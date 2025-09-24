Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kreml reaguje na słowa Donalda Trumpa. „Nie ze wszystkim się zgadzamy”

Donald Trump usłyszał wersję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą tego, co dzieje się (na froncie) - tak rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, w rozmowie z rosyjskim radiem RBC.

Publikacja: 24.09.2025 11:28

Donald Trump i Dmitrij Pieskow

Donald Trump i Dmitrij Pieskow

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Trump po spotkaniu z Zełenskim umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym zadeklarował, iż Ukraina jest w stanie, przy wsparciu UE, odbić okupowane obecnie przez Rosję terytoria.

Donald Trump: Ukraina może odbić swoje terytorium. Dmitrij Pieskow: Nie ze wszystkim możemy się zgodzić

 „Po poznaniu i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy i Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie” – napisał prezydent USA. Dodał, że „z czasem, cierpliwością i wsparciem finansowym Europy, a w szczególności NATO (...) jest to jak najbardziej realne”.

Wołodymyr Zełenski przyznał potem, że jest zaskoczony wpisem Trumpa. Ocenił, iż jest on sygnałem, że prezydent USA zamierza wspierać Rosję do końca. 

O oświadczenie Trumpa pytany był rzecznik Kremla. - Wczoraj, oni (Trump i Zełenski) spotkali się. Oczywiście, Trump usłyszał wersję Zełenskiego dotyczącą tego, co się dzieje. I, najwyraźniej, w tym momencie ta wersja jest powodem dla usłyszanej oceny. Nie możemy się ze wszystkim w niej zgodzić - odparł.

Reklama
Reklama
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1308 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1308 dniu wojny

Foto: PAP

Trump w swoim wpisie stwierdził m.in. że Rosja od trzech i pół roku „bezcelowo” prowadzi wojnę, którą prawdziwa potęga militarna zakończyłaby w niecały tydzień. Jak dodał czyni to z Rosji „papierowego tygrysa”. Trump przewidywał też, że Ukraina będzie w stanie odzyskać utracone ziemie, gdy Rosjanie zdadzą sobie sprawę z tego, jakie koszty wojny ponoszą. 

Dmitrij Pieskow: Kontynuujemy wojnę, nie mamy alternatywy

- Kontynuujemy SWO (akronim od Specjalna Wojskowa Operacja – tak władze Rosji określają wojnę z Ukrainą - red.), by zapewnić swoje interesy i osiągnąć cele ustanowione przez naczelnego dowódcę Putina, prezydenta naszego kraju na początku (wojny – red.). Robimy to zarówno dla teraźniejszości naszego kraju, jak i dla jego przyszłości, dla wielu kolejnych pokoleń. Nie mamy alternatywy – stwierdził rzecznik Kremla. 

Czytaj więcej

Emmanuel Macron i Donald Trump
Dyplomacja
Emmanuel Macron mówi, co musi zrobić Donald Trump, by otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla

Pieskow powtórzył stanowisko Kremla, że aby interesy Rosji zostały zabezpieczone musi dojść do uporania się z „pierwotnymi przyczynami konfliktu”.  

- Putin wielokrotnie próbował i proponował odniesienie się do tych pierwotnych przyczyn i rozwiązanie problemu. Proponował to Amerykanom, wówczas administracji Joe Bidena. Przed Bidenem, proponował to Obamie. Proponował to wszystkim, całemu światu. Ale słyszeliśmy tylko odmowę rozmowy o tej kwestii od Amerykanów – stwierdził rzecznik Kremla. 

Reklama
Reklama

- Słyszeliśmy stanowcze upomnienie ze strony Europejczyków, by Rosja nie wtykała nosa w kwestie bezpieczeństwa europejskiego i że oni uporają się z tym sami. To kompletnie sprzeczne z naszą zasadą niepodzielności bezpieczeństwa. Nie można zajmować się bezpieczeństwem europejskim kosztem bezpieczeństwa Rosji – oświadczył. 

Mówiąc o „pierwotnych korzeniach konfliktu” Rosja ma na myśli m.in. prawo Ukrainy do decydowania o tym, do jakiego sojuszu chce należeć, co jest suwerennym prawem każdego państwa

Pieskow podkreślił, że Rosja jest integralną częścią europejskiego bezpieczeństwa. - Dlatego wszelkie rozmowy o bezpieczeństwie bez Rosji lub kosztem Rosji są, co najmniej, bezpodstawne, a w rzeczywistości groźne i nieakceptowalne dla nas – podsumował rzecznik Kremla. 

Mówiąc o „pierwotnych korzeniach konfliktu” Rosja ma na myśli m.in. prawo Ukrainy do decydowania o tym, do jakiego sojuszu chce należeć, co jest suwerennym prawem każdego państwa. Tuż przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą Moskwa proponowała, by NATO wykluczyło możliwość rozszerzenia na wschód, a także by wycofało swoją infrastrukturę wojskową z państw, które przystąpiły do NATO po 1997 roku – a więc m.in. Polski. Pełnowymiarową agresję przeciw Ukrainie Rosja rozpoczęła jednostronnie, bez zagrożenia militarnego ze strony sąsiedniego państwa. 

W czasie niedawnego szczytu z udziałem Trumpa i Władimira Putina na Alasce, przywódca Rosji miał przedstawić warunki zawieszenia broni obejmujące deklarację, że Ukraina nie zostanie w przyszłości członkiem NATO, wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego oraz obietnicę, że na terytorium Ukrainy nie pojawią się wojska państw Zachodu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Moskwa Ukraina Osoby Dmitrij Pieskow

Trump po spotkaniu z Zełenskim umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym zadeklarował, iż Ukraina jest w stanie, przy wsparciu UE, odbić okupowane obecnie przez Rosję terytoria.

Donald Trump: Ukraina może odbić swoje terytorium. Dmitrij Pieskow: Nie ze wszystkim możemy się zgodzić

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Emmanuel Macron i Donald Trump
Dyplomacja
Emmanuel Macron mówi, co musi zrobić Donald Trump, by otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla
Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin ma propozycję dla USA. Chodzi o broń atomową
Ahmad asz-Szara
Dyplomacja
Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara wystąpi na forum ONZ. Pierwsza taka wizyta od prawie 60 lat
Izrael regularnie atakuje cele w Libanie
Dyplomacja
W izraelskim ataku na Liban zginęli cywile z USA? Sprzeczne doniesienia
Kim Dzong Un
Dyplomacja
Kim Dzong Un skłonny wznowić stosunki z USA, ale stawia warunki
Reklama
Reklama
e-Wydanie