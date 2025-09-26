Aktualizacja: 26.09.2025 22:27 Publikacja: 26.09.2025 21:37
Gdy Beniamin Netanjahu przemawiał w ONZ, znaczna część delegatów wyszła z sali. W tym czasie izraelskie wojsko bombardowało budynki w Gazie
Foto: REUTERS/Jeenah Moon, REUTERS/Caitlin Ochs, REUTERS/Ebrahim Hajjaj
Premier Izraela przybył do Nowego Jorku, gdzie odbywa się Zgromadzenie Ogólne ONZ, w czwartek. Szef izraelskiego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych okrężną drogą, omijając przestrzeń powietrzną państw europejskich.
Decyzja o wydłużeniu trasy o kilkaset kilometrów wiąże się z nakazem aresztowania, nałożonym na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o udział w zbrodniach wojennych, jakich izraelska armia miała dopuszczać się w Strefie Gazy.
Czytaj więcej
Rząd Izraela się nie przejmuje, co myślą Polacy, Francuzi, Hiszpanie, reszta świata. Podobnie ze...
Przed piątkowym przemówieniem Netanjahu jego biuro przekazało, że na granicy Strefy Gazy izraelska armia ustawiła głośniki, by transmitować wystąpienie do Gazy. Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid w mediach społecznościowych nazwał to posunięcie „megalomańskim szaleństwem”.
W Nowym Jorku zorganizowano protest przeciw Netanjahu. „To ludobójstwo”, „Wolna Palestyna”, „Wszyscy mamy prawa”, „Pozwólcie Gazie żyć” – głosiły hasła na transparentach niesionych przez uczestników. Przed budynkiem ONZ zgromadzili się także członkowie rodzin ok. 20 żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas – domagali się oni natychmiastowego zawarcia porozumienia w celu zwolnienia ich bliskich.
Protest miał miejsce również w siedzibie ONZ – gdy Netanjahu zmierzał w kierunku pulpitu dla mówców, wśród krzyków i gwizdów znaczna część delegatów demonstracyjnie opuściła salę.
Protest przeciwko Beniaminowi Netanjahu w Nowym Jorku
Foto: REUTERS/Carlos Barria
Premier Izraela ponownie posługiwał się rekwizytami, w tym mapą, na której Iran i kilka innych państw oznaczono kolorem czerwonym i podpisano „Przekleństwo”. Mówił o „przekleństwie irańskiej osi terrorystycznej”, która, według niego, „zagraża pokojowi na całym świecie”.
Beniamin Netanjahu chwalił się osiągnięciami izraelskiego wojska z ostatnich 12 miesięcy, w tym uderzeniami na Hutich oraz zabiciem irańskich naukowców, cywili pracujących nad programem jądrowym, który według Teheranu ma charakter wyłącznie pokojowy. Szef izraelskiego rządu dziękował przy tym prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za pomoc w ataku na Iran.
Netanjahu mówił, że dzięki akcji izraelskich służb jego przemówienie słychać było w telefonach komórkowych w Strefie Gazy. Twierdzenia te nie potwierdziły się, wynika z informacji agencji Reutera i AP. – Jedyne, co słyszymy, to odgłosy eksplozji, gdy samoloty bombardują Gazę – powiedział jeden z rozmówców Reutera.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu....
W wystąpieniu na forum ONZ Beniamin Netanjahu zaprzeczał, jakoby Izrael dopuścił się ludobójstwa lub celowego zabijania cywilów. Według niego, te zarzuty są bezpodstawne. Szef izraelskiego rządu nie odniósł się przy tym do głośnych ataków armii Izraela, w których zginęli dziennikarze współpracujący z zachodnimi agencjami czy lekarz i jego dziewięcioro dzieci.
Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1195 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło ponad 65,5 tys. osób, w tym prawie 20 tys. małoletnich. Ponad 12 tys. zabitych przez Izrael stanowią dzieci do lat 12.
Czytaj więcej
Na pierwszy rzut oka fala uznań państwa palestyńskiego nie zmienia wiele w realiach Bliskiego Wsc...
W Strefie Gazy panuje głód, a przez miesiące Izrael całkowicie blokował możliwość dostarczenia do Gazy pomocy humanitarnej – żywności i środków medycznych. W piątek Netanjahu kolejny raz odrzucił oskarżenia o głodzenie ludności Gazy, samemu oskarżając Hamas o kradzieże żywności.
W ostatnim czasie kilka krajów – Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia – oficjalnie ogłosiło, że uznaje państwowość Palestyny. Netanjahu na forum ONZ kolejny raz wyraził sprzeciw wobec powstania państwa Palestyna. – Mój sprzeciw wobec państwa palestyńskiego to nie tylko polityka mojego rządu, to polityka państwa i narodu Izraela – oświadczył.
Netanjahu zarzucał państwom Zachodu, które uznały Palestynę, podjęcie „haniebnej decyzji” i „ugięcie się” przed Hamasem. Deklarował, że Izrael się nie zatrzyma i „dokończy dzieła”, jakim ma być zniszczenie Hamasu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Premier Izraela przybył do Nowego Jorku, gdzie odbywa się Zgromadzenie Ogólne ONZ, w czwartek. Szef izraelskiego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych okrężną drogą, omijając przestrzeń powietrzną państw europejskich.
Decyzja o wydłużeniu trasy o kilkaset kilometrów wiąże się z nakazem aresztowania, nałożonym na Netanjahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z zarzutami o udział w zbrodniach wojennych, jakich izraelska armia miała dopuszczać się w Strefie Gazy.
Myślę, że mamy porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy — powiedział prezydent USA Donald Trump,...
Iran prawdopodobnie przeprowadził niezadeklarowany test rakietowy w swoim kosmodromie im. Imama Chomeiniego - po...
Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu. Aneksji palesty...
- Jeśli zakończymy wojnę z Rosją, jestem gotów nie startować w wyborach - oświadczył w rozmowie z serwisem Axios...
Mimo rosnącej presji międzynarodowej Izrael nie wstrzymuje swojej ofensywy w Gazie - działania izraelskiej armii...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas