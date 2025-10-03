Rzeczpospolita
Wydarzenia
Hamas reaguje na ultimatum Donalda Trumpa. Czy to koniec wojny w Strefie Gazy?

Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy i oddaje administrację Strefy Gazy przedstawicielom władz palestyńskich.

Publikacja: 03.10.2025 21:53

Tak wygląda miasto Gaza po 2 latach wojny

Foto: Reuters, Dawoud Abu Alkas

Agnieszka Kazimierczuk

W powielanym w mediach społecznościowych komunikacie Hamas informuje, że przeanalizował warunki zawarte w planie pokojowym Donalda Trumpa i oświadczył, że zgadza się na uwolnienie izraelskich zakładników, pozostających w niewoli od października 2023 roku. 

Hamas docenia wysiłki stron arabskich, islamskich i międzynarodowych, a także wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywające do zakończenia wojny w Strefie Gazy, wymiany więźniów, natychmiastowego dostarczenia pomocy, odrzucenia okupacji Strefy i odrzucenia wysiedlenia z niej narodu palestyńskiego - czytamy w oświadczeniu. 

Hamas zgadza się na negocjacje

Oprócz uwolnienia wszystkich  zakładników, „żywych lub martwych”,  Hamas wyraził gotowość do negocjacji za pośrednictwem mediatorów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu.

Grupa „potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji za pośrednictwem mediatorów w celu omówienia szczegółów tego porozumienia” – poinformowała w piątkowym oświadczeniu.

„Ruch odnawia również swoją zgodę na przekazanie administracji Strefy Gazy palestyńskiej grupie niezależnych technokratów, w oparciu o palestyński konsensus narodowy oraz wsparcie arabskie i islamskie” – poinformował Hamas.

Palestyńczycy oglądają skutki izraelskiego ataku w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Dramatyczna decyzja Czerwonego Krzyża. „Zawieszamy działalność w Gazie”

Dalej Hamas pisze, że pozostałe kwestie wymienione w propozycji prezydenta Trumpa, dotyczące przyszłości Strefy Gazy i niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, są powiązane z kompleksowym stanowiskiem narodowym i oparte na stosownych prawach i rezolucjach międzynarodowych”. Mają one być omawiane w ramach kompleksowych palestyńskich ram narodowych, a Hamas będzie ich częścią i  będzie się do nich przyczyniał z pełną odpowiedzialnością”.

72 godziny. W tym czasie zakładnicy mają zostać uwolnieni

Ogłoszony na początku tego tygodnia 20-punktowy plan Trumpa spotkał się z ostrożnym  optymizmem ze strony przywódców innych państw Bliskiego Wschodu i całego świata.

Zgodnie z nim izraelski atak na Strefę Gazy zakończy się natychmiast po zaakceptowaniu propozycji przez obie strony, a wszyscy zakładnicy, żywi i martwi, zostaną uwolnieni w ciągu 72 godzin.

Beniamin Netanjahu i Donald Trump
Publicystyka
Jerzy Haszczyński: Czy Donald Trump wywalczył pokój dla Gazy? Rysują się problemy
Plan zakłada, że ​​nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia Gazy, a ci, którzy to zrobią, będą mogli wrócić.  Droga do samostanowienia i państwowości Palestyny natomiast, której żądał Hamas, ​​jest przedstawiona jako możliwy, ale nie gwarantowany rezultat negocjacji.

Ultimatum Donalda Trumpa. Obiecywał Hamasowi piekło na ziemi

W piątek we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych postawił Hamasowi ultimatum, dając mu czas do niedzieli na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. 

„Jeśli to OSTATNIE porozumienie SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział” – napisał Trump. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Organizacje Hamas

