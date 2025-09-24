Trump po spotkaniu z Zełenskim umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym zadeklarował, iż Ukraina jest w stanie, przy wsparciu UE, odbić okupowane obecnie przez Rosję terytoria.

Reklama Reklama

Donald Trump: Ukraina może odbić swoje terytorium. Dmitrij Pieskow: Nie ze wszystkim możemy się zgodzić

„Po poznaniu i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy i Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie” – napisał prezydent USA. Dodał, że „z czasem, cierpliwością i wsparciem finansowym Europy, a w szczególności NATO (...) jest to jak najbardziej realne”.

Wołodymyr Zełenski przyznał potem, że jest zaskoczony wpisem Trumpa. Ocenił, iż jest on sygnałem, że prezydent USA zamierza wspierać Rosję do końca.

O oświadczenie Trumpa pytany był rzecznik Kremla. - Wczoraj, oni (Trump i Zełenski) spotkali się. Oczywiście, Trump usłyszał wersję Zełenskiego dotyczącą tego, co się dzieje. I, najwyraźniej, w tym momencie ta wersja jest powodem dla usłyszanej oceny. Nie możemy się ze wszystkim w niej zgodzić - odparł.