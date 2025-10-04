3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na Gazę. Dzień później polityk po raz kolejny odniósł się do sprawy, publikując wpis w mediach społecznościowych.

Trump o wycofywaniu wojsk Izraela ze Strefy Gazy

Prezydent USA Donald Trump poinformował w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth, że po przeprowadzonych negocjacjach Izrael zgodził się wycofać swe wojska z części Strefy Gazy, do linii, o której poinformowano przedstawicieli Hamasu.

Amerykański prezydent dodał, że jeśli Hamas zgodzi się na warunki, natychmiast rozpocznie się zawieszenie broni oraz wymiana zakładników i więźniów.