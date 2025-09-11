70 proc. Polaków uważa, że Izrael dopuszcza się w Strefie Gazy ludobójstwa. Jakie znaczenie dla izraelskiego rządu mają takie sondaże?

Używa ich jak papieru toaletowego do podcierania tyłków.

Aż tak ostro to pan ocenia? Mogę to zacytować?

Może pan. Oni się nie przejmują, co myślą Polacy, Francuzi, Hiszpanie, reszta świata. Podobnie ze zdaniem połowy Izraelczyków, którzy uważają, że to, co się tam dzieje, jest okropne.

Dlaczego?

Rząd jest w amoku. Nie obchodzi ich już nic poza własnymi pośladkami, które są przyklejone do krzeseł w parlamencie i w rządzie. I nie obchodzi ich przyszłość Izraela. Nie obchodzi ich, że mamy do czynienia z największą w historii państwa żydowskiego utratą naszych wartości. Każdego dnia jest kolejny bojkot skierowany przeciw Izraelowi: kulturalny, polityczny, a nawet w sprawach bezpieczeństwa. To kapie, jedna mała kropla po drugiej. Jeszcze nie osiągnęliśmy masy krytycznej, ale do niej dochodzimy. Nie obchodzi ich opinia publiczna, ani za granicą, ani w samym Izraelu. Jedyne, co ich obchodzi, choć i do tego mam wątpliwości, to Donald Trump. Dopóki on będzie wspierał wojnę w Strefie Gazy, dopóty Izrael będzie kontynuował zbrodnie wojenne. Kwestią semantyki jest, czy to ludobójstwo, czy po prostu zbrodnie wojenne. To nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, co robi Izrael i co robią Siły Obronne Izraela w Strefie Gazy zgodnie z instrukcjami rządu. To zbrodnie wojenne. Nie wiem, jak się do tego ma dokładna prawna definicja ludobójstwa. Nie sądzę, żeby Izrael, nawet ten okropny rząd, celowo promował politykę zabijania Palestyńczyków. Ale oczywiście nie obchodzi ich życie Palestyńczyków. Życie Palestyńczyków nie ma znaczenia. Marzeniem rządu jest stworzenie w Strefie Gazy sytuacji, w której ludzie nie mieliby gdzie mieszkać, albo warunki byłyby nie do zniesienia. A to prowadziłoby do wydalenia Palestyńczyków. Ale nie ma dla nich miejsca, nikt ich nie chce. Egipcjanie nigdy nie otworzą granicy, aby umożliwić masową imigrację.