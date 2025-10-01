Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dramatyczna decyzja Czerwonego Krzyża. „Zawieszamy działalność w Gazie”

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) poinformował w środę, że z powodu zaostrzenia się działań wojennych zmuszony jest do tymczasowego zawieszenia działalności w mieście Gaza i przeniesienia personelu.

Publikacja: 01.10.2025 15:49

Palestyńczycy oglądają skutki izraelskiego ataku w Strefie Gazy

Palestyńczycy oglądają skutki izraelskiego ataku w Strefie Gazy

Foto: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Bartosz Lewicki

W oświadczeniu Delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Izraelu i na terytoriach okupowanych (ICRC) napisano, że „nasilenie działań wojennych w mieście Gaza zmusiło nas do tymczasowego zawieszenia działalności biura w tym mieście i przeniesienia pracowników do południowej części (Strefy) Gazy, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość operacyjną”.

Czerwony Krzyż w Strefie Gazy

W oświadczeniu przypomniano, że MKCK jest obecny w mieście Gaza od dziesięcioleci, a po niedawnym nasileniu walk personel organizacji pozostał tam tak długo, jak było to możliwe, aby wspierać najbardziej potrzebujących. 

Zaznaczono też, że Czerwony Krzyż został zmuszony do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności „w sytuacji, gdy dziesiątki tysięcy osób wciąż przebywających w mieście Gaza zmagają się z tragicznymi warunkami humanitarnymi i rozpaczliwie potrzebują dalszej pomocy”. „W mieście Gaza ludność cywilna jest dziś zabijana, przymusowo przesiedlana i zmuszana do życia w fatalnych warunkach. Ratownicy, w tym Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca i Obrona Cywilna, nieustannie udzielają pomocy, ale ich przemieszczanie się i możliwość bezpiecznego dotarcia do ludności cywilnej są poważnie ograniczone” – napisano

Dodano też, że „MKCK będzie nadal zabiegać o zapewnienie wsparcia cywilom w mieście Gaza, kiedykolwiek pozwolą na to okoliczności, z naszych biur w Deir al-Balah i Rafah, które pozostają w pełni operacyjne”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Młody Palestyńczyk na gruzach budynku, w którym Palestyńczycy szukali schronienia
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy: Izrael miał zbombardować budynek, w którym schroniło się ok. 200 osób

„Nadal jesteśmy zdecydowani powrócić do miasta Gaza, gdy tylko pozwolą na to warunki” – napisano w komunikacie. 

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66 tys. Palestyńczyków.

W połowie września wojsko izraelskie rozpoczęło ofensywę lądową na miasto Gaza po tygodniach nasilonych ataków na centrum miasta. Wojsko nakazało wysiedlenie na południe całej, liczącej około 1 mln osób ludności cywilnej Gazy. W czwartek armia przekazała, że z miasta wyjechało dotychczas około 700 tys. osób. Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sprzed tygodnia, Gazę opuściło ponad 388 tys. osób.

Czytaj więcej

Dystrybucja wody pitnej w Gazie
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy: Milion Palestyńczyków będzie musiało uciekać przed ofensywą Izraela?

Rząd Izraela podkreśla, że miasto Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jej zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. 

Reklama
Reklama
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Strefa Gazy

W oświadczeniu Delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Izraelu i na terytoriach okupowanych (ICRC) napisano, że „nasilenie działań wojennych w mieście Gaza zmusiło nas do tymczasowego zawieszenia działalności biura w tym mieście i przeniesienia pracowników do południowej części (Strefy) Gazy, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość operacyjną”.

Czerwony Krzyż w Strefie Gazy

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rosyjskie służby mają stać m.in. za podpaleniem hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Konflikty zbrojne
Jaka jest skala rosyjskich ataków w Europie? Moskwa werbuje kryminalistów
Prezydent USA Donald Trump kolejny raz w tym roku spotkał się z premierem Izraela Beniaminem Netanja
Konflikty zbrojne
Pokój na Bliskim Wschodzie? Donald Trump: Jesteśmy bliżej niż bardzo blisko
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Nowym Jorku prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tru
Konflikty zbrojne
Jak daleko w głąb Rosji mogą sięgnąć Ukraińcy?
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodu. Co próbował przekazać?
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zełenski chce, żeby Polska kupowała Ukrainie amerykańską broń
Reklama
Reklama
e-Wydanie