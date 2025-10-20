Kreml odniósł się do planu Trumpa ws. Ukrainy

Rzecznik Kremla: Stanowisko Rosji pozostaje spójne i niezmienne

Pieskow zaznaczył, że stanowisko Rosji w sprawie wstrzymania działań wojennych na obecnych liniach frontu nie uległo zmianie. „Kwestia ta była wielokrotnie poruszana podczas rozmów rosyjsko-amerykańskich” – miał stwierdzić rzecznik Kremla, którego cytuje agencja Interfax. Pieskow zaznaczył też, że stanowisko „pozostaje spójne i niezmienne”.

Rosyjski polityk odrzucił oświadczenie Donalda Trumpa, nazywając słowa amerykańskiego prezydenta „prasowymi doniesieniami”. Dodał także, że „pojawiło się wiele oświadczeń w tej sprawie”.

Kierwiński: Tyranowi z Kremla nie odpowiada nawet skrojona pod niego propozycja

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński. „Putin odrzuca plan Trumpa dla Ukrainy. Tyranowi z Kremla nie odpowiada nawet tak skrojona pod niego propozycja. Polski rząd ma rację, pokazując, że w rozmowach z Rosją liczy się wyłącznie siła i nieustępliwość” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak wyglądała rozmowa Trump–Zełenski?

W piątek – dzień po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem – Donald Trump spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach rozmowy polityków w niedzielę pisał „Financial Times”. Według źródeł dziennika prezydent USA miał m.in. odrzucać mapy przedstawiające linię frontu na Ukrainie oraz nalegać, by Zełenski oddał Putinowi cały Donbas. Wielokrotnie miał powtarzać też argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił mu dzień wcześniej podczas rozmowy telefonicznej. Jak podawał „FT”, choć ostatecznie Ukraińcy zdołali przekonać Trumpa, by poparł „zamrożenie” obecnej linii frontu, burzliwe spotkanie pokazało, jak zmienne jest stanowisko prezydenta USA w sprawie wojny oraz jego gotowość do zaakceptowania maksymalistycznych żądań Putina.