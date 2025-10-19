Aktualizacja: 19.10.2025 20:31 Publikacja: 19.10.2025 20:10
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Foto: REUTERS/Al Drago
O szczegółach piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie informuje „Financial Times”. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy wielokrotnie przeradzało się w „awantury i krzyki”, a Trump – jak relacjonują źródła dziennika – „ciągle przeklinał”.
Według tych samych źródeł prezydent USA odrzucał mapy przedstawiające linię frontu na Ukrainie. Nalegał, by Zełenski oddał Putinowi cały Donbas i wielokrotnie powtarzał argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił mu dzień wcześniej podczas rozmowy telefonicznej.
Choć ostatecznie Ukraińcy zdołali przekonać Trumpa, by poparł „zamrożenie” obecnej linii frontu, burzliwe spotkanie pokazało, jak zmienne jest stanowisko prezydenta USA w sprawie wojny oraz jego gotowość do zaakceptowania maksymalistycznych żądań Putina – informuje „FT”.
Ukraińska delegacja przybyła do Białego Domu z nadzieją, że uda się przekonać Trumpa do dostarczenia Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, jednak prezydent USA ostatecznie odmówił.
Napięte spotkanie przywódców przypominało podobne, burzliwe rozmowy w Białym Domu w lutym, gdy Trump i wiceprezydent JD Vance ostro skrytykowali Zełenskiego za – jak to określili – „brak wdzięczności” wobec Stanów Zjednoczonych.
Podczas piątkowego spotkania Trump – jak twierdzą europejscy urzędnicy poinformowani o przebiegu rozmów – powtarzał niemal dosłownie argumenty Putina, nawet jeśli przeczyły jego własnym wcześniejszym wypowiedziom o słabości Rosji.
Według jednego z europejskich urzędników z wiedzą o spotkaniu, Trump powiedział Zełenskiemu, że musi zawrzeć porozumienie, „bo inaczej zostanie zniszczony”.
– Przegrywasz wojnę. Jeśli (Putin – red.) zechce, zniszczy cię – miał ostrzec Zełenskiego prezydent USA. W pewnym momencie Trump miał odrzucić na bok mapy przedstawiające ukraińskie pozycje na froncie – podało źródło zaznajomione z przebiegiem rozmowy.
Trump powiedział w niedzielę w rozmowie z Fox News, że jest „pewny możliwości zakończenia konfliktu”, dodając, że Putin „coś zatrzyma, wygrał pewne terytoria”.
W czwartek Putin miał przedstawić Trumpowi nową propozycję, zgodnie z którą Ukraina oddałaby Rosji kontrolowane przez siebie części Donbasu w zamian za niewielkie obszary dwóch obwodów na południu kraju – chersońskiego i zaporoskiego.
To nieznaczna korekta w stosunku do propozycji z ostatniego spotkania Putina z Trumpem w sierpniu na Alasce, gdzie rosyjski przywódca zaproponował „zamrożenie” linii frontu w zamian za pełne przekazanie Donbasu. Tamto spotkanie również zakończyło się kłótnią po tym, jak Putin odrzucił apel Trumpa o natychmiastowe zawieszenie broni i długo rozwodził się nad historią Ukrainy, co skłoniło USA do rozważenia zwiększenia wsparcia dla Kijowa, m.in. poprzez dostawy rakiet Tomahawk.
Oddanie pozostałej części Donbasu, która wciąż znajduje się pod kontrolą Ukrainy, byłoby dla Kijowa nie do zaakceptowania – oznaczałoby przekazanie Moskwie terytoriów, których Rosja nie zdołała w pełni zdobyć od 2014 roku, mimo trwającej od 2022 roku inwazji na pełną skalę.
Rosyjskie wojska mają trudności z utrzymaniem pozycji w obwodach chersońskim i zaporoskim, które Putin zaproponował w zamian. Od 2022 roku nie poczyniły tam praktycznie żadnych postępów.
– Oddanie Donbasu bez walki byłoby nie do przyjęcia dla ukraińskiego społeczeństwa, a Putin doskonale o tym wie – powiedział Ołeksandr Mereżko, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej. – To nie chodzi o zdobywanie nowych terytoriów dla Rosji, tylko o próbę zniszczenia nas od środka i podzielenia społeczeństwa – dodał.
Agresywne powtarzanie przez Trumpa retoryki Putina w piątek rozwiało nadzieje wielu europejskich sojuszników Ukrainy, którzy liczyli, że prezydent USA zdecyduje się zwiększyć wsparcie dla Kijowa. Ta nadzieja wzrosła po tym, jak w ostatnich tygodniach Trump wyrażał frustrację z powodu niechęci Putina do bezpośrednich rozmów pokojowych z Zełenskim. Trzej europejscy urzędnicy poinformowani o rozmowach w Białym Domu potwierdzili „Financial Times”, że Trump przez większość spotkania pouczał Zełenskiego, powtarzając argumenty Putina i nalegając, by zaakceptował rosyjską propozycję.
– Zełenski był po tym spotkaniu bardzo negatywnie nastawiony – powiedział jeden z rozmówców dziennika, dodając, że europejscy przywódcy „nie są optymistyczni, ale pragmatyczni w planowaniu dalszych kroków”.
W oświadczeniu wydanym w niedzielę Zełenski podkreślił, że „potrzebne są zdecydowane działania ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy oraz krajów G20 i G7, by zakończyć wojnę”.
„Nikt z nas nie powinien wywierać presji na Zełenskiego w kwestii ustępstw terytorialnych. Wszyscy powinniśmy naciskać na Rosję, aby zaprzestała agresji. Ustępstwa nigdy nie były drogą do sprawiedliwego i trwałego pokoju.” - napisał na X premier Donald Tusk.
