„Wyglądał na spanikowanego”. Poważne oskarżenia byłego rzecznika wobec Beniamina Netanjahu

Eli Feldstein, były rzecznik premiera Izraela Beniamina Netanjahu powiedział, że zaraz po ataku Hamasu w październiku 2023 r. izraelski przywódca polecił mu, aby wymyślił sposób na uniknięcie odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa.

Publikacja: 23.12.2025 15:06

Beniamin Netanjahu

Beniamin Netanjahu

Foto: Ariel Schalit/Pool via Reuters

Bartosz Lewicki

Feldstein stanął przed izraelskim sądem w związku z podejrzeniami, że przekazywał prasie tajne informacje. W rozmowie z izraelskim kanałem informacyjnym Kan powiedział, że „pierwszym zadaniem”, jakie otrzymał od Netanjahu po 7 października 2023 r. było stłumienie wezwań do pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za atak na Strefę Gazy.

Krytycy Netanjahu wielokrotnie oskarżali go o to, że nie chce przyznać się do odpowiedzialności za najtragiczniejszy atak w historii Izraela. Niewiele jednak wiadomo o zachowaniu Netanjahu w dniach bezpośrednio po ataku, a premier konsekwentnie sprzeciwiał się wszczęciu w Izraelu niezależnego śledztwa – przypomina agencja AP. 

Beniamin Netanjahu „wyglądał na spanikowanego”

W rozmowie z telewizją Kan Feldstein opowiedział, że tuż po uderzeniu na Strefę Gazy Netanjahu wezwał go i zapytał „o czym mówią w wiadomościach?”. „Czy nadal mówią o odpowiedzialności?” – miał zapytać Feldsteina. – Chciał żebym wymyślił coś, co mogłoby złagodzić medialną burzę wokół pytania, czy premier wziął na siebie odpowiedzialność, czy nie – wspominał były rzecznik. 

Dodał, że Netanjahu „wyglądał na spanikowanego”, kiedy składał tę prośbę. Feldstein powiedział też, że również potem osoby z bliskiego otoczenia premiera kazały mu pomijać w komunikatach dla prasy słowo „odpowiedzialność”.

Oskarżenia wobec Feldsteina

Oświadczenia Feldsteina pojawiły się po tym, jak został oskarżony o przekazanie tajnych informacji wojskowych niemieckiemu tabloidowi w celu poprawienia wizerunku premiera w oczach opinii publicznej po zabiciu sześciu zakładników w Strefie Gazy w sierpniu ubiegłego roku.

Feldstein jest również podejrzanym w aferze nazywanej „Qatargate”, jako jeden z dwóch bliskich współpracowników Netanjahu oskarżonych o przyjmowanie pieniędzy z Kataru. 

Biuro Netanjahu nazwało wywiad z Feldsteinem „długą serią kłamliwych i powielanych oskarżeń wysuwanych przez człowieka o wyraźnych interesach osobistych, który próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność”.

7 października 2023 r., atak Hamasu na Izrael

7 października 2023 r. Hamas zabił około 1200 osób w południowym Izraelu i wziął 251 zakładników, których umieszczono w kontrolowanej przez to ugrupowanie Strefie Gazy. Izrael rozpoczął wówczas niszczycielską wojnę w Strefie Gazy, w której – według resortu zdrowia Gazy – zginęło prawie 71 tys. Palestyńczyków. Raporty te nie rozróżniają jednak cywilów od bojowników Hamasu. Z danych tych wynika jednak, że około połowa ofiar to kobiety i dzieci.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Beniamin Netanjahu
