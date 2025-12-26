Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jan Maciejewski: Zawsze przy mnie stój

Aniołowie są wśród nas, więc każde potknięcie może być pierwszym krokiem tańca. Czytanie książki na głos – wołaniem proroka.

Publikacja: 26.12.2025 14:00

Jan Maciejewski: Zawsze przy mnie stój

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jan Maciejewski

Nie mówię, żeby od razu spłodzić syna i zasadzić drzewo. Mógłbym zacząć od czegoś mniejszego. Nakarmić kota. Mieć gorączkę, palce czarne od czytania gazet. Zachwycić się linią czyichś ramion, kształtem ucha. Poczuć, jak to jest, gdy zdejmie się buty i rozprostuje wszystkie palce u nóg. Wreszcie się czegoś domyślać zamiast zawsze wszystko wiedzieć.

Aniołowie w „Niebie nad Berlinem” Wima Wendersa nie mają skrzydeł. Reżyser podejmował różne próby z ich strojami. Złociste zbroje, upierzenie mniejszego i większego rozmiaru. Wreszcie kazał aktorom założyć ich własne, ciemne, znoszone płaszcze. I tak chodzili wśród mieszkańców zachodniego Berlina, podsłuchując ich rozmowy, zaświadczając przed nimi o istnieniu wieczności. Zbierając, zapisując w notesie efekty swojej działalności. Takie jak chwila, w której motorniczy na pewnej stacji metra zamiast podać jej nazwę wykrzyczał „Ziemia Ognista!”. Albo starszy mężczyzna czytający swojemu wnukowi fragmenty „Odysei” i fakt, że ten ostatni nie mrugnął podczas słuchania ani razu. Kobieta składająca parasol w czasie ulewnego deszczu, moknąca do suchej nitki. I niewidoma, która wyczuwszy przy sobie obecność Anioła, odruchowym gestem próbowała odnaleźć zegarek.

Promocja Świąteczna!

Wybierz roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Pierwszy rok 179 zł, potem 390 zł pobierane automatycznie co roku.

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Ateńczycy nie chcą przypominać odwiedzającym, że skazali na śmierć najsłynniejszego syna swojego mia
Plus Minus
„Jak myśli świat? Podróż przez historię filozofii”: Czym jesteśmy, co mamy, w co wierzymy
Bękart z rodzaju tych, co niepokoją
Plus Minus
Bękart z rodzaju tych, co niepokoją
Nos in vitro
Plus Minus
Nos in vitro
Miasta pod presją
Plus Minus
Miasta pod presją
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Riva degli Schiavoni, dwa kroki od placu św. Marka
Plus Minus
Wenecja w pętli
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama