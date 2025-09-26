Rzeczpospolita
Beniamin Netanjahu w ONZ: „Nie” dla państwa Palestyna to polityka narodu Izraela

Przemawiając do w większości pustej sali Beniamin Netanjahu zapowiedział w ONZ, że Izrael nie przerwie ofensywy w Strefie Gazy i nie pozwoli na ustanowienie państwa palestyńskiego.

Publikacja: 26.09.2025 21:37

Gdy Beniamin Netanjahu przemawiał w ONZ, znaczna część delegatów wyszła z sali. W tym czasie izraels

Gdy Beniamin Netanjahu przemawiał w ONZ, znaczna część delegatów wyszła z sali. W tym czasie izraelskie wojsko bombardowało budynki w Gazie

Foto: REUTERS/Jeenah Moon, REUTERS/Caitlin Ochs, REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Jakub Czermiński

Premier Izraela przybył do Nowego Jorku, gdzie odbywa się Zgromadzenie Ogólne ONZ, w czwartek. Szef izraelskiego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych okrężną drogą, omijając przestrzeń powietrzną państw europejskich.

Decyzja o wydłużeniu trasy o kilkaset kilometrów wiąże się z nakazem aresztowania, nałożonym na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o udział w zbrodniach wojennych, jakich izraelska armia miała dopuszczać się w Strefie Gazy.

Beniamin Netanjahu w ONZ. Protest przed budynkiem i na sali obrad

Przed piątkowym przemówieniem Netanjahu jego biuro przekazało, że na granicy Strefy Gazy izraelska armia ustawiła głośniki, by transmitować wystąpienie do Gazy. Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid w mediach społecznościowych nazwał to posunięcie „megalomańskim szaleństwem”.

W Nowym Jorku zorganizowano protest przeciw Netanjahu. „To ludobójstwo”, „Wolna Palestyna”, „Wszyscy mamy prawa”, „Pozwólcie Gazie żyć” – głosiły hasła na transparentach niesionych przez uczestników. Przed budynkiem ONZ zgromadzili się także członkowie rodzin ok. 20 żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas – domagali się oni natychmiastowego zawarcia porozumienia w celu zwolnienia ich bliskich.

Protest miał miejsce również w siedzibie ONZ – gdy Netanjahu zmierzał w kierunku pulpitu dla mówców, wśród krzyków i gwizdów znaczna część delegatów demonstracyjnie opuściła salę.

Protest przeciwko Beniaminowi Netanjahu w Nowym Jorku

Protest przeciwko Beniaminowi Netanjahu w Nowym Jorku

Foto: REUTERS/Carlos Barria

Beniamin Netanjahu chwali się wyeliminowaniem irańskich naukowców

Premier Izraela ponownie posługiwał się rekwizytami, w tym mapą, na której Iran i kilka innych państw oznaczono kolorem czerwonym i podpisano „Przekleństwo”. Mówił o „przekleństwie irańskiej osi terrorystycznej”, która, według niego, „zagraża pokojowi na całym świecie”.

Beniamin Netanjahu chwalił się osiągnięciami izraelskiego wojska z ostatnich 12 miesięcy, w tym uderzeniami na Hutich oraz zabiciem irańskich naukowców, cywili pracujących nad programem jądrowym, który według Teheranu ma charakter wyłącznie pokojowy. Szef izraelskiego rządu dziękował przy tym prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za pomoc w ataku na Iran.

Netanjahu mówił, że dzięki akcji izraelskich służb jego przemówienie słychać było w telefonach komórkowych w Strefie Gazy. Twierdzenia te nie potwierdziły się, wynika z informacji agencji Reutera i AP. – Jedyne, co słyszymy, to odgłosy eksplozji, gdy samoloty bombardują Gazę – powiedział jeden z rozmówców Reutera.

Netanjahu twierdzi, że Izrael nie popełnia zbrodni wojennych w Gazie

W wystąpieniu na forum ONZ Beniamin Netanjahu zaprzeczał, jakoby Izrael dopuścił się ludobójstwa lub celowego zabijania cywilów. Według niego, te zarzuty są bezpodstawne. Szef izraelskiego rządu nie odniósł się przy tym do głośnych ataków armii Izraela, w których zginęli dziennikarze współpracujący z zachodnimi agencjami czy lekarz i jego dziewięcioro dzieci.

Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1195 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło ponad 65,5 tys. osób, w tym prawie 20 tys. małoletnich. Ponad 12 tys. zabitych przez Izrael stanowią dzieci do lat 12.

W Strefie Gazy panuje głód, a przez miesiące Izrael całkowicie blokował możliwość dostarczenia do Gazy pomocy humanitarnej – żywności i środków medycznych. W piątek Netanjahu kolejny raz odrzucił oskarżenia o głodzenie ludności Gazy, samemu oskarżając Hamas o kradzieże żywności.

W ostatnim czasie kilka krajów – Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia – oficjalnie ogłosiło, że uznaje państwowość Palestyny. Netanjahu na forum ONZ kolejny raz wyraził sprzeciw wobec powstania państwa Palestyna. – Mój sprzeciw wobec państwa palestyńskiego to nie tylko polityka mojego rządu, to polityka państwa i narodu Izraela – oświadczył.

Netanjahu zarzucał państwom Zachodu, które uznały Palestynę, podjęcie „haniebnej decyzji” i „ugięcie się” przed Hamasem. Deklarował, że Izrael się nie zatrzyma i „dokończy dzieła”, jakim ma być zniszczenie Hamasu.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Ameryka Północna Stany Zjednoczone Palestyna Strefa Gazy Zachodni Brzeg Jordanu Osoby Beniamin Netanjahu

