W wywiadzie wyemitowanym w programie Sunday Morning Futures prezydent USA zasugerował, że w ramach umowy opracowanej przez Biały Dom Rosja prawdopodobnie mogłaby zachować terytoria, które zajęła od lutego 2022 roku.



Trump rozmawiał z Władimirem Putinem przez telefon przez dwie godziny w czwartek, a następnego dnia spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim. W niedzielę prezydent USA został zapytany, czy podczas rozmowy z Putinem odniósł wrażenie, że rosyjski przywódca „jest gotów zakończyć tę wojnę bez przejmowania znaczących obszarów Ukrainy”.

Trump przerwał dziennikarce i odpowiedział: „Tak, tak”. Jednak jego ton zmienił się, gdy dziennikarka dokończyła, pytając, czy Putin odda Ukrainie okupowane terytoria. – Cóż, on coś zatrzyma. Walczyli i, cóż, ma dużo, dużo ziemi. Wiesz... wywalczył pewne terytoria – powiedział Trump, po czym dodał: „Wiesz, jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę, a potem wychodzi”.

Zmiana tonu Trumpa po wrześniowych deklaracjach o „pełnym zwycięstwie Ukrainy”

To poważna zmiana w stosunku do jego ostrzejszej retoryki z końca września, gdy nawoływał Ukrainę, by walczyła dalej, aż odzyska wszystkie utracone tereny. Ukraina nie sygnalizowała gotowości do uznania rosyjskich roszczeń wobec Krymu i Donbasu.