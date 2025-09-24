Aktualizacja: 24.09.2025 11:44 Publikacja: 24.09.2025 11:28
Donald Trump i Dmitrij Pieskow
Foto: REUTERS
Trump po spotkaniu z Zełenskim umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym zadeklarował, iż Ukraina jest w stanie, przy wsparciu UE, odbić okupowane obecnie przez Rosję terytoria.
„Po poznaniu i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy i Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie” – napisał prezydent USA. Dodał, że „z czasem, cierpliwością i wsparciem finansowym Europy, a w szczególności NATO (...) jest to jak najbardziej realne”.
Wołodymyr Zełenski przyznał potem, że jest zaskoczony wpisem Trumpa. Ocenił, iż jest on sygnałem, że prezydent USA zamierza wspierać Rosję do końca.
O oświadczenie Trumpa pytany był rzecznik Kremla. - Wczoraj, oni (Trump i Zełenski) spotkali się. Oczywiście, Trump usłyszał wersję Zełenskiego dotyczącą tego, co się dzieje. I, najwyraźniej, w tym momencie ta wersja jest powodem dla usłyszanej oceny. Nie możemy się ze wszystkim w niej zgodzić - odparł.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1308 dniu wojny
Foto: PAP
Trump w swoim wpisie stwierdził m.in. że Rosja od trzech i pół roku „bezcelowo” prowadzi wojnę, którą prawdziwa potęga militarna zakończyłaby w niecały tydzień. Jak dodał czyni to z Rosji „papierowego tygrysa”. Trump przewidywał też, że Ukraina będzie w stanie odzyskać utracone ziemie, gdy Rosjanie zdadzą sobie sprawę z tego, jakie koszty wojny ponoszą.
- Kontynuujemy SWO (akronim od Specjalna Wojskowa Operacja – tak władze Rosji określają wojnę z Ukrainą - red.), by zapewnić swoje interesy i osiągnąć cele ustanowione przez naczelnego dowódcę Putina, prezydenta naszego kraju na początku (wojny – red.). Robimy to zarówno dla teraźniejszości naszego kraju, jak i dla jego przyszłości, dla wielu kolejnych pokoleń. Nie mamy alternatywy – stwierdził rzecznik Kremla.
Czytaj więcej
My nie dostarczamy broni, która pozwala na prowadzenie wojny w Strefie Gazy - mówił w rozmowie z...
Pieskow powtórzył stanowisko Kremla, że aby interesy Rosji zostały zabezpieczone musi dojść do uporania się z „pierwotnymi przyczynami konfliktu”.
- Putin wielokrotnie próbował i proponował odniesienie się do tych pierwotnych przyczyn i rozwiązanie problemu. Proponował to Amerykanom, wówczas administracji Joe Bidena. Przed Bidenem, proponował to Obamie. Proponował to wszystkim, całemu światu. Ale słyszeliśmy tylko odmowę rozmowy o tej kwestii od Amerykanów – stwierdził rzecznik Kremla.
- Słyszeliśmy stanowcze upomnienie ze strony Europejczyków, by Rosja nie wtykała nosa w kwestie bezpieczeństwa europejskiego i że oni uporają się z tym sami. To kompletnie sprzeczne z naszą zasadą niepodzielności bezpieczeństwa. Nie można zajmować się bezpieczeństwem europejskim kosztem bezpieczeństwa Rosji – oświadczył.
Pieskow podkreślił, że Rosja jest integralną częścią europejskiego bezpieczeństwa. - Dlatego wszelkie rozmowy o bezpieczeństwie bez Rosji lub kosztem Rosji są, co najmniej, bezpodstawne, a w rzeczywistości groźne i nieakceptowalne dla nas – podsumował rzecznik Kremla.
Mówiąc o „pierwotnych korzeniach konfliktu” Rosja ma na myśli m.in. prawo Ukrainy do decydowania o tym, do jakiego sojuszu chce należeć, co jest suwerennym prawem każdego państwa. Tuż przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą Moskwa proponowała, by NATO wykluczyło możliwość rozszerzenia na wschód, a także by wycofało swoją infrastrukturę wojskową z państw, które przystąpiły do NATO po 1997 roku – a więc m.in. Polski. Pełnowymiarową agresję przeciw Ukrainie Rosja rozpoczęła jednostronnie, bez zagrożenia militarnego ze strony sąsiedniego państwa.
W czasie niedawnego szczytu z udziałem Trumpa i Władimira Putina na Alasce, przywódca Rosji miał przedstawić warunki zawieszenia broni obejmujące deklarację, że Ukraina nie zostanie w przyszłości członkiem NATO, wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego oraz obietnicę, że na terytorium Ukrainy nie pojawią się wojska państw Zachodu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trump po spotkaniu z Zełenskim umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym zadeklarował, iż Ukraina jest w stanie, przy wsparciu UE, odbić okupowane obecnie przez Rosję terytoria.
My nie dostarczamy broni, która pozwala na prowadzenie wojny w Strefie Gazy - mówił w rozmowie z francuską telew...
Rosja jest gotowa stosować się do limitów ilościowych wprowadzonych przez układ New START jeszcze przez rok po w...
Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara jako pierwszy prezydent tego kraju od prawie 60 lat przybył do Nowego Jorku na d...
W niedzielnym ataku powietrznym Izraela na cel w południowym Libanie zginęło pięć osób - podaje libański rząd. P...
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un stwierdził, że jest skłonny do wznowienia dialogu ze Stanami Zjednoczonym...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas