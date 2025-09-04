Rzeczpospolita
Wydarzenia
Strefa Gazy: Milion Palestyńczyków będzie musiało uciekać przed ofensywą Izraela?

Planowana przez Izrael ofensywa w mieście Gaza może zmusić do ewakuacji milion Palestyńczyków - twierdzi przedstawiciel jednostki Ministerstwa Obrony Izraela odpowiedzialnej za politykę rządu na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy (COGAT).

Publikacja: 04.09.2025 07:26

Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie mogą być potencjalne skutki planowanej ofensywy izraelskiej armii w Gazie?
  • Czego domagają się rodziny izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas?
  • Jakie są szacowane liczby dotyczące ofiar po obu stronach konfliktu izraelsko-palestyńskiego od października 2023 roku?

Izraelska armia gromadzi obecnie siły przed operacją, której celem ma być całkowita okupacja wojskowa miasta Gaza, największego ośrodka miejskiego w Strefie Gazy. Premier Beniamin Netanjahu uznał, że zajęcie miasta jest kluczowe dla zrealizowania celu prowadzonej przez Izrael wojny, jakim jest całkowite zniszczenie Hamasu.

Ofensywa Izraela w Gazie: Z miasta uciekło już ok. 70 tysięcy osób, ale to dopiero początek

Organizacje humanitarne obawiają się jednak, że kolejna izraelska ofensywa pogłębi tylko kryzys humanitarny, którego doświadczają mieszkańcy enklawy. W Strefie Gazy brakuje żywności, leków i podstawowych środków higieny. Palestyńczycy codziennie informują o ludziach umierających z głodu. 

Czytaj więcej

„The Voice of Hind Rajab”, reż. Kaouther Ben Hania
Film
Ostatnie godziny umierającej małej Palestynki. Jedna z dziesięciu tysięcy

Mimo tych obaw szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir oświadczył, że armia „intensyfikuje działania bojowe” w Gazie. W ostatnich dniach, w związku z ofensywą w mieście Gazie, uciekło ok. 70 tysięcy osób – twierdzi pragnący zachować anonimowość przedstawiciel COGAT. 

Ten sam przedstawiciel resortu obrony Izraela szacuje, że nawet milion Palestyńczyków będzie musiało uciekać na południe enklawy w związku z działaniami izraelskiej armii. Nie wskazał jednak ram czasowych, w jakich do tego dojdzie. ONZ szacuje, że w Gazie i wokół niej, na terenie, na którym ogłoszono klęskę głodu, mieszka właśnie blisko miliona osób. 

Pod koniec sierpnia rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że ewakuacja Gazy jest „nieunikniona”. Międzynarodowy Czerwony Krzyż ostrzegał, że bezpieczne przeprowadzenie takiej ewakuacji będzie niemożliwe. 

W ciągu trwającej od 7 października 2023 roku wojny Izraela z Hamasem większość z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy musiała już, przynajmniej raz, opuszczać swoje domy w związku z działaniami militarnymi Izraela. W środę w atakach Izraela zginąć miały w Strefie Gazy 62 osoby. 

Protesty w Izraelu. Matka zakładnika: Mój syn mógłby wrócić już jutro, wystarczy jedna decyzja Beniamina Netanjahu

Tymczasem w Jerozolimie setki osób protestowały w środę domagając się zawieszenia broni w wojnie z Hamasem i uwolnienia pozostających jeszcze w rękach Palestyńczyków zakładników uprowadzonych do enklawy po ataku z 7 października 2023 roku. Rodziny zakładników, którzy nadal przebywają w Strefie Gazy i organizacje antywojenne wzywają do trzydniowego protestu, którego kulminacja ma nastąpić w piątek. 

Foto: Infografika PAP

Matka Matana Angresta, żołnierza, który jest przetrzymywany w Gazie, zaapelowała do Beniamina Netanjahu na konferencji prasowej. – Czekamy 700 dni, abyście wyciągnęli moje dziecko z tego piekła, to jest w pańskich rękach. Mogłabym zobaczyć Matana jutro, po jednej decyzji z pana strony – mówiła Anat Angrest. 

Spośród 251 zakładników uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy, w enklawie pozostaje jeszcze 47, z czego 25 – zdaniem strony izraelskiej – nie żyje. W ubiegłym miesiącu Hamas przyjął propozycję zawieszenia broni, które obejmowało stopniowe uwalnianie zakładników. Jednak rząd Izraela nadal nie zgodził się na warunki rozejmu i kontynuuje działania militarne podkreślając, że wojna musi zakończyć się na warunkach Izraela. 

– Wybraliście poświęcenie ich, porzucenie ich – oskarżała władze w Tel Awiwie Anat Angrest.

Do zakończenia wojny wezwała też Nira Szarabi, której mąż, Jossi, zginął w niewoli Hamasu. – Presja militarna zagraża życiu zakładników – mówiła. 

W czasie protestu w Jerozolimie podpalono kosz na śmieci, a wywołany tym pożar zniszczył samochód należący do izraelskiego rezerwisty. Minister sprawiedliwości Izraela Jariw Lewin potępił „terror” stosowany przez część demonstrantów. 

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło 1 219 osób. W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd – według palestyńskich szacunków – 63 746 osób. 

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy

