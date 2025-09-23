Donald Trump: państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty; Radosław Sikorski: Roger that

Pytanie o zestrzeliwanie rosyjskich samolotów padło podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Reklama Reklama

Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, odrzekł, że to „zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO”. Odmówił jednak komentarza w sprawie zakłócenia w poniedziałek pracy lotniska w Kopenhadze przez drony, dopóki nie pozna szczegółów sprawy. - Oni sami nie wiedzą, co się stało – dodał.

Czytaj więcej Społeczeństwo Drony sparaliżowały dwa europejskie lotniska Pojawienie się dronów w pobliżu lotnisk w Kopenhadze i Oslo doprowadziło do wstrzymania działania...

O zestrzeliwaniu samolotów nad terytorium NATO mówił szef polskiego MSZ Radosław Sikorski

O możliwości zestrzeliwania rosyjskich samolotów nad terytorium NATO mówił kilka dni temu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. – Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział Sikorski, zwracając się do Rosji.