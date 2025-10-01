Dramatyczna decyzja Czerwonego Krzyża. „Zawieszamy działalność w Gazie”

Aktualizacja: 01.10.2025 16:34 Publikacja: 01.10.2025 15:49
Palestyńczycy oglądają skutki izraelskiego ataku w Strefie Gazy
Foto: Reuters/Dawoud Abu Alkas
W oświadczeniu Delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Izraelu i na terytoriach okupowanych (ICRC) napisano, że „nasilenie działań wojennych w mieście Gaza zmusiło nas do tymczasowego zawieszenia działalności biura w tym mieście i przeniesienia pracowników do południowej części (Strefy) Gazy, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość operacyjną”.
W oświadczeniu przypomniano, że MKCK jest obecny w mieście Gaza od dziesięcioleci, a po niedawnym nasileniu walk personel organizacji pozostał tam tak długo, jak było to możliwe, aby wspierać najbardziej potrzebujących.
Zaznaczono też, że Czerwony Krzyż został zmuszony do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności „w sytuacji, gdy dziesiątki tysięcy osób wciąż przebywających w mieście Gaza zmagają się z tragicznymi warunkami humanitarnymi i rozpaczliwie potrzebują dalszej pomocy”. „W mieście Gaza ludność cywilna jest dziś zabijana, przymusowo przesiedlana i zmuszana do życia w fatalnych warunkach. Ratownicy, w tym Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca i Obrona Cywilna, nieustannie udzielają pomocy, ale ich przemieszczanie się i możliwość bezpiecznego dotarcia do ludności cywilnej są poważnie ograniczone” – napisano
Dodano też, że „MKCK będzie nadal zabiegać o zapewnienie wsparcia cywilom w mieście Gaza, kiedykolwiek pozwolą na to okoliczności, z naszych biur w Deir al-Balah i Rafah, które pozostają w pełni operacyjne”.
Czytaj więcej
Mimo rosnącej presji międzynarodowej Izrael nie wstrzymuje swojej ofensywy w Gazie - działania iz...
„Nadal jesteśmy zdecydowani powrócić do miasta Gaza, gdy tylko pozwolą na to warunki” – napisano w komunikacie.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66 tys. Palestyńczyków.
W połowie września wojsko izraelskie rozpoczęło ofensywę lądową na miasto Gaza po tygodniach nasilonych ataków na centrum miasta. Wojsko nakazało wysiedlenie na południe całej, liczącej około 1 mln osób ludności cywilnej Gazy. W czwartek armia przekazała, że z miasta wyjechało dotychczas około 700 tys. osób. Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sprzed tygodnia, Gazę opuściło ponad 388 tys. osób.
Czytaj więcej
Planowana przez Izrael ofensywa w mieście Gaza może zmusić do ewakuacji milion Palestyńczyków - t...
Rząd Izraela podkreśla, że miasto Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jej zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W oświadczeniu Delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Izraelu i na terytoriach okupowanych (ICRC) napisano, że „nasilenie działań wojennych w mieście Gaza zmusiło nas do tymczasowego zawieszenia działalności biura w tym mieście i przeniesienia pracowników do południowej części (Strefy) Gazy, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość operacyjną”.
Rosyjskie służby przeprowadziły w ostatnich latach 110 ataków na terenie Europy – wynika z raportu Międzynarodow...
Prezydent USA Donald Trump po rozmowach z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu ogłosił plan zakończenia wojny...
Biały Dom sugeruje, że prezydent Donald Trump może wydać zgodę na uderzenia amerykańskimi rakietami w głąb Rosji...
Władimir Putin w orędziu do narodu próbuje zapewnić obywateli Rosji, że Moskwa wygrywa „sprawiedliwą wojnę”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Polska dołączy do programu PURL, w ramach którego pańs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas