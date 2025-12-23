„Wyglądał na spanikowanego”. Poważne oskarżenia byłego rzecznika wobec Beniamina Netanjahu

Aktualizacja: 23.12.2025 15:40 Publikacja: 23.12.2025 15:06
Beniamin Netanjahu
Foto: Ariel Schalit/Pool via Reuters
Feldstein stanął przed izraelskim sądem w związku z podejrzeniami, że przekazywał prasie tajne informacje. W rozmowie z izraelskim kanałem informacyjnym Kan powiedział, że „pierwszym zadaniem”, jakie otrzymał od Netanjahu po 7 października 2023 r. było stłumienie wezwań do pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za atak na Strefę Gazy.
Krytycy Netanjahu wielokrotnie oskarżali go o to, że nie chce przyznać się do odpowiedzialności za najtragiczniejszy atak w historii Izraela. Niewiele jednak wiadomo o zachowaniu Netanjahu w dniach bezpośrednio po ataku, a premier konsekwentnie sprzeciwiał się wszczęciu w Izraelu niezależnego śledztwa – przypomina agencja AP.
W rozmowie z telewizją Kan Feldstein opowiedział, że tuż po uderzeniu na Strefę Gazy Netanjahu wezwał go i zapytał „o czym mówią w wiadomościach?”. „Czy nadal mówią o odpowiedzialności?” – miał zapytać Feldsteina. – Chciał żebym wymyślił coś, co mogłoby złagodzić medialną burzę wokół pytania, czy premier wziął na siebie odpowiedzialność, czy nie – wspominał były rzecznik.
Dodał, że Netanjahu „wyglądał na spanikowanego”, kiedy składał tę prośbę. Feldstein powiedział też, że również potem osoby z bliskiego otoczenia premiera kazały mu pomijać w komunikatach dla prasy słowo „odpowiedzialność”.
Oświadczenia Feldsteina pojawiły się po tym, jak został oskarżony o przekazanie tajnych informacji wojskowych niemieckiemu tabloidowi w celu poprawienia wizerunku premiera w oczach opinii publicznej po zabiciu sześciu zakładników w Strefie Gazy w sierpniu ubiegłego roku.
Feldstein jest również podejrzanym w aferze nazywanej „Qatargate”, jako jeden z dwóch bliskich współpracowników Netanjahu oskarżonych o przyjmowanie pieniędzy z Kataru.
Biuro Netanjahu nazwało wywiad z Feldsteinem „długą serią kłamliwych i powielanych oskarżeń wysuwanych przez człowieka o wyraźnych interesach osobistych, który próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność”.
7 października 2023 r. Hamas zabił około 1200 osób w południowym Izraelu i wziął 251 zakładników, których umieszczono w kontrolowanej przez to ugrupowanie Strefie Gazy. Izrael rozpoczął wówczas niszczycielską wojnę w Strefie Gazy, w której – według resortu zdrowia Gazy – zginęło prawie 71 tys. Palestyńczyków. Raporty te nie rozróżniają jednak cywilów od bojowników Hamasu. Z danych tych wynika jednak, że około połowa ofiar to kobiety i dzieci.
Źródło: rp.pl
