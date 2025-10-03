Hamas reaguje na ultimatum Donalda Trumpa. Czy to koniec wojny w Strefie Gazy?

Aktualizacja: 03.10.2025 23:01 Publikacja: 03.10.2025 21:53
Tak wygląda miasto Gaza po 2 latach wojny
Foto: Reuters, Dawoud Abu Alkas
W powielanym w mediach społecznościowych komunikacie Hamas informuje, że przeanalizował warunki zawarte w planie pokojowym Donalda Trumpa i oświadczył, że zgadza się na uwolnienie izraelskich zakładników, pozostających w niewoli od października 2023 roku.
„Hamas docenia wysiłki stron arabskich, islamskich i międzynarodowych, a także wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywające do zakończenia wojny w Strefie Gazy, wymiany więźniów, natychmiastowego dostarczenia pomocy, odrzucenia okupacji Strefy i odrzucenia wysiedlenia z niej narodu palestyńskiego” - czytamy w oświadczeniu.
Oprócz uwolnienia wszystkich zakładników, „żywych lub martwych”, Hamas wyraził gotowość do negocjacji za pośrednictwem mediatorów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu.
Grupa „potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji za pośrednictwem mediatorów w celu omówienia szczegółów tego porozumienia” – poinformowała w piątkowym oświadczeniu.
„Ruch odnawia również swoją zgodę na przekazanie administracji Strefy Gazy palestyńskiej grupie niezależnych technokratów, w oparciu o palestyński konsensus narodowy oraz wsparcie arabskie i islamskie” – poinformował Hamas.
Dalej Hamas pisze, że pozostałe kwestie wymienione w propozycji prezydenta Trumpa, dotyczące przyszłości Strefy Gazy i niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, są powiązane z kompleksowym stanowiskiem narodowym i oparte na stosownych prawach i rezolucjach międzynarodowych”. Mają one być omawiane w ramach kompleksowych palestyńskich ram narodowych, a Hamas będzie ich częścią i „będzie się do nich przyczyniał z pełną odpowiedzialnością”.
Ogłoszony na początku tego tygodnia 20-punktowy plan Trumpa spotkał się z ostrożnym optymizmem ze strony przywódców innych państw Bliskiego Wschodu i całego świata.
Zgodnie z nim izraelski atak na Strefę Gazy zakończy się natychmiast po zaakceptowaniu propozycji przez obie strony, a wszyscy zakładnicy, żywi i martwi, zostaną uwolnieni w ciągu 72 godzin.
Plan zakłada, że nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia Gazy, a ci, którzy to zrobią, będą mogli wrócić. Droga do samostanowienia i państwowości Palestyny natomiast, której żądał Hamas, jest przedstawiona jako możliwy, ale nie gwarantowany rezultat negocjacji.
W piątek we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych postawił Hamasowi ultimatum, dając mu czas do niedzieli na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni.
„Jeśli to OSTATNIE porozumienie SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział” – napisał Trump.
