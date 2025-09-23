Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump: państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty; Radosław Sikorski: Roger that

Prezydent USA Donald Trump, zapytany, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną odparł, że tak. - Tak myślę - dodał. Słowa te skomentował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, zamieszczając komentarz: „Roger that”, oznaczający potwierdzenie, przyjęcie jakiegoś komunikatu.

Aktualizacja: 23.09.2025 20:59 Publikacja: 23.09.2025 19:59

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski

Foto: Reuters/Al Drago

Bartosz Lewicki

Pytanie o zestrzeliwanie rosyjskich samolotów padło podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, odrzekł, że to „zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO”. Odmówił jednak komentarza w sprawie zakłócenia w poniedziałek pracy lotniska w Kopenhadze przez drony, dopóki nie pozna szczegółów sprawy. - Oni sami nie wiedzą, co się stało – dodał.

O zestrzeliwaniu samolotów nad terytorium NATO mówił szef polskiego MSZ Radosław Sikorski

O możliwości zestrzeliwania rosyjskich samolotów nad terytorium NATO mówił kilka dni temu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. – Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną – celowo czy omyłkowo – i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział Sikorski, zwracając się do Rosji. 

Sikorski skomentował słowa Donalda Trumpa. Nagraniem z wystąpieniem prezydenta USA opatrzył używanymi w komunikacji radiotelefonicznej słowami „Roger that”, oznaczającymi potwierdzenie, przyjęcie komunikatu. 

Również szwedzki minister obrony Pal Johnson powiedział, że jego kraj „będzie bronił swojej przestrzeni powietrznej”, jeśli rosyjskie samoloty ją naruszą. 

Wcześniej Marco Rubio przedstawił inne stanowisko, gdy był pytany o słowa Donalda Tuska, który stwierdził w poniedziałek, że rząd jest gotowy do „każdej decyzji” mającej na celu unicestwienie obiektów mogących zagrażać Polsce, w tym ich zestrzeliwania. - Nie sądzę, żeby ktokolwiek mówił o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, chyba że atakują - powiedział sekretarz stanu USA.

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego nakłada na wszystkich członków sojuszu obowiązek udzielenia pomocy każdemu zaatakowanemu państwu członkowskiemu. 

