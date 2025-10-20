Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Rosja odrzuca plan Donalda Trumpa dotyczący wojny w Ukrainie. - Stanowisko negocjacyjne Rosji, by zatrzymać wojska na obecnych liniach, pozostaje niezmienne — powiedział, cytowany przez agencję Interfax.

Publikacja: 20.10.2025 19:00

Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy

Foto: Sputnik/Alexander Kazakov

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko zajmuje Rosja wobec planu Donalda Trumpa dotyczącego Ukrainy?
  • Jakie były reakcje polityków na apel Trumpa o zawarcie porozumienia pokojowego?
  • Jakie szczegóły rozmowy między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim zostały ujawnione?
  • Jakie tereny na Ukrainie są obecnie kontrolowane przez Rosję według raportów prasowych?

Prezydent USA po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w piątek w Waszyngtonie, zaapelował o zawarcie porozumienia pokojowego i wzywał stronę ukraińską i rosyjską do „zatrzymania się tam, gdzie są”. „Spotkanie było bardzo interesujące i serdeczne, ale powiedziałem mu, podobnie jak prezydentowi Putinowi, że nadszedł czas, aby zaprzestać zabijania i zawrzeć DEAL” – napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. „Powinni zatrzymać się w miejscu, w którym się znajdują. Niech obaj ogłoszą zwycięstwo, niech historia zdecyduje! Koniec z walkami, śmiercią i wydawaniem ogromnych, niemożliwych do pokrycia sum pieniędzy. Gdybym był prezydentem, ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła. Tysiące ludzi ginie co tydzień – KONIEC Z TYM, WRACAJCIE DO SWOICH RODZIN W POKOJU!!” – zaznaczył polityk. 

Foto: Truth Social

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stanowczo odrzucił oświadczenie Donalda Trumpa, który stwierdził, że Rosja mogłaby zaprzestać działań wojennych i zachować zajęte obecnie terytoria, dopiero później przechodząc do rozmów pokojowych.

Trump na spotkaniu z Zełenskim: Tomahawki mogą zostać odebrane przez Putina jako eskalacja
Polityka
Trump na spotkaniu z Zełenskim: Tomahawki mogą zostać odebrane przez Putina jako eskalacja
Rzecznik Kremla: Stanowisko Rosji pozostaje spójne i niezmienne

Pieskow zaznaczył, że stanowisko Rosji w sprawie wstrzymania działań wojennych na obecnych liniach frontu nie uległo zmianie. „Kwestia ta była wielokrotnie poruszana podczas rozmów rosyjsko-amerykańskich” – miał stwierdzić rzecznik Kremla, którego cytuje agencja Interfax. Pieskow zaznaczył też, że stanowisko „pozostaje spójne i niezmienne”. 

Rosyjski polityk odrzucił oświadczenie Donalda Trumpa, nazywając słowa amerykańskiego prezydenta „prasowymi doniesieniami”. Dodał także, że „pojawiło się wiele oświadczeń w tej sprawie”. 

Kierwiński: Tyranowi z Kremla nie odpowiada nawet skrojona pod niego propozycja

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński. „Putin odrzuca plan Trumpa dla Ukrainy. Tyranowi z Kremla nie odpowiada nawet tak skrojona pod niego propozycja. Polski rząd ma rację, pokazując, że w rozmowach z Rosją liczy się wyłącznie siła i nieustępliwość” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak wyglądała rozmowa Trump–Zełenski?

W piątek – dzień po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem – Donald Trump spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach rozmowy polityków w niedzielę pisał „Financial Times”. Według źródeł dziennika prezydent USA miał m.in. odrzucać mapy przedstawiające linię frontu na Ukrainie oraz nalegać, by Zełenski oddał Putinowi cały Donbas. Wielokrotnie miał powtarzać też argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił mu dzień wcześniej podczas rozmowy telefonicznej. Jak podawał „FT”, choć ostatecznie Ukraińcy zdołali przekonać Trumpa, by poparł „zamrożenie” obecnej linii frontu, burzliwe spotkanie pokazało, jak zmienne jest stanowisko prezydenta USA w sprawie wojny oraz jego gotowość do zaakceptowania maksymalistycznych żądań Putina. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Polityka
Jak przebiegła rozmowa Trumpa z Zełenskim w Białym Domu? „Jeśli Putin zechce, zniszczy cię”
Podczas piątkowego spotkania Trump – jak twierdzą europejscy urzędnicy poinformowani o przebiegu rozmów – powtarzał niemal dosłownie argumenty Putina, nawet jeśli przeczyły jego własnym wcześniejszym wypowiedziom o słabości Rosji.

1335. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Ten plik jest gotowy do pobrania.

1335. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Ten plik jest gotowy do pobrania.

Foto: PAP

Według jednego z europejskich urzędników z wiedzą o spotkaniu, Trump powiedział Zełenskiemu, że musi zawrzeć porozumienie, „bo inaczej zostanie zniszczony”. Donald Trump zaprzeczył później, jakoby wywierał presję na Zełenskiego, by ten zgodził się na warunki Rosji. 

Jak zauważa „The Moscow Times”, Rosja kontroluje obecnie prawie cały obwód ługański i około 79 proc. obwodu donieckiego. Łącznie kontroluje nieco poniżej 20 proc. terytorium Ukrainy.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Prezydent USA po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w piątek w Waszyngtonie, zaapelował o zawarcie porozumienia pokojowego i wzywał stronę ukraińską i rosyjską do „zatrzymania się tam, gdzie są". „Spotkanie było bardzo interesujące i serdeczne, ale powiedziałem mu, podobnie jak prezydentowi Putinowi, że nadszedł czas, aby zaprzestać zabijania i zawrzeć DEAL" – napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. „Powinni zatrzymać się w miejscu, w którym się znajdują. Niech obaj ogłoszą zwycięstwo, niech historia zdecyduje! Koniec z walkami, śmiercią i wydawaniem ogromnych, niemożliwych do pokrycia sum pieniędzy. Gdybym był prezydentem, ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła. Tysiące ludzi ginie co tydzień – KONIEC Z TYM, WRACAJCIE DO SWOICH RODZIN W POKOJU!!" – zaznaczył polityk. 

