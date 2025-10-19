Z tego artykułu się dowiesz: Jak wyglądała rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu?

Jaką propozycję zakończenia wojny przedstawili Rosjanie?

Jakie były reakcje ukraińskich i europejskich liderów na spotkanie w Białym Domu?

Jakie stanowisko zaprezentował Donald Trump w kwestii dostaw broni dla Ukrainy?

Jakie obszary Ukrainy były przedmiotem negocjacji w kontekście rosyjskich propozycji?

O szczegółach piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie informuje „Financial Times”. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy wielokrotnie przeradzało się w „awantury i krzyki”, a Trump – jak relacjonują źródła dziennika – „ciągle przeklinał”.

Według tych samych źródeł prezydent USA odrzucał mapy przedstawiające linię frontu na Ukrainie. Nalegał, by Zełenski oddał Putinowi cały Donbas i wielokrotnie powtarzał argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił mu dzień wcześniej podczas rozmowy telefonicznej.

Choć ostatecznie Ukraińcy zdołali przekonać Trumpa, by poparł „zamrożenie” obecnej linii frontu, burzliwe spotkanie pokazało, jak zmienne jest stanowisko prezydenta USA w sprawie wojny oraz jego gotowość do zaakceptowania maksymalistycznych żądań Putina – informuje „FT”.

Ukraińska delegacja przybyła do Białego Domu z nadzieją, że uda się przekonać Trumpa do dostarczenia Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, jednak prezydent USA ostatecznie odmówił.