Premier Izraela przybył do Nowego Jorku, gdzie odbywa się Zgromadzenie Ogólne ONZ, w czwartek. Szef izraelskiego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych okrężną drogą, omijając przestrzeń powietrzną państw europejskich.

Decyzja o wydłużeniu trasy o kilkaset kilometrów wiąże się z nakazem aresztowania, nałożonym na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o udział w zbrodniach wojennych, jakich izraelska armia miała dopuszczać się w Strefie Gazy.

Beniamin Netanjahu w ONZ. Protest przed budynkiem i na sali obrad

Przed piątkowym przemówieniem Netanjahu jego biuro przekazało, że na granicy Strefy Gazy izraelska armia ustawiła głośniki, by transmitować wystąpienie do Gazy. Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid w mediach społecznościowych nazwał to posunięcie „megalomańskim szaleństwem”.

W Nowym Jorku zorganizowano protest przeciw Netanjahu. „To ludobójstwo”, „Wolna Palestyna”, „Wszyscy mamy prawa”, „Pozwólcie Gazie żyć” – głosiły hasła na transparentach niesionych przez uczestników. Przed budynkiem ONZ zgromadzili się także członkowie rodzin ok. 20 żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas – domagali się oni natychmiastowego zawarcia porozumienia w celu zwolnienia ich bliskich.