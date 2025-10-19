Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jak przebiegła rozmowa Trumpa z Zełenskim w Białym Domu? „Jeśli Putin zechce, zniszczy cię”

Prezydent USA Donald Trump nalegał podczas piątkowego spotkania w Białym Domu, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaakceptował warunki Rosji dotyczące zakończenia wojny. Ostrzegł, że Władimir Putin powiedział mu, iż „zniszczy” Ukrainę, jeśli ta się nie zgodzi - informuje „Financial Times”.

Publikacja: 19.10.2025 20:10

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Foto: REUTERS/Al Drago

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wyglądała rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu?
  • Jaką propozycję zakończenia wojny przedstawili Rosjanie?
  • Jakie były reakcje ukraińskich i europejskich liderów na spotkanie w Białym Domu?
  • Jakie stanowisko zaprezentował Donald Trump w kwestii dostaw broni dla Ukrainy?
  • Jakie obszary Ukrainy były przedmiotem negocjacji w kontekście rosyjskich propozycji?

O szczegółach piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie informuje „Financial Times”. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy wielokrotnie przeradzało się w „awantury i krzyki”, a Trump – jak relacjonują źródła dziennika – „ciągle przeklinał”.

Według tych samych źródeł prezydent USA odrzucał mapy przedstawiające linię frontu na Ukrainie. Nalegał, by Zełenski oddał Putinowi cały Donbas i wielokrotnie powtarzał argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił mu dzień wcześniej podczas rozmowy telefonicznej.

Choć ostatecznie Ukraińcy zdołali przekonać Trumpa, by poparł „zamrożenie” obecnej linii frontu, burzliwe spotkanie pokazało, jak zmienne jest stanowisko prezydenta USA w sprawie wojny oraz jego gotowość do zaakceptowania maksymalistycznych żądań Putina – informuje „FT”.

Ukraińska delegacja przybyła do Białego Domu z nadzieją, że uda się przekonać Trumpa do dostarczenia Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, jednak prezydent USA ostatecznie odmówił.

Napięte spotkanie przywódców przypominało podobne, burzliwe rozmowy w Białym Domu w lutym, gdy Trump i wiceprezydent JD Vance ostro skrytykowali Zełenskiego za – jak to określili – „brak wdzięczności” wobec Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump podczas sierpniowego spotkania w Anchorage na Alasce
Publicystyka
Andrzej Łomanowski: Długi cień Władimira Putina nad Białym Domem

Donald Trump powtarzał słowa Władimira Putina

Podczas piątkowego spotkania Trump – jak twierdzą europejscy urzędnicy poinformowani o przebiegu rozmów – powtarzał niemal dosłownie argumenty Putina, nawet jeśli przeczyły jego własnym wcześniejszym wypowiedziom o słabości Rosji.

Według jednego z europejskich urzędników z wiedzą o spotkaniu, Trump powiedział Zełenskiemu, że musi zawrzeć porozumienie, „bo inaczej zostanie zniszczony”.

– Przegrywasz wojnę. Jeśli (Putin – red.) zechce, zniszczy cię – miał ostrzec Zełenskiego prezydent USA. W pewnym momencie Trump miał odrzucić na bok mapy przedstawiające ukraińskie pozycje na froncie – podało źródło zaznajomione z przebiegiem rozmowy.

Trump powiedział w niedzielę w rozmowie z Fox News, że jest „pewny możliwości zakończenia konfliktu”, dodając, że Putin „coś zatrzyma, wygrał pewne terytoria”.

Czytaj więcej

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Spotkanie Trump - Putin na Węgrzech. Zełenski gotów przylecieć do Budapesztu

Nowa propozycja Rosji: Donbas za część południa Ukrainy

W czwartek Putin miał przedstawić Trumpowi nową propozycję, zgodnie z którą Ukraina oddałaby Rosji kontrolowane przez siebie części Donbasu w zamian za niewielkie obszary dwóch obwodów na południu kraju – chersońskiego i zaporoskiego.

To nieznaczna korekta w stosunku do propozycji z ostatniego spotkania Putina z Trumpem w sierpniu na Alasce, gdzie rosyjski przywódca zaproponował „zamrożenie” linii frontu w zamian za pełne przekazanie Donbasu. Tamto spotkanie również zakończyło się kłótnią po tym, jak Putin odrzucił apel Trumpa o natychmiastowe zawieszenie broni i długo rozwodził się nad historią Ukrainy, co skłoniło USA do rozważenia zwiększenia wsparcia dla Kijowa, m.in. poprzez dostawy rakiet Tomahawk.

Oddanie pozostałej części Donbasu, która wciąż znajduje się pod kontrolą Ukrainy, byłoby dla Kijowa nie do zaakceptowania – oznaczałoby przekazanie Moskwie terytoriów, których Rosja nie zdołała w pełni zdobyć od 2014 roku, mimo trwającej od 2022 roku inwazji na pełną skalę.

Rosyjskie wojska mają trudności z utrzymaniem pozycji w obwodach chersońskim i zaporoskim, które Putin zaproponował w zamian. Od 2022 roku nie poczyniły tam praktycznie żadnych postępów.

– Oddanie Donbasu bez walki byłoby nie do przyjęcia dla ukraińskiego społeczeństwa, a Putin doskonale o tym wie – powiedział Ołeksandr Mereżko, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej. – To nie chodzi o zdobywanie nowych terytoriów dla Rosji, tylko o próbę zniszczenia nas od środka i podzielenia społeczeństwa – dodał.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Świat
Biały Dom: Stany Zjednoczone Ameryki są coraz bardziej zmęczone tą wojną

Spotkanie w Białym Domu. Wynik rozczarował europejskich sojuszników Ukrainy

Agresywne powtarzanie przez Trumpa retoryki Putina w piątek rozwiało nadzieje wielu europejskich sojuszników Ukrainy, którzy liczyli, że prezydent USA zdecyduje się zwiększyć wsparcie dla Kijowa. Ta nadzieja wzrosła po tym, jak w ostatnich tygodniach Trump wyrażał frustrację z powodu niechęci Putina do bezpośrednich rozmów pokojowych z Zełenskim. Trzej europejscy urzędnicy poinformowani o rozmowach w Białym Domu potwierdzili „Financial Times”, że Trump przez większość spotkania pouczał Zełenskiego, powtarzając argumenty Putina i nalegając, by zaakceptował rosyjską propozycję.

– Zełenski był po tym spotkaniu bardzo negatywnie nastawiony – powiedział jeden z rozmówców dziennika, dodając, że europejscy przywódcy „nie są optymistyczni, ale pragmatyczni w planowaniu dalszych kroków”.

W oświadczeniu wydanym w niedzielę Zełenski podkreślił, że „potrzebne są zdecydowane działania ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy oraz krajów G20 i G7, by zakończyć wojnę”.

„Nikt z nas nie powinien wywierać presji na Zełenskiego w kwestii ustępstw terytorialnych. Wszyscy powinniśmy naciskać na Rosję, aby zaprzestała agresji. Ustępstwa nigdy nie były drogą do sprawiedliwego i trwałego pokoju.” - napisał na X premier Donald Tusk.

Źródło: rp.pl

