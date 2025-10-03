Hamas reaguje na ultimatum Donalda Trumpa. Czy to koniec wojny w Strefie Gazy?

W powielanym w mediach społecznościowych komunikacie Hamas informuje, że przeanalizował warunki zawarte w planie pokojowym Donalda Trumpa i oświadczył, że zgadza się na uwolnienie izraelskich zakładników, pozostających w niewoli od października 2023 roku.

„Hamas docenia wysiłki stron arabskich, islamskich i międzynarodowych, a także wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywające do zakończenia wojny w Strefie Gazy, wymiany więźniów, natychmiastowego dostarczenia pomocy, odrzucenia okupacji Strefy i odrzucenia wysiedlenia z niej narodu palestyńskiego” - czytamy w oświadczeniu.

Hamas zgadza się na negocjacje

Oprócz uwolnienia wszystkich zakładników, „żywych lub martwych”, Hamas wyraził gotowość do negocjacji za pośrednictwem mediatorów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu.

Grupa „potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji za pośrednictwem mediatorów w celu omówienia szczegółów tego porozumienia” – poinformowała w piątkowym oświadczeniu.