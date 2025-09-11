Aktualizacja: 11.09.2025 05:21 Publikacja: 11.09.2025 04:35
Miasto Gaza, 10 września 2025
Foto: Reuters, Ebrahim Hajjaj
Używa ich jak papieru toaletowego do podcierania tyłków.
Może pan. Oni się nie przejmują, co myślą Polacy, Francuzi, Hiszpanie, reszta świata. Podobnie ze zdaniem połowy Izraelczyków, którzy uważają, że to, co się tam dzieje, jest okropne.
Foto: Paweł Krupecki
Rząd jest w amoku. Nie obchodzi ich już nic poza własnymi pośladkami, które są przyklejone do krzeseł w parlamencie i w rządzie. I nie obchodzi ich przyszłość Izraela. Nie obchodzi ich, że mamy do czynienia z największą w historii państwa żydowskiego utratą naszych wartości. Każdego dnia jest kolejny bojkot skierowany przeciw Izraelowi: kulturalny, polityczny, a nawet w sprawach bezpieczeństwa. To kapie, jedna mała kropla po drugiej. Jeszcze nie osiągnęliśmy masy krytycznej, ale do niej dochodzimy. Nie obchodzi ich opinia publiczna, ani za granicą, ani w samym Izraelu. Jedyne, co ich obchodzi, choć i do tego mam wątpliwości, to Donald Trump. Dopóki on będzie wspierał wojnę w Strefie Gazy, dopóty Izrael będzie kontynuował zbrodnie wojenne. Kwestią semantyki jest, czy to ludobójstwo, czy po prostu zbrodnie wojenne. To nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, co robi Izrael i co robią Siły Obronne Izraela w Strefie Gazy zgodnie z instrukcjami rządu. To zbrodnie wojenne. Nie wiem, jak się do tego ma dokładna prawna definicja ludobójstwa. Nie sądzę, żeby Izrael, nawet ten okropny rząd, celowo promował politykę zabijania Palestyńczyków. Ale oczywiście nie obchodzi ich życie Palestyńczyków. Życie Palestyńczyków nie ma znaczenia. Marzeniem rządu jest stworzenie w Strefie Gazy sytuacji, w której ludzie nie mieliby gdzie mieszkać, albo warunki byłyby nie do zniesienia. A to prowadziłoby do wydalenia Palestyńczyków. Ale nie ma dla nich miejsca, nikt ich nie chce. Egipcjanie nigdy nie otworzą granicy, aby umożliwić masową imigrację.
Czytaj więcej
Tylko 7 proc. ankietowanych nie zgadza się z określeniem izraelskich działań w palestyńskiej stre...
No, pewnie nie jest to większość. Większość Izraelczyków nie uważa, że to zbrodnie wojenne, ale rośnie liczba Izraelczyków, którzy tak myślą, w tym byli wojskowi i byli szefowie służb wywiadowczych.
Nie jest jedyny. To tylko semantyczny problem, czy to zbrodnie wojenne, ludobójstwo, czy po prostu straszne rzeczy, które robimy. Robimy straszne, straszne, straszne rzeczy. Marzeniem tego rządu, a z pewnością jego radykalnych elementów, które teraz mają pełną kontrolę nad samym premierem Netanjahu, jest ten – jak to nazywają – transfer Palestyńczyków, co oznacza wydalenie. Dlatego niszczą domy w Gazie. Już 60-70 proc. domów w Strefie jest albo zburzonych, albo poważnie uszkodzonych.
Czytaj więcej
Proszę mi wierzyć, gdybyśmy chcieli dokonać ludobójstwa, bylibyśmy skuteczniejsi – mówi „Rzeczpos...
Zdecydowanie tak. Nie chodzi tylko o to, co pan nazywa mniejszością, liberałami. Jesteśmy bowiem, jak wspomniałem, świadkami największej w naszej historii utraty wartości.
Czytaj więcej
Porównania do II wojny światowej, do Holokaustu są nie na miejscu. Możemy rozmawiać o sytuacji w...
Wizerunku też. Jesteśmy coraz bardziej izolowani na świecie. Izraelczycy nie są mile widziani. Przewiduję, że prędzej czy później zostaniemy wykluczeni z imprez sportowych. Izrael brał niedawno udział w Mistrzostwach Europy w koszykówce, spotkał się nawet w Katowicach z Polską i przegrał paroma punktami. Nadal jeszcze gramy w takich imprezach, ale to chyba tylko kwestia czasu.
Foto: Tomasz Sitarski
Co chwilę coś słychać. Dotyczy to też stosunków dyplomatycznych. Hiszpania właśnie odwołała swojego ambasadora po tym, jak izraelski minister spraw zagranicznych oskarżył hiszpański rząd o antysemityzm. Dlaczego? Ponieważ Hiszpania zdecydowała, że nie zezwoli na żaden transfer broni przez i na jej terytorium. Ani przez statki kotwiczące w hiszpańskich portach, ani samoloty przelatujące nad krajem. Nie wiem, czy ktoś przewozi broń na przykład z Indii i musi jechać przez Hiszpanię... W każdym razie Hiszpanie już na to nie pozwalają. Z tego powodu minister spraw zagranicznych Izraela nazwał ich antysemitami. A oni nie są antysemitami. Są przeciwni rządowi Izraela. Może nawet przeciwni Izraelczykom. Z takim samym problemem zmagała się Republika Południowej Afryki w czasie apartheidu. Wielu białych liberałów sprzeciwiało się apartheidowi i walczyło z nim, byli nawet mordowani przez rząd. Ale bojkot RPA był wtedy powszechny. Nie przejmowano się odróżnianiem tych, którzy się sprzeciwiają rządowi, od tych, którzy go popierają. Stosowano sankcje wobec wszystkich. Dlaczego to mówię? Bo izraelskie uniwersytety są bastionem liberalizmu, wszystkie z wyjątkiem jednego lub dwóch. Ale ostatecznie wszystkie zostaną zbojkotowane, także uniwersytety w Tel Awiwie i w Jerozolimie. Już istnieje rodzaj ruchu bojkotu izraelskich naukowców. Dotyczy on prac naukowych, konferencji itd. Izrael już jest w strasznej sytuacji. Ale rząd się tym nie przejmuje.
Josi Melman
Izraelski dziennikarz wiele lat związany z liberalno-lewicowym dziennikiem „Haarec”, bardzo krytycznym wobec rządu Beniamina Netanjahu. Autor lub współautor książek o izraelskim wywiadzie, bezpieczeństwie, terroryzmie i broni jądrowej, w tym przetłumaczonych na polski: „A każdy szpieg to książę” i „Szpiedzy Mosadu i tajne wojny Izraela”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Używa ich jak papieru toaletowego do podcierania tyłków.
Proszę mi wierzyć, gdybyśmy chcieli dokonać ludobójstwa, bylibyśmy skuteczniejsi – mówi „Rzeczpospolitej” prof....
Tylko 7 proc. ankietowanych nie zgadza się z określeniem izraelskich działań w palestyńskiej strefie mianem ludo...
W najbliższych tygodniach prawdopodobnie czekają nas kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez r...
NATO może odpowiedzieć Rosji rękoma Ukraińców, którzy z miłą chęcią to zrobią. Niech przekażą armii ukraińskiej...
Dzisiaj są to drony, które poruszają się z małą szybkością, następnym razem to mogą być rakiety. Takie zdarzenia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas