ramach kompleksowych palestyńskich ram narodowych, a Hamas będzie ich częścią i „będzie się do nich przyczyniał z pełną odpowiedzialnością”.
Palestyński Islamski Dżihad, organizacja mniejsza od Hamasu, ale postrzegana jako bardziej radykalna, która również przetrzymuje zakładników, poparła odpowiedź na plan USA mający na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na Gazę. Dzień później polityk po raz kolejny odniósł się do sprawy, publikując wpis w mediach społecznościowych.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Rosjanie przeprowadzili atak na dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka, znajdującym się w obw...
Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael, nie przewoził pomocy humanita...
Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawies...
Prezydent Donald Trump wydał oświadczenie dotyczące eskalacji konfliktu w Strefie Gazy. Podał termin, w jakim Ha...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas