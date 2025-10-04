Rzeczpospolita
„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy

Po przeprowadzonych negocjacjach Izrael zgodził się wycofać swe wojska z części Strefy Gazy, do linii, o której poinformowano przedstawicieli Hamasu – przekazał w sobotę prezydent USA Donald Trump.

Publikacja: 04.10.2025 23:32

Foto: REUTERS/CHARLY TRIBALLEAU

Ada Michalak

3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na Gazę. Dzień później polityk po raz kolejny odniósł się do sprawy, publikując wpis w mediach społecznościowych. 

Trump o wycofywaniu wojsk Izraela ze Strefy Gazy

Prezydent USA Donald Trump poinformował w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth, że po przeprowadzonych negocjacjach Izrael zgodził się wycofać swe wojska z części Strefy Gazy, do linii, o której poinformowano przedstawicieli Hamasu.

Amerykański prezydent dodał, że jeśli Hamas zgodzi się na warunki, natychmiast rozpocznie się zawieszenie broni oraz wymiana zakładników i więźniów.

„Stworzymy warunki do kolejnego etapu wycofania (wojsk – red.), co zbliży nas do końca tej trwającej 3000 lat katastrofy” – napisał Trump.

Netanjahu: Hamas zostanie rozbrojony, a Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana

W sobotę izraelski premier Beniamin Netanjahu powiedział, że ma nadzieję, iż wszyscy zakładnicy przetrzymywani w Strefie Gazy zostaną sprowadzeni do domu „w ciągu najbliższych dni”. Podziękował także swojemu „drogiemu przyjacielowi, prezydentowi Trumpowi” za wsparcie udzielone Izraelowi.

Netanjahu poinformował, że polecił izraelskiemu zespołowi negocjacyjnemu udać się do Egiptu, aby dopracować techniczne szczegóły uwolnienia zakładników. Premier Izraela stwierdził też, że to presja dyplomatyczna i wojskowa zmusiła Hamas do uwolnienia przetrzymywanych zakładników w Strefie Gazy oraz dodał, że organizacja zostanie rozbrojona. - W drugim etapie Hamas zostanie rozbrojony, a Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana — czy to w łatwy, czy w trudny sposób, ale ten cel zostanie osiągnięty — powiedział.

Koniec wojny w Strefie Gazy i pokój na Bliskim Wschodzie? Propozycja Donalda Trumpa

Ogłoszony na początku tego tygodnia 20-punktowy plan Trumpa spotkał się z ostrożnym optymizmem ze strony przywódców innych państw Bliskiego Wschodu i całego świata.

Zgodnie z nim izraelski atak na Strefę Gazy zakończy się natychmiast po zaakceptowaniu propozycji przez obie strony, a wszyscy zakładnicy, żywi i martwi, zostaną uwolnieni w ciągu 72 godzin.

Plan zakłada, że nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia Gazy, a ci, którzy to zrobią, będą mogli wrócić. Droga do samostanowienia i państwowości Palestyny natomiast, której żądał Hamas, jest przedstawiona jako możliwy, ale nie gwarantowany rezultat negocjacji.

W piątek we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych postawił Hamasowi ultimatum, dając mu czas do niedzieli na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. „Jeśli to OSTATNIE porozumienie SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział” – napisał Trump. 

Hamas reaguje na plan pokojowy Donalda Trumpa

W piątek Hamas poinformował, że przeanalizował warunki zawarte w planie pokojowym Donalda Trumpa i oświadczył, że zgadza się na uwolnienie izraelskich zakładników, pozostających w niewoli od października 2023 roku. „Hamas docenia wysiłki stron arabskich, islamskich i międzynarodowych, a także wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywające do zakończenia wojny w Strefie Gazy, wymiany więźniów, natychmiastowego dostarczenia pomocy, odrzucenia okupacji Strefy i odrzucenia wysiedlenia z niej narodu palestyńskiego” - czytamy w oświadczeniu. 

Oprócz uwolnienia wszystkich zakładników, „żywych lub martwych”,  Hamas wyraził gotowość do negocjacji za pośrednictwem mediatorów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu.

Grupa „potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji za pośrednictwem mediatorów w celu omówienia szczegółów tego porozumienia” – poinformowała w piątkowym oświadczeniu. „Ruch odnawia również swoją zgodę na przekazanie administracji Strefy Gazy palestyńskiej grupie niezależnych technokratów, w oparciu o palestyński konsensus narodowy oraz wsparcie arabskie i islamskie” – poinformował Hamas.

Dalej Hamas pisze, że pozostałe kwestie wymienione w propozycji prezydenta Trumpa, dotyczące przyszłości Strefy Gazy i niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, są powiązane z kompleksowym stanowiskiem narodowym i oparte na stosownych prawach i rezolucjach międzynarodowych”. Mają one być omawiane w ramach kompleksowych palestyńskich ram narodowych, a Hamas będzie ich częścią i  „będzie się do nich przyczyniał z pełną odpowiedzialnością”.

Palestyński Islamski Dżihad, organizacja mniejsza od Hamasu, ale postrzegana jako bardziej radykalna, która również przetrzymuje zakładników, poparła odpowiedź na plan USA mający na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy. 

