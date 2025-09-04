Ten sam przedstawiciel resortu obrony Izraela szacuje, że nawet milion Palestyńczyków będzie musiało uciekać na południe enklawy w związku z działaniami izraelskiej armii. Nie wskazał jednak ram czasowych, w jakich do tego dojdzie. ONZ szacuje, że w Gazie i wokół niej, na terenie, na którym ogłoszono klęskę głodu, mieszka właśnie blisko miliona osób.

Pod koniec sierpnia rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że ewakuacja Gazy jest „nieunikniona”. Międzynarodowy Czerwony Krzyż ostrzegał, że bezpieczne przeprowadzenie takiej ewakuacji będzie niemożliwe.

W ciągu trwającej od 7 października 2023 roku wojny Izraela z Hamasem większość z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy musiała już, przynajmniej raz, opuszczać swoje domy w związku z działaniami militarnymi Izraela. W środę w atakach Izraela zginąć miały w Strefie Gazy 62 osoby.

Protesty w Izraelu. Matka zakładnika: Mój syn mógłby wrócić już jutro, wystarczy jedna decyzja Beniamina Netanjahu

Tymczasem w Jerozolimie setki osób protestowały w środę domagając się zawieszenia broni w wojnie z Hamasem i uwolnienia pozostających jeszcze w rękach Palestyńczyków zakładników uprowadzonych do enklawy po ataku z 7 października 2023 roku. Rodziny zakładników, którzy nadal przebywają w Strefie Gazy i organizacje antywojenne wzywają do trzydniowego protestu, którego kulminacja ma nastąpić w piątek.

Izraelska operacja militarna w Strefie Gazy Foto: Infografika PAP

Matka Matana Angresta, żołnierza, który jest przetrzymywany w Gazie, zaapelowała do Beniamina Netanjahu na konferencji prasowej. – Czekamy 700 dni, abyście wyciągnęli moje dziecko z tego piekła, to jest w pańskich rękach. Mogłabym zobaczyć Matana jutro, po jednej decyzji z pana strony – mówiła Anat Angrest.