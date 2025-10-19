Aktualizacja: 19.10.2025 19:00 Publikacja: 19.10.2025 18:52
Donald Trump
W wywiadzie wyemitowanym w programie Sunday Morning Futures prezydent USA zasugerował, że w ramach umowy opracowanej przez Biały Dom Rosja prawdopodobnie mogłaby zachować terytoria, które zajęła od lutego 2022 roku.
Trump rozmawiał z Władimirem Putinem przez telefon przez dwie godziny w czwartek, a następnego dnia spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim. W niedzielę prezydent USA został zapytany, czy podczas rozmowy z Putinem odniósł wrażenie, że rosyjski przywódca „jest gotów zakończyć tę wojnę bez przejmowania znaczących obszarów Ukrainy”.
Trump przerwał dziennikarce i odpowiedział: „Tak, tak”. Jednak jego ton zmienił się, gdy dziennikarka dokończyła, pytając, czy Putin odda Ukrainie okupowane terytoria. – Cóż, on coś zatrzyma. Walczyli i, cóż, ma dużo, dużo ziemi. Wiesz... wywalczył pewne terytoria – powiedział Trump, po czym dodał: „Wiesz, jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę, a potem wychodzi”.
To poważna zmiana w stosunku do jego ostrzejszej retoryki z końca września, gdy nawoływał Ukrainę, by walczyła dalej, aż odzyska wszystkie utracone tereny. Ukraina nie sygnalizowała gotowości do uznania rosyjskich roszczeń wobec Krymu i Donbasu.
Gdy latem rozmowy pokojowe z Rosją utknęły w martwym punkcie, Trump zaostrzył stanowisko wobec Moskwy i zaczął skłaniać się ku wersji, która wśród waszyngtońskich ekspertów ds. polityki zagranicznej panuje od 2022 roku: Władimir Putin nie jest zainteresowany pokojem bez istotnych ukraińskich ustępstw terytorialnych.
W ostatnim tygodniu Trump ponownie podjął starania, by zawrzeć porozumienie pokojowe, ośmielony rozejmem, jaki Biały Dom wynegocjował między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy. W niedzielę rozejm ten zaczął się jednak chwiać, gdy obie strony oskarżały się nawzajem o jego naruszenie.
We wrześniu Trump pisał na platformie Truth Social, że Ukraina może „odzyskać swoje państwo w pierwotnych granicach, a kto wie, może nawet więcej!”. W innych wypowiedziach sugerował zwiększenie presji na Moskwę, m.in. poprzez nowy pakiet sankcji w Kongresie lub sprzedaż Ukrainie dodatkowej broni, w tym rakiet manewrujących Tomahawk.
Pociski, o które zabiegał prezydent Zełenski, mają zasięg około 1600 kilometrów, ale eksperci ostrzegali, że dostarczenie sprzętu i przeszkolenie ukraińskich sił mogłoby potrwać lata. Zełenski ponowił prośbę o te rakiety podczas wizyty w Białym Domu w piątek, podkreślając, że dalsza pomoc wojskowa USA – w tym nowe systemy uzbrojenia – to najskuteczniejszy sposób na wywarcie presji na Rosję, by wróciła do rozmów pokojowych.
– Tak, mogę mu (Putinowi - red.) powiedzieć, że jeśli wojna nie zostanie zakończona, możemy to zrobić. Może nie, ale możemy – mówił Trump na początku października. – Czy chcą, żeby Tomahawki leciały w ich kierunku? Nie sądzę – dodał.
Prezydent USA rezygnował jednak z tego pomysłu po groźbach ze strony Rosji i rozmowie z Putinem w czwartek.
